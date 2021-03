Agenda cinéma de la semaine du 3 mars

Les productions françaises sont mises à l’honneur pour cet agenda de la semaine !

Votez !

En ce moment se déroule la 11ème édition du Festival Nikon, qui donne la chance à de jeunes talents de se révéler à travers la production d’un court-métrage de deux minutes et vingt secondes sur le thème « Un jeu ». Cette année, ce sont plus de 1600 films en lice, qui n’attendent que d’être découverts et célébrés par le prix du Public. Il vous reste un peu plus d’un mois pour voter pour votre court-métrage préféré et permettre à une jeune équipe de gagner en visibilité en ces temps difficiles pour les professions culturelles. En plus de cette opportunité, le Festival Nikon couronnera l’un des courts-métrages du prix du Jury, présidé par Eric Judor, et qui se compose notamment de Jonathan Cohen et Louise Bourgoin. Les films en compétition sont à retrouver ici.

Des documentaires comme s’il en pleuvait

Le festival Best of Doc se tiendra dès aujourd’hui jusqu’au 9 mars, et vous permettra de découvrir une sélection des meilleurs documentaires sortis entre 2019 et 2020. Vous pourrez, moyennant cinq euros, assister également à des rencontres en direct avec les réalisateurs ; pour les retardataires, les films seront disponibles en VOD sur la plateforme La Toile. On retiendra le documentaire poignant de Yolande Zauberman, M, l’histoire d’une réconciliation entre Menahem Lang et son ancien monde, Bneï Brak (Israël), où il a grandi, mais également Etre vivant et le savoir de Alain Cavalier, un film sur un adieu qui n’était pas prévu.

Claude Sautet mis à l’honneur sur Arte

Ce soir, Arte rend hommage au grand réalisateur Claude Sautet, avec la diffusion à 20h55 de son film Un cœur en hiver avec Emmanuelle Béart et Daniel Auteuil, qui se situe dans la dernière période de sa carrière cinématographique. Après la mort de son actrice fétiche Romy Schneider, Claude Sautet, anéanti, peine à replonger dans le cinéma. Il offrira pourtant trois chefs d’œuvres sur la complexité des relations humaines, dont Un Cœur en hiver. Le film sera suivi d’un documentaire sur le réalisateur, Claude Sautet et la dissonance. Riche d’archives inédites et d’interviews de ses proches, le documentaire dresse le portrait d’un homme réservé et bouillonnant, qui a usé du cinéma pour « garder le calme devant la dissonance« .

Consommez local avec Netflix

Netflix consacre une partie de son catalogue à des productions françaises cultes mais également à de nouvelles créations. Le premier mars c’est Bertrand Tavernier qui a rejoint la plateforme avec l’acquisition de cinq de ses films : L’Horloger de Saint-Paul, Que la fête commence, Juge et l’assassin, Coup de torchon et Vie et rien d’autre. Côté nouveauté, Netflix dévoile le 5 mars le nouveau film de Julien Leclercq, Sentinelle : ce thriller met en scène Klara (incarnée par Olga Kurylenko), une interprète de l’armée française mutée à Nice au sein de l’Opération Sentinelle qui fera tout pour retrouver le violeur de sa sœur, un homme puissant et inaccessible. Le 10 mars ce sera au tour de la mini-série Caïd de rejoindre le catalogue : un réalisateur et son caméraman se retrouve mêlés à des affaires de gangs alors qu’ils étaient venus tourner un clip de rap dans une cité.

Crédits visuels : ©affiche Un Cœur en hiver