Une playlist des retrouvailles (bis)

Cette semaine, Jazmine Sullivan, Dombrance, 7 Jaws, Romy et Theodor Bastar.

Pick up your feelings — Jazmine Sullivan

Si l’on parle toujours autant de RnB, c’est sans doute que le genre vient de loin. Assurément, pour ceux qui commencent à chanter enfant, des chœurs de l’église où papa et maman en général pas tombés de la dernière pluie vous emmenaient faire vos premiers essais. Il n’y a qu’à écouter Jazmine pour comprendre.

Let in happen (remix Planningtorock) — Romy

Plus compliquée forcément pour les petites Anglaises cette découverte de la musique. Âme sœur de The XX première mouture, Romy est passée par la mélodie triste et sombre pour accéder aux sons électroniques avec lesquels – c’est évident- elle s’éclate. Ici en remix avec Planningtorock dont l’inspiration la ramène du côté de ses premiers amours.

Ça m’régale — 7 jaws

Plusieurs raisons pour céder une fois de plus aux sirènes du rap français : d’abord ce clip fin et minimaliste et le choix de poser son flow sur quelque chose d’electro-dance du meilleur effet 90. Ce pourrait être vraiment racoleur mais c’est tout l’inverse. Ça peut tout à fait vous régaler.

‘Les’ — Theodor Bastar

C’est l’hiver et il faudra passer par la Russie pour retrouver l’authenticité d’un néo-folk vaporeux et mystique. Mais le voyage, franchement, vaut le détour : Pas de copié-collé clin d’œil au genre, pas de routine programmée, juste une belle chanson. Sans doute, le clip de la semaine.

Biden (feat. Adrien Soleiman) — Dombrance

On se fait plaisir pour conclure ; avec quelques potes on se souvient en mode Fact checking combien Donald était un sacré numéro, pénible quand même, dangereux donc. Mais c’est fini, on se sent mieux. Voilà, voilà and let’s celebrate again !

Visuel : © Biden – Dombrance