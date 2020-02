Carmelo Trattoria : Allégresse et Gourmandises au « Big Mamma » de Lyon

Au cœur de la presqu’île, hier soir, des frissons de plaisir, des cris allégresse, des chuchotements, des sourires et des rires, ont commencé à écrire une histoire d’amour à l’italienne. « Non è vero ? » « Si, leggere e capire » . Entrons…Entrons dans la Trattoria Carmelo, 12e restaurant du groupe « Big Mamma« , et abandonnons nos pupilles et papilles à ce temple de la cuisine italienne.

Dès l’entrée, la douceur enveloppe : qui oserait résister au charme du Candy Shop et aux sourires des hôtesses ? L’accueil signe la perfection.

Au bar, les couleurs du soleil sont déjà installées, les Spritz offrent leur magnifique teinte. Mais que serait l’Italie « senza l’amore » ? Alors Carmelo a osé …le Tunnel de l’Amour. Un amour particulier, celui qui encense les vignes, celui qui choie les gorges. Ici, se découvrent plus de 4500 bouteilles vintage.

Et puis, on entre dans le « salon incroyable » : 5000 assiettes s’accrochent au mur, aux voûtes, des chiens vous regardent…en version faïence et vous accompagnent avec une certaine fierté tout au long du repas.

Les banquettes offrent aux corps un agréable confort.

Alors on s’installe et découvre ce lieu qui transporte de l’autre côté de la frontière, dans ce pays où l’allégresse a choisi de se traduire dans la langue pour que chaque parole, chaque phrase prononcée entonne un hymne à la joie.

Les serveurs s’affairent. Notez que la salle est grande : 300 m2 ! Angela s’approche et explique avec son charmant accent, la carte. En effet, tous ces plats maison ne font que stimuler le palais qui n’a qu’une envie : tout goûter ! « Ma è possibile ! Si si ! » Parce que même si les yeux sont plus gros que le ventre, ici, on ne gaspille pas, tout est mis dans un doggy bag pour que le lendemain, l’on puisse encore savourer nos plats.

Alors commence, le banquet : des empanadas à tomber, une salade d’endives au vinaigre de Xéres avec des agrumes, du salami à la truffe avec une note de basilic.

Cependant, le moment le plus délicieux…est à venir. Des pâtes à la truffe ! Un bonheur ! Les papilles sont en extase, et le palais totalement séduit. Le nectar, le vin « Tignanello » 2016 ravit par son merveilleux parfum , et lorsqu’il roule en bouche, lorsqu’il inonde le palais pour couler dans la gorge, alors le paradis s’écrit, s’inscrit.

Bien sûr, qu’un tel repas implique un dessert : le traditionnel Tiramisu offre son onctuosité et ses saveurs uniques à nos bouches déjà transportées au pays des merveilles. Cependant, ce serait négliger le dessert des gastronomes du chocolat que de ne pas évoquer la tarte au caramel beurre salé et cacahuète. Du bonheur en bouche !

« Carmelo, dai… carmelo, dimmi, non è già la fine del pasto? » Oui, dis moi, Carmelo, ce n’est pas déjà la fin du repas ? On est si bien. Les serveurs et serveuses sont si souriants, les rires fusent tant de toute part.

Allez Carmelo, encore !

« Ma Non è un problema, siamo aperti tutti i giorni ».

Vous êtes ouvert tous les jours ? « E fantastico : Arrivederci ! E…a domani ! »

Toute la Culture a aimé : le cadre, le service, les plats (et même les toilettes) et le merveilleux vin. Pour les personnes ne souhaitant pas d’alcool : optez pour « il nostro chinotto » une boisson rafraîchissante et délicieuse !

La carte constitué à 70% de plats végétariens à des prix très abordables !

Carmelo Trattoria, 7 rue Neuve, 69001 Lyon-230 places assises

Ouvert 7j/7-Ouverture vendredi 7 février 2020 à 18h45

Horaires

Du lundi au dimanche , de 11h45 à 14h00 (15h00 le week-end) et de 18h45 à 22h45 (23h00 le week-end)

Crédit photo : Pulcherry et Carmelo