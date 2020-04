Coronavirus : les festivals de danse et de théâtre de mai et juin annulés

Théâtre, cinéma, musique, ce sont tous les domaines de la culture qui, jour après jour, annoncent des événements annulés ou reportés. Alors qu’on ne sait toujours pas si Avignon aura lieu ou pas après la conférence de presse, aujourd’hui, petit point sur le monde de la danse et du théâtre pour les trois prochains mois. .

June events.

Le 8 avril a été annoncée la suppression de l’événement, qui devait fêter cette année ses vingt ans. Du 2 au 27 juin, l’Atelier de Paris CDCN devait organiser ce festival de danse international. C’étaient en effet 30 compagnies venues du monde entier qui devaient se réunir pendant ces plus de trois semaines, pour offrir au public une quarantaine de rendez-vous. Depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, l’Atelier de Paris invite chaque année son public à une réflexion sur la création, grâce à un festival « à la croisée des regards et des disciplines ». Le thème de l’année, pour cette édition, était la francophonie, avec des artistes venus de Belgique, du Bénin, de Guadeloupe, du Liban ou encore du Sénégal. Mais malgré les conditions actuelles difficiles et inédites, le CDCN compte bien se réinventer pour tout de même offrir à son public de nouveaux spectacles et rendez-vous. En effet, un éventuel report du festival est peut-être envisageable à la rentré. À suivre dans les prochaines semaines donc !

Les rencontres internationales chorégraphiques de Seine-Saint-Denis.

Ce festival, incontournable, voire même indissociable de la création chorégraphique contemporaine, grâce à la venue d’une trentaine de chorégraphes du monde entier, a lui aussi annoncé ne pas assurer cette édition 2020. Du 13 mai au 20 juin, 30 chorégraphes devaient se produire dans 12 salles de spectacle à travers le département. Venus de Suède, du Brésil, du Liban, du Japon, du Canada, etc., ils devaient proposer des performances, mais également des stages amateurs et des rencontres, ouverts au plus grand nombre. Si l’édition 2019 avait pour thème « ouvrir nos horizons », l’édition 2020 n’avait, elle pas encore annoncé sa ligne de mire. La liste des chorégraphes invités est de tout même disponible en ligne. Pour l’instant, aucun report n’est envisagé, mais aucune annonce officielle n’a encore été faite sur les réseaux sociaux ou sur le site internet du festival, ou l’édition 2020 est encore affichée.

Le Printemps des comédiens.

C’est Jean Varela, directeur, qui a annoncé l’annulation du festival qui devait normalement avoir lieu pendant un mois, du 29 mai au 27 juin prochain. Cette fois-ci, aucun report évoqué, puisqu’il a par la même occasion annoncé la prochaine édition, du 28 mai au 27 juin 2021. Cet immense festival, qui accueille chaque année une vingtaine de spectacles et plus de 40 000 spectateurs, est un événement incontournable du spectacle vivant, qui fêtait cette année ses 33 ans. La programmation, en ligne, promettait un festival de haut vol. Des metteurs en scène comme Romeo Castellucci, Krzysztof Warlikowski, Joël Pommerat, ou Julien Gosselin, y étaient attendus. Il ne reste plus qu’a espérer que certains des spectacles phares seront repris l’année prochaine, comme par exemple le très attendu Utopolis de Rimini Protokoll, qui prendra d’ailleurs sans doute un tout autre sens à la sortie du confinement.

Échappée Belle.

Le festival du spectacle vivant girondin, qui devait se tenir du 4 au 7 juin a lui aussi été reporté. Accueillant chaque année environ 10 000 spectateurs, petits et grands, au cœur du parc Fongravey de Blanquefort, il n’a lui non plus pas annoncé de report, mais une nouvelle édition l’année prochaine. Cependant, l’organisation s’est engagée à reprogrammer en 2021 toutes les compagnies qui étaient au programme cette année, afin de les soutenir un peu à cette époque difficile. C’est une grande déceptions pour toutes les familles qui suivent ce festival grand public depuis plus de 30 ans.

Visuel : affiche ©Printemps des comédiens