Golden Globes 2020 : mauvaise surprise pour Netflix

Cette nuit se tenait à Los Angeles la 77e édition des Golden Globes Awards récompensant le monde du cinéma et de la télévision.

Cette cérémonie 2020 n’a pas été le sacre annoncé pour Netflix, HBO et Amazon ont toutes deux sorti leur épingle du jeu, tandis que le cinéma traditionnel a été récompensé.

Alors qu’il avait été prédit, le raz-de-marée Netflix n’a pas eu lieu.

Nominée trente-quatre fois dans différentes catégories, la plateforme de streaming ne remporte finalement que deux statuettes : Olivia Colman pour The Crown remporte le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique tandis que dans la catégorie film, Laura Dern obtient le trophée de meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Marriage Story.

Le film Once Upon a Time… In Hollywood est l’un des grands gagnants, nominé dans cinq catégories, il remporte trois prix : meilleure comédie, meilleur scénario pour Quentin Tarantino et Brad Pitt est récompensé en tant que meilleur second rôle.

Et malheureusement, pourtant deux fois nommés dans la catégorie meilleur film en langue étrangère, les Français repartent finalement bredouilles.

La médiatisation de la cérémonie est également l’occasion de faire passer des messages, ainsi primé en tant que meilleur acteur dans une minisérie, Russel Crowe profite de son discours pour attirer l’attention sur les incendies qui frappent l’Australie.

Marquant le traditionnel coup d’envoi pour la saison des récompenses, Les Golden Globes sont souvent un bon indicateur pour les Oscars dont les nominations seront connues ce 13 janvier.

L’intégralité du palmarès est à découvrir sur le site de la cérémonie.

Visuel : © Sony Pictures France