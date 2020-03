Révisez vos leçons d’histoire de France avec le panache de Maxime d’Aboville !

Le Théâtre de Poche Montparnasse programme actuellement () deux spectacles en alternance retraçant deux périodes successives de l’histoire de France, comme on ne vous les a jamais racontées. Maxime d’Aboville revêt sa blouse d’instituteur et se replonge dans les textes des plus grands auteurs classiques de Chateaubriand à Dumas en passant par Victor Hugo et Saint-Simon, pour nous restituer avec fougue et entrain les champs de bataille et nombre d’anecdotes savoureuses sur l’histoire de France de l’an Mil au Roi-Soleil. C’est truculent, instructif, remarquable !

Tout le monde connaît la date de la Bataille de Marignan, mais savez-vous où elle a eu lieu ? Connaissez-vous les derniers mots de Jeanne d’Arc sur le bûcher ? Savez-vous de quoi est mort Henri II ? Qui étaient les trois principales maîtresses de Louis XIV pendant son règne ? Autant de questions sur lesquelles vous serez incollables après avoir vu Maxime d’Aboville sur scène ! Non, ce spectacle n’est pas une pièce de théâtre comme les autres. Non, il ne s’agit pas non plus d’un banal cours sur l’histoire de France.

L’instituteur que vous verrez, baguette de bois à la main et ton doctoral exalté, conjugue le talent de l’enseignement historique à l’éloquence du conteur qui nous fait littéralement revivre les batailles d’alors. Le comédien, totalement habité par son personnage et par les épisodes de l’histoire de France qu’il choisit de nous raconter, nous embarque dans une aventure épique et romanesque et partage avec nous plein de petites histoires passionnantes mettant du piquant dans son récit.

Après avoir incarné au théâtre des personnages historiques notoires comme Bonaparte (La Conversation de Jean d’Ormesson) ou le prince de Condé (Henri IV le bien-aimé de Daniel Colas), Maxime d’Aboville imagine ici, non sans humour et en reprenant notamment les mots de Duruy, Michelet, Bainville, de mettre en scène une histoire devenue mythe et littérature sous leur plume. Le théâtre, lieu d’émotions, de partage et d’érudition devient alors le terreau d’un imaginaire fertile qui fera vibrer les âmes et aimer la France et son histoire à travers une narration enflammée et passionnante. Bien plus qu’une occasion de se rafraîchir la mémoire ou de briller en société, ce spectacle est une aventure fantastique qui vous donnera l’opportunité rare de vous immerger comme jamais au coeur de l’histoire ! Les férus d’histoire se délecteront, les curieux et les amateurs jubileront. Tous attendront le troisième volet de ce grand récit mythologique, conté avec humour et talent par un professeur émérite.