L’agenda en ligne du week-end du 10 avril

Après une énième semaine de télétravail, divertissez-vous et rechargez vos batteries grâce à la culture ce week-end.

Pourquoi ne pas commencer avec un bon livre ? Rendez-vous sur ConfinementLecture.com, un site qui vous propose plus de 70 e-books et livres audio gratuitement. Après une simple inscription sur le site internet des éditions e-Dantès, recevez chaque jour des livres numériques à télécharger afin d’en profiter chez vous.

Profitez sinon des milliers d’ouvrages mis en ligne par les bibliothèques de la Ville de Paris. BD, romans, essais, contes pour enfants, ils sont tous disponibles jusqu’au 30 juin, et s’adressent à tous. Classiques, bien sûr, mais également sorties littéraire récentes, ils s’offrent à vous grâce à une simple inscription (attention, elle nécessite de fournir une pièce d’identité). Petit plus pour les parents qui s’improvisent prof, vous aurez accès à des livres de soutien scolaire. Le site ici.

Pourquoi ne pas se plonger un peu dans les astres grâce à la conférence Facebook live organisée par le Planétarium de Vaulx en Velin. L’astrophysicien Antoine Cazes vous parlera de la matière noire, à partir de 14h. Pour les plus curieux, à partir de 8 ans. Vous aurez également la possibilité d’échanger et de poser des questions grâce à un chat sur le Twitch.

Côté musique, on profite le festival Paco Tyson, qui devait se tenir à Nantes pour sa deuxième édition, et a été reporté en ligne le temps du week-end. La programmation, très techno-house, reste fidèle à celle de départ, et vous propose des artistes comme Louise Cheng, Mark Eg, Andy4000 ou encore Fasme. Le festival est a retrouver sur les réseaux sociaux. Mais face à cette période difficile, l’organisation a tout de même lancé un appel aux dons.

Le festival DGTL, qui devait avoir lieu à Amsterdam ce week-end, ce concentre également en ligne. 28 artistes faisant partis de la set-liste originale se sont mobilisé pour vous offrir des sets filmés depuis leur salon ou leur studio d’enregistrement. Chacun aura droit à une heure ou une heure trente de passage. Pour un week-end 100% électronique.

Et toujours dans le même registre, le festival Reperkusound aura lui aussi lieu en ligne. Il offre certainement quelques variantes, avec une course en jeu vidéo sur Twitch (la Reperkourse), dont le gagnant pourra remporter une entrée à vie au festival. Les différents lives proposeront également, entre les sets de DJs, des BD Battles, batailles en dessins.

On profite également des 50 concerts de jazz mis en ligne par le Montreux Jazz Festival. Retrouvez des noms mythiques, comme Nina Simone, Johnny Cash, Marvin Gaye, Carlos Santana ou même Ray Charles (à retrouver dans le splendide The Blues Brothers, sur Netflix). Des concerts de qualité qui vous donneront de quoi vous occuper pendant un certain temps. Inscrivez-vous et accéder à tous les concerts.

Ce soir à 18h, on profite également de l’apéro confinement proposé par le groupe Tryo sur sa page Facebook, tous les vendredis.

Pour en prendre plein les yeux, grâce à un spectacle féerique, que l’on soit petit ou grand, on profite de la plateforme en ligne du Cirque du Soleil, CirqueConnect. Numéros spéciaux, entraînements, rencontres avec des artistes, les circassiens débarquent chez vous pour vous éblouir. Le site propose même des vidéos de réalité virtuelle à 180° pour une expérience encore plus complète.

Pourquoi ne pas profiter de ce week-end prolongé pour aller au musée ? Le département des Alpes Maritimes vous propose une visite immersive de l’exposition Soulages, la puissance créatrice, ici. Pourquoi pas un peu d’histoire antique, avec l’exposition Pompéi du grand palais, disponible en ligne également ? Trouvez plus d’idées, pour petits et grands, dans notre agenda des expos de la semaine, ici !

Enfin, pour rester dans le classique, consultez également nos recommandations cinéma de la semaine ici.

Et surtout, surtout, n’oubliez pas de manger votre poids en chocolat pour fêter Pâques comme il se doit !

Visuel : CC