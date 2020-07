La mode endeuillée : Kansai Yamamoto nous a quittés…

Kansai Yamamoto est une référence pour la mode des années 1970 et 1980. A 76 ans, c’est une leucémie qui l’emporta, laissant derrière lui un style graphique et des collaborations emblématiques. Retour sur le parcours de ce designer japonais peu conventionnel.

C’est en 1971 qu’il présente sa première collection dans la capitale britannique, lui faisant de suite remporter un vif succès. Sa recette ? L’art de mêler la mode à la scène sans jamais perdre ses traditions héritées de la culture japonaise. David Bowie (avec Aladdin Sane en 1973), Ziggy Stardust, Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder sont quatre stars ayant succombé au charme de ses créations pour leurs costumes de scène, donnant ainsi lieu à d’emblématiques collaborations qui resteront indéniablement gravées dans les mémoires. Loin du style noir et dépouillé d’autres créateurs japonais comme Yohji Yamamoto, Kansai s’est fait connaître par le biais de créations androgynes non-conventionnelles, marquées par des couleurs saturées et des motifs avant-gardistes sino-japonais (kanji) que l’on retrouve déclinés sur de nombreuses capes.

Kansai Yamamoto fut sans aucun doute l’un des designer japonais les plus marquants des dernières décennies et inspirera, on l’espère, moult créateurs avec son sens graphique et son goût pour les activités pluridisciplinaires, rappelant que la mode est bien loin de se limiter à son univers.

Crédits : Jase Bloor