Agenda culturel de la semaine du 8 Février

De l’importance des questions écologiques à la légèreté de s’amuser, c’est un ersatz de notre vie d’avant, où la fête côtoyait le sérieux dans une osmose que l’on ne discernait plus, que les lieux culturels réussissent à nous proposer cette semaine.

Des conférences pour continuer à se cultiver chez soi

« Philosophie de la Marche » avec le philosophe Frédéric Gros

Dans le cadre d’un cycle sur « la philosophie du quotidien : le corps », Frédéric Gros, professeur de pensée politique à l’Institut d’études politiques de Paris et chercheur au CEVIPOF, animera une conférence sur la philosophie de la marche. Son dernier ouvrage, Marcher, une philosophie, est un traité philosophique sur l’importance de marcher pour penser : « la marche est aussi un acte philosophique et une expérience spirituelle ». Proposée par la BNF, cette conférence en ligne se tiendra ce mercredi de 12h30 à 14h.

« Ecrire, penser la nature » avec la philosophe Corine Pelluchon

Professeure de philosophie à l’Université de Paris-Est-Marne-la-Vallée, Corine Pelluchon consacre ses ouvrages à une réflexion sur l’humanisme et l’écologie. Elle a notamment publié Réparons le monde. Humains, animaux, nature où elle conceptualise une nouvelle éthique qui s’appuie sur la nécessité de voir dans l’écologie, la cause animale et le respect dû aux personnes vulnérables une même lutte. Cette conférence, intitulée « L’écologie comme sagesse de l’habitation de la Terre. Corporéité, existence et politique. » organisée dans le cadre d’un séminaire à l’Université Toulouse Jean Jaurès aura lieu en ligne ce vendredi à 14h30.

Des cabarets en folie

Midnight Cabaret Show s’invite chez vous !

Ce vendredi, la Comédie Nation vous propose de venir dans votre salon pour une soirée mouvementée : « Une lady mystérieuse est aux commandes de ce cabaret et invite des musiciens et chanteurs réunis pour un show éphémère, unique où tout est improvisé » avec la comédienne et chanteuse Bérangère Jullian, le comédien et chanteur Matthieu Vinel, et les deux musiciens Julien Grangier et Loïc de France. Libre d’accès, le spectacle se tiendra dès 20h en ligne.

Un cabaret pour la Saint-Valentin

Pour proposer une alternative aux amoureux qui ne pourront pas fêter la Saint-Valentin autrement que chez eux, trois cabarets mythiques de Montmartre, Madame Arthur, Chez Michou et Au Lapin Agile, s’allient pour proposer un spectacle virtuel, « Sacré Montmartre » à regarder tranquillement de chez soi. L’événement se tiendra à partir de 21h en ligne.

Animation et écologie au Festival Hors-piste de Pompidou

La question écologique s’est doucement immiscée dans la production cinématographique d’animation, les films proposant à leur tour de réfléchir sur l’avenir de la terre et sur le rapport de nos sociétés à l’urgence climatique. Ce soir, c’est le film Hybrids de Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim Tailhades, Yohan Thireau et Romain Thirion qui sera présenté, avant une rencontre virtuelle avec les réalisateurs. Mercredi, ce sera au tour de La Vache qui voulait être un hamburger, de Bill Plympton et la dernière séance de vendredi sera consacrée au Tigre de Tasmanie de Vergine Keaton. Les deux projections seront suivies d’une rencontre dématérialisée avec les réalisateurs. Accessibles gratuitement, ces séances sont toutefois limitées à 100 places. Pour toutes informations supplémentaires, rendez-vous ici.

Crédits visuels : ©affiche du Midnight Cabaret Show