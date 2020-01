Agenda du weekend du 17 janvier

Plein de belles choses à découvrir ce weekend : marché urbain, projection, expo, lecture et bien sûr de la danse !

Le Super Marché de la REcylerie

Si vous n’avez jamais visité ce lieu fantastique qu’est la REcylerie, voilà déjà une première bonne raison d’y aller ! Installée dans une ancienne gare de la petite ceinture, ce lieu eco-responsable compte un café-cantine délicieux, un atelier de réparation participatif et même une petite ferme urbaine. Deuxième bonne raison, elle est l’hôte d’un marché de petits producteurs bios et locaux qui défend l’artisanat et la solidarité tout en affichant des prix abordables. Alors, convaincu ?

QUAND ? Samedi 18 janvier de 12H | 19H (tout les troisièmes samedis du mois).

OU ? La REcyclerie, 83 Boulevard Ornano, métro porte de Clignancourt, 18e arr. de Paris.

Plus d’infos ici.

EXPOSITIONS

Dernier week end de l’expo Bacon

Si vous n’y êtes pas encore allés ou si vous comptiez y retourner … C’est votre dernière chance pour admirer les œuvres du grand Francis Bacon ! Attention n’oubliez pas d’écouter les podcasts mis en ligne par le Centre Pompidou, ils apportent un éclairage absolument nécessaire et extrêmement enrichissant pour tout ceux qui ne sont pas experts du maître londonien.

QUAND ? Jusqu’au dimanche 20 janvier, 11H | 18H

OU ? Centre Pompidou, 4e arr. de Paris.

Plus d’infos ici.

SPECTACLES



Avec les enfants : Mon premier lac des cygnes

Envie de communiquer votre passion de la danse à vos enfants ? La meilleure occasion se présente ce week end, au théâtre Mogador. Cette réadaptation du classique de Tchaïkovski est retranscrite magnifiquement en deux actes simplifiés de 40 minutes. La troupe professionnelle est dirigée par Karl Paquette ancien danseur étoile de l’Opéra de Paris, de quoi ravir vos mirettes et celles des tout petits !

A partir de 5 ans.

QUAND ? Samedi 18 et dimanche 19 janvier à 11H.

OU ? Théâtre Mogador, 25 rue de Mogador, 9e arr. de Paris.

Vos billets ici.

Festival Faits d’Hiver

Il y a à voir au Festival Faits d’Hiver, ce weekend. C’est un festival qui joue les grands écarts, et tout ce que nous y avons vu nous a plu ! Ce weekend spécialement :

Non, pas toi ! Avec Nathalie Pubellier qui danse sa vie dans l’écrin de la salle de l’Espace Culturel Bertin Poirée ( 55 places !).

Notre critique ici. Réserver ici, les places partent très vite!

QUAND ? Ce soir, vendredi 17 à 20h30. Jusqu’au 22 janvier, relâche samedi 18 et dimanche 19.

OU ? Espace Culturel Bertin Poirée, 8 – 12 Rue Bertin Poirée, 75001 Paris.

Le charme de l’émeute. Avec Thomas Chopin, il est diplomé en histoire et a une pratique acharnée de la glisse et du cirque, formé au théâtre, au clown et à la danse contemporaine. Il tutoie la danse dans l’urgence à se sentir vivant en dépassant le train-train quotidien. C’est au théâtre de la Cité internationale, et ça vaut le coup ! Réserver ici.

QUAND ? Samedi 17 à 19h30 – dimanche 18 à 20h30.

OU ? Théâtre de la Cité internationale, 21, A Boulevard Jourdan, 75014 Paris.

Le dernier Durringer A Love Suprême

Le dernier Durringer A Love Suprême, écrit tout spécialement pour la comédienne et chanteuse Nadia Fabrizio et mis en scène par Dominique Pitoiset, est présenté au théâtre Les Gémeaux, scène nationale de Sceaux cette semaine. C’est un spectacle à ne pas manquer !

Notre critique ici.

QUAND ? Vendredi 17 et samedi 18 à 20h45, dimanche 19 à 17h.

OU ? Les Gémeaux / Scène Nationale, 49, avenue Georges Clemenceau, 92330 Sceaux.

INSOLITE

Le samedi 18 janvier, c’est la nuit de la lecture ! Les bibliothèques, librairies et autres lieux prévoient quelques surprises. Rendez visite à votre librairie favorite pour voir ce qu’elle mijotte pour cette nuit spéciale. Voilà en attendant ce que nous avons noté :

La Nuit de la Lecture à l’UNESCO

La nuit de la lecture propose depuis quelques années des expériences insolites autour de la discipline. Avec des milliers d’événements sur l’ensemble du territoire, il est dur de faire son choix.

On vous propose de suivre la manifestation au sein du siège de l’UNESCO ouvert spécialement pour l’occasion. Avec des conférences autour de l’inclusion sociales, des ateliers jeunesse ou la découverte de cultures africaine avec un conteur griot, les activités seront riches et instructives.

QUAND ? Nuit de la lecture, samedi 18 janvier 16H | 21H

OU ? UNESCO, 7 place de Fontenoy, 7e arr.

Plus d’infos ici.

Les Nuits de la Lecture dans les bibliothèques universitaires

Chaque bibliothèque a son programme : lectures avec auteurs et poètes invités, concerts, projections, performances… C’est l’occasion d’aller visiter les plus belles et les plus vieilles des bibliothèques, en famille ou en flânant, se faire la surprise de feuilleter un vieux livre oublié.

Le programme et les liens vers chacune de ces bibliothèque ici.

QUAND ? Nuit de la lecture, samedi 18 janvier

OU ? Lieux divers.

La Nuit de la Lecture à la Cité des sciences et de l’Industrie sous les étoiles

Le cité des Sciences a préparé tout un programme pour cette longue nuit placée sous le signe des mots. C’est sous les étoiles, et avec elles qu’on peut aller voir un spectacle dans le planétarium, lire les étoiles avec une histoire contée, voir des expos ou lire les messages des extraterrestres… à aller voir en famille !

Le détail du programme et inscription ici.

QUAND ? Nuit de la lecture, samedi 18 janvier à partir de 17h

OU ? Cité des sciences et de l’industrie – 30, avenue Corentin-Cariou – 75019 Paris.

CINÉMA

Projection du documentaire Pour Sama

C’est un documentaire d’une véracité poignante et d’une justesse absolue sur la réalité de la guerre syrienne. Lauréate de l’oeil d’or du documentaire à Cannes, c’est une histoire d’une mère qui lutte pour sa fille dans un monde qui s’écroule autour d’elle. Dans le cadre du Festival Télérama au Luminor Hôtel de ville, l’oeuvre de Waad Al-Kateab et Edward Watts sera projetée en présence de la cinéaste syrienne Hala Alabdalla, membre du CODSSY. Un débat suivra la projection.

QUAND ? Dimanche 19 janvier, 11H

OU ? Luminor Hôtel de Ville, 20 rue du Temple, 4e arr. de Paris

Plus d’infos ici.

MUSIQUE

La soirée d’anniv d’Allo Floride

On va se vider la tête chez nos joyeux amis Allo Floride qui fêtent leurs 7 ans ce week end (et qu’on a d’ailleurs interviewé pour l’occasion). Au programme : Etienne de Crécy, Kiddy Smile, Jabberwocky et beaucoup d’autres. Une programmation qui nous enchante et promet un dancefloor enflammé !

QUAND ? Vendredi 17 et samedi 18, 18H | 6H

OU ? Au Sacré, 142 rue Montmartre, 2e arr. de Paris.

Plus d’infos ici.

Visuel : All creative commons