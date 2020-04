L’agenda des expositions en ligne de la semaine du 9 avril

Les semaines de confinement passent, mais ne se ressemblent pas. Une fois encore, nous vous offrons un petit programme culturel pour la semaine. Puisque que nous ne pouvons aller au musée, ce sont les musées qui viennent à nous !

Pour les petits :

La Ville de Paris met ses musées en ligne, et propose des visites interactives pleines de petites informations et d’oiseaux colorés. La maison de Victor Hugo, le Petit Palais, le musée de la vie romantique, le musée Carnavalet etc. Ils sont tous accessibles depuis le site Muséosphère pour des visites complètes et ludiques.

Faute de pouvoir visiter la capitale pendant un week-end ou une semaine de vacances, emmener les en missions dans les musées de la ville Lumière, avec Mission Zigomar. Ce site de jeu interactif propose de résoudre une mission grâce à des jeux, énigmes et devinettes en rapport avec l’art. En équipe avec Gab, Hugo et Selim, il faudra arrêter le méchant Zigomar, qui cherche à confisquer les œuvres d’art des musées, persuadé que plus aucun enfant ne s’y intéresse. Prouvez-lui le contraire !

Pour les enfants de 6 à 12 ans, à retrouvez ici.

Pour les plus grands :

L’Atelier des Lumière vous propose également de vous instruire sur son site, jour après jour, grâce à son programme « 1 jour 1 œuvre », qui chaque jour offre la découverte et l’analyse d’une peinture. Vous pourrez également découvrir les expositions actuelles, « Voyages en Méditerranée » et « Yves Klein, l’infini bleu », qui sont pour le moment en suspens, grâce à des vidéos, photos et textes de présentation. Même si l’expérience de sera pas aussi immersive, elle vous propose de déjà plonger un pied au musée.

Hier soir, mercredi 8 avril, avait lieu en direct une visite de l’exposition Van Eyck au Musée des Flandres, en compagnie du commissaire adjoint de l’exposition. Pour ceux d’entre vous qui n’auraient pu y assister, pas de panique, la visite est disponible en replay sur la chaine YouTube du musée depuis hier soir. Cette vidéo est le premier épisode du Stay At Home Museum, qui a pour vocation de présenter au grand public les maîtres de la peinture flamande. Bruegel, Rubens, ou encore Ensor seront au programme dans les semaines à venir.

Le Musée des arts Asiatiques Guimet propose, depuis la semaine dernière, avec son programme Guimet Underground, des petites vidéos de moins de 5 minutes, qui cherchent à mettre en avant toute la richesse de ce musée. La présidente du musée, Sophie Makariou, nous entraine dans les réserves du musée, et nous présente une infime partie de la gigantesque collection d’objets et d’œuvres d’art. Les vidéos sont accessibles depuis le site du musée, ou sur sa chaine YouTube.

Pour les petits ET les plus grands :

Le Musée National de la Marine propose chaque semaines un programme bien chargé, avec des activités chaque jour. Des vidéos thématiques, des énigmes à résoudre, des conseils. Des rendez-vous fixes, à 10h, 14h et 16h en semaine, à 10h, 12h, 16h, et 18h le samedi. Vous retrouverez également des témoignages de gens de mer, des vidéos du musée, des films d’animations éducatifs sur le commerce maritime, et pleins d’autres surprises encore ! Toutes les activités sont à retrouver sur les réseaux sociaux et la chaine YouTube du musée, et le programme ici.

À l’étranger :

Le Museum of Modern Art (MoMA) de New York met en ligne des cours et des spécialisations, pour mieux comprendre l’histoire de l’art contemporaine. Et de manière complètement gratuite. Peinture, photographie, mode, tous les sujets sont traités, afin d’offrir l’approche la plus complète possible. Pour accéder à ce contenu, il suffit simplement de se créer un compte sur la plateforme dédiée.

Le musée Guggenheim de Bilbao passe aussi en mode connecté, en proposant des lives, et offres des contenus vidéos, autour du musée et de ses expositions. Comment organiser une exposition, comment restaurer une œuvre, comment définir le beau voilà autant de vidéos pour réfléchir et comprendre l’art et les musées, qui côtoient d’autres, plus analytiques, concertées sur une œuvre. À retrouver ici.

Visuel : MoMA ©all creative commons – flickr