Agenda culture de la semaine du 30 décembre 2020

Ça y est, nous voyons enfin le bout du tunnel ! Cette dernière semaine de confinement va vite passer, c’est promis, car la culture reste plus que jamais présente depuis votre ordinateur ! Des rencontres internationales, des interviews, des opéras et concerts, des films qui font pleurer et même des visites virtuelles de musées…

Monde-s Multiple-s : des rencontres internationales en ligne



Jusqu’au dimanche 6 décembre 2020, les Rencontres Monde.s Multiple.s viennent succéder aux Rencontres Bandits-Mages, festival de création vidéo né en 1991. Au programme de cette année : Cinéma-thérapie, médias et militants, caméra politique, et « savoir se défendre pendant une épidémie ». Un programme plus qu’actuel et au multiples visages. De plus, des ateliers d’expérimentation sont proposés, en ligne ou en résidence. A venir, une sieste electro et une nuit interdite aux moins de 16 ans …Pour plus de détails, c’est juste-là.

Severine Chavrier en live au Théâtre de la ville

Tandis que vous ouvrirez la première fenêtre de votre calendrier de chocolat, le 1er décembre, « ARIA DA CAPO Immersion » de Séverine Chavrier sera joué pour vous à l’Espace Cardin, en direct du Théâtre de la ville. Une fille et trois garçons sur scène, l’un joue du violon, l’autre du trombone, le troisième du basson, la fille chante et joue du piano et les trois racontent à leur manière ce que c’est pour eux d’être adolescent. Une performance énergique et sauvage mise en scène par Séverine Chavrier à retrouver juste-ici.

L’Amour de loin : festival numérique des opéras et orchestres de France

Du 4 au 16 décembre, les Forces musicales lancent « l’Amour de loin », le premier festival en ligne des opéras et orchestres de France. Au programme, trente-cinq évènements en dix jours. Ce festival représente la totalité (ou presque) des maisons et festivals lyriques ou de formations symphoniques adhérant aux Forces musicales, depuis Radio France à l’Orchestre national de Lille, du Festival d’Aix-en-Provence à l’Opéra de Lyon. Un évènement musical à ne pas rater pour tous les frustrés de concerts et d’opéras.

120 Battements par minute sur France 3

Lundi soir sur France 3, ne ratez pas le film de Robin Campillo « 120 battements par minute » primé à Cannes et aux Césars 2018. Ce film retrace le combat des militants d’Act-up Paris au début des années 90, alors que le sida fait des ravages en France. Réaliste, cinglant, mais aussi mélodieux et poétique, il salue les actions héroïque de cette association contre le mépris social, le désenchantement, l’immobilisme des autorités et des lobbies pharmaceutiques.

Des visites guidées virtuelles des musées



Du 16 novembre au 15 décembre 2020, vous pouvez réserver une visite guidée privée, assurée par un guide conférencier en anglais ou en français au Château de Versailles, au Musée du Louvre, au musée d’Orsay ou encore à la cathédrale Notre-Dame. Ces visites guidées virtuelles se font sur Zoom. Juste-ici.

Visuel : Creatives Commons