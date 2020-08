La fermeture de la chaîne de télévision France 4, est repoussée

Le Ministère de la Culture autorise un an de sursis à la chaine de télévision France 4. La fermeture de la chaîne devrait donc avoir lieu à l’été 2021.

[#CommuniquédePresse] @R_Bachelot annonce le report d’un an de l’arrêt de France 4 pour assurer la montée en puissance de l’offre jeunesse délinéarisée et confirme l’arrêt de France Ô au bénéfice d’une visibilité accrue des Outre-Mer sur @Francetele ?? https://t.co/hojp8b90sC — Ministère de la Culture (@MinistereCC) August 4, 2020

Le groupe France Télévisions avait prévu en 2028 la fermeture de la chaîne France 4 pour 2020. La raison donnée était d’ordre économique. Il s’agissait de permettre au groupe de réaliser des économies. Si ce dimanche 9 août devait acter la disparition de France 4, la chaîne a finalement obtenu un sursis d’un an, contrairement à France Ô.

Une fermeture des ondes repoussée pour la France 4

En amont de la fermeture de France 4 prévue initialement en 2020, le groupe France Télévision avait développé sa plateforme jeunesse nommée Okoo. D’après les calculs, les économies réalisées par cette fermeture devaient s’élever au maximum à environ 20 millions d’euros par an, même si d’autres calculs se montrent davantage modérés en estimant une économie réelle de seulement quelques millions d’euros.

Rappelez-vous, une chaîne jeunesse comme France 4 avait bel et bien su tirer son épingle du jeu durant la période de confinement. C’est cette preuve d’utilité qui a orienté le choix de la ministre de la Culture,Roselyne Bachelot, de garder France 4 pour une année supplémentaire. Un média « à l’ancienne » et créatif qui n’est cependant pas épargné par la question de la concurrence audiovisuelle, face à l’émergence de nouveaux concurrents comme le géant Netflix ou encore la plateforme Disney+. D’après les mots du communiqué rédigé par le ministère de la Culture : « Dans un contexte sanitaire qui demeure incertain, le report momentané de la fermeture d’une chaîne avec des programmes destinés à la jeunesse et pouvant servir de relais pédagogique complémentaire, apparaît souhaitable. France 4 s’est révélée un instrument essentiel de soutien à la continuité pédagogique en cette période particulière. » Si France 4 fermera son antenne l’été prochain, le groupe France Télévisions confirme quant à lui vouloir conserver une part importante d’investissements économiques dans les programmes d’animation. Selon leur plan, il s’agirait de basculer les animés jusqu’à maintenant présent sur la 4 vers France 5 et France 3.

France Ô, la grande perdante

Cependant, la fermeture de la chaîne France Ô est quant à elle bel et bien confirmée. Pas de sursis la concernant, en raison d’une part d’audience inférieure à 0,3%. À partir du 23 août prochain, la chaîne cessera d’émettre ses programmes, celle-ci n’étant plus jugée comme une offre véritablement adaptée à la visibilité des territoires d’ Outre-mer. Une trentaine de personnalités ont d’ailleurs récemment contestées dans une tribune publiée dans Le Monde (lire notre article) pour ré-affirmer la forte identité et la place singulière qu’occupe cette chaîne dans notre paysage audiovisuel.

©logo de la chaîne