Agenda culturel de la semaine du 24 janvier 2022

Chaque semaine, la rédaction propose une sélection d’évènements culturels à ne pas manquer entre théâtre, cinéma, expositions… À vos agendas !

Un jour, je reviendrai au Théâtre 14 – Du 19 au 29 janvier

Le metteur en scène Sylvain Maurice adapte deux récits autobiographiques de Jean-Luc Lagarce (auteur de Juste la fin du monde) pour un spectacle en solitaire fascinant, porté par Vincent Dissez. La première partie relate le réveil d’un homme qui réapprend les gestes du quotidien à la suite d’un coma, avant de le retrouver en auteur et metteur en scène trentenaire en phase de rémission aux Pays-Bas, où il effectuera un retour en arrière sur sa vie. Une performance à ne pas manquer au Théâtre 14 de Paris.

Réservations et informations ici.

Seras-tu là ? au Théâtre Monfort – Du 22 au 30 janvier

Solal Bouloudnine nous invite à regarder en arrière avec sa pièce Seras-tu là, explorant les fondements de sa jeunesse au cours des années 1990. Il y dépeint certains éléments marquants de son enfance pour un spectacle entre humour et nostalgie, évoquant aussi bien un rabbin plein d’histoires que son souvenir des chansons de Michel Berger… Un spectacle à découvrir au Théâtre Monfort de Paris.

Réservations et informations ici.

Festival de Gérardmer, 29ème édition – Du 26 au 30 janvier

Le festival international du film fantastique revient cette année en présentiel, après une édition précédente intégralement en ligne. Gérardmer accueille une nouvelle fois une belle sélection de métrages faisant la part belle à l’horreur et au fantastique, présidé par Julie Gayet pour les longs et les frères Boukherma pour les courts. Parmi les invités d’honneur de cette 29ème édition, on compte Edgar Wright, cinéaste iconoclaste de Shaun of the Dead et Hot Fuzz, ainsi que Nicholas Meyer, figure importante de la science-fiction des années 1970 et 1980.

Réservations et informations ici.

Nuit des idées – Reconstruire ensemble – Du 27 janvier au 12 mars

Pour cette septième édition, la Nuit des Idées s’adapte à la situation sanitaire mondiale afin de proposer une circulation des idées adéquate entre plus de 100 pays ! Cette année, le thème « Reconstruire ensemble » met en avant la (re)construction de sociétés confrontées à certains problèmes urgents, mais évoque également les solidarités et les coopérations entre la population et l’État…

Informations ici.

Yves Saint Laurent aux musées – Du 29 janvier au 15 mai

2022 marque le 60ème anniversaire du premier défilé de Yves Saint Laurent. Pour célébrer cette date importante dans le milieu de la mode, plusieurs musées parisiens accueille une grande exposition consacrée au créateur. Entre le Musée du Louvre, le Musée d’Orsay, le Centre Pompidou, le Musée d’Art Moderne de Paris, mais aussi le Musée Picasso et le Musée Saint Laurent, cette présentation présente plusieurs facettes de l’artiste et de son génie inépuisable, à la hauteur de son image.

Réservations et informations ici.

Exposition Forest Art Project – Du 29 janvier au 30 avril

À Agen, les questions écologiques sont importantes, mais encore trop peu mises en valeurs. Cette exposition naît à la suite d’un constat : celui d’une forêt qui disparaît progressivement. Composée d’oeuvres d’une multitude d’artistes, La Forest Art Project a pour but de sensibiliser la population aux urgences écologiques, évoquant aussi bien les forêts du monde entier que les forêts fictives, pour un plaidoyer puissant sur l’importance de notre écosystème. Au Musée des Beaux-Arts d’Agen.

Réservations et informations ici.

Festival Les Singulier.e.s, 5ème édition – Du 29 janvier au 13 février

En prenant cette année une couleur plus féminine qu’auparavant, le festival Les Singulier.e.s interroge plusieurs portraits et autoportraits entrecroisés à travers de nouvelles créations transdisciplinaires, entre théâtre, musique et cirque. Au Centquatre-Paris.

Réservations et informations ici.

Festival Diasporama – Du 18 janvier au 2 février

Depuis une semaine, le Festival de cinéma Diasporama propose un regard international sur le cinéma juif, avec une sélection variée de films provenant du monde entier, à voir en ligne mais également en salles.

Notre directrice de la publication Yael Hirsch présentera un film en live le 26 janvier à 19h !

Réservations et informations ici.

Visuel : © Affiche de la 29ème édition du Festival de Gérardmer