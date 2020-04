La Plateforme de streaming de Toute La Culture est en ligne

Chers Lecteurs, chers Artistes, chers Théâtres, chères compagnies, chers et chères qui font la Culture,

Nous vous l’annoncions au début du confinement : notre équipe de développeurs a réussi en moins de deux semaines ! Merci à eux !

Ca y est, notre plateforme de streaming est en ligne pour permettre à ceux et celles qui auraient dû être salués dans les salles chaque ces soirées de printemps commençant de mettre en ligne leurs spectacles. La plateforme permet également aussi à ceux et celles qui seraient venus les voir sur scène de le faire de manière numérique.Bien évidemment, nous sommes conscients que le spectacle vivant est par essence vivant et que la captation n’en rendra jamais parfaitement toutes les nuances. Mais un beau travail peut-être fait qui permettrait de continuer à partager de l’émotion ensemble, malgré le confinement.

Puisque les écrans sont devenus notre cordon ombilical, en complément de regarder en boucle des séries et en plus nombreuses activités culturelles numérique que nous repérons chaque jour dans le magazine, notre plateforme vous attend : elle est pour nous tous l’occasion soutenir la création.

Si vous êtes spectateurs, rendez-vous directement sur notre « boutique » en ligne, où d’ores et déjà, nous avons le plaisir d’annoncer un premier spectacle à la fois plein d’énergie et de promesses de futur puisqu’il s’agit du glam, rock and baby « En attendant l’accouchement » de Julia Palombe, un one woman show d’une heure donné en février dernier au Théâtre Montmartre Galabru. Pour le voir et le soutenir: c’est ici.

Un achat sur notre plateforme vous donne accès à un lien viméo et un code. La somme eenvoyée st verse?e directement au proprie?taire de la vide?o et permet de financer les artistes et les lieux de spectacle.

Et si vous avec une captation de spectacle que vous n’avez pas ou pas assez longtemps partagé avec le public, contactez [email protected] pour rejoindre notre plate-forme!!!

Ensemble, même séparés, nous passerons ensemble ce confinement sous les auspices de la création et la culture.

La Rédaction.

visuel : YH