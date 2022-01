Décès de l’emblématique couturier, Thierry Mugler

Thierry Mugler est décédé d’une mort « naturelle », ce dimanche 23 janvier à l’âge de 73 ans. Le créateur au parcours multi-facettes laisse derrière lui le monde du spectacle et ses pièces visionnaires.

Thierry Mugler, né en 1948 à Strasbourg se rapproche d’abord du spectacle vivant. Dès 9 ans il pratique la danse classique et rejoins à 14 ans l’Opéra du Rhin. Il poursuit une formation à l’école des arts décoratifs et crée déjà ses vêtements avec ceux récupérés sur les marchés. A la suite de son déménagement à Paris a l’âge de 21 ans, il passe tout naturellement au stylisme de vêtements qu’il expose dans sa première boutique « Gudule ». Forte impression. Il devient styliste indépendant et travaille pour diverses grandes maisons à Paris, Londres et Milan.

Il débute sa grande aventure en 1973 avec sa première collection « Café de paris », à l’image de la femme parisienne sexy, désirable mais à contre courant de la mode en vogue. Ces débuts marque déjà son identité, aux goûts d’hyper-féminité, d’élégance et de modernité.

Il fonde un peu plus tard la société Thierry Mugler et acquiert dans les années 1980 une renommée internationale. Véritable scénographe, il hisse la mode au rang d’art visuel et s’inscrit comme le pionnier des défilées spectaculaires. Avec musique, mise en scène et célébrités, le couturier détruit les codes et introduit en Europe les défilés publiques et lance la tendance des Guest star sur ses podiums. Ce sont donc des personnalités comme Madonna, David Bowie, Naomi Campbell ou encore l’héritière américaine Patricia Hearst qui mettent en valeur ses créations.

Son travail a influencé considérablement la mode du XX siècle avec l’incontournable « Femme Mugler » et sa recherche autour du règne animal. On note aussi son chef d’oeuvre Maschinenmensch, une tenue robot qui continue de faire de effet et revient au gout du jour. Même après avoir délaissé l’univers de la mode en 2002, les icônes du divertissement brandissent continuellement ses tenues lors des grandes occasions.

L’exposition Thierry Mugler, Couturissime qui retrace son histoire est disponible jusqu’au 24 avril aux Musées des Arts Décoratifs à Paris.

« Ma mesure, c’est la démesure » – Thierry Mugler 1948-2022 – être soi-même, et un peu plus, encore jusqu’au bout – grande tristesse mais bonheur de ces discussions, quelquefois franches, et des textos endiablés ?? pic.twitter.com/v5WCrCTdD1 — Olivier Gabet (@olivier_gabet) January 24, 2022

Visuel : ©Vignette