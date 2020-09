« Diane Self portrait » aux Plateaux sauvages : sur les traces de Diane Arbus

Les Plateaux sauvages proposent jusqu’au 9 octobre Diane self portrait, un spectacle sur Diane Arbus signé Fabrice Melquiot et mis en scène par Paul Desvaux.

C’est le cliquetis du flash qui accueille le spectateur. Une entrée en son, pour un spectacle à l’enjeu visuel : rendre compte du travail de Diane Arbus, qui n’a eu de cesse de photographier des personnages marginaux.

Paul Desvaux a pour cela recours aux talents du photographe de plateau Christophe Raynaud de Lage : les scènes qui se jouent sous nos yeux sont transformées en photographies en noir et blanc, projetées immédiatement en fond de scène sur un rideau mobile. La pièce joue ainsi avec aisance du passage du spectacle vivant à l’art « reproductible », pour reprendre l’expression que donne Walter Benjamin de photographie.

Le spectacle ne saurait toutefois se réduire à la projection de ces clichés : la guitare de Michael Felderbaum et les intonations graves d’Anne Azoulay, qui incarne la photographe, guident le public sur les traces de Diane Arbus, de son enfance à son suicide, figuré scéniquement par une blanche baignoire à pattes de lion.

Jean noir et chemise claire, Anne Azoulay règle avec Catherine Ferran les problèmes de Diane Arbus avec sa mère, guette dans les yeux de ses modèles le moment où « il se passe quelque chose » et conte, en une longue adresse au public, les grandes étapes de sa vie. A ses côtés, Paul Jeanson joue son mari, Allan Arbus, en même temps qu’il égraine les grands moments du XXe siècle qui semblent se confondre avec ceux du parcours de son épouse.

Si le spectacle embarque le spectateur dans la sinuosité du parcours de Diane Arbus, peut-être peut-on regretter la rapidité avec laquelle l’acte même de la photographie est évoquée : alors que les six heures de travail nécessaires à un cliché reviennent comme un gimmick tout au long du texte, nous voyons peu le personnage se battre avec le corps de ses modèles. C’est d’autant plus regrettable que le choix de Jean-Luc Verna, avec sa rudesse et ses tatouages, pour incarner l’un de ces modèles s’y prêtait particulièrement.

La création de ce spectacle a fait l’objet, de novembre 2019 à septembre 2020, d’un travail avec les habitants du quartier des Amandiers mené par Pauline Le Goff et Paul Desveaux.

Texte Fabrice Melquiot

Mise en scène et scénographie Paul Desveaux

Collaboration artistique Céline Bodis

Musique Vincent Artaud et Michael Felberbaum

Création lumière Laurent Schneegans

Costumes Virginie Alba assistée de Morgane Ballif

Photographie Christophe Raynaud de Lage

Régie générale et plateau Clément Mathieu

Régie son et vidéo Grégoire Chomel

Régie lumière Philippe Bouttier Avec Anne Azoulay, Michael Felberbaum (guitariste), Catherine Ferran (sociétaire honoraire de la Comédie-Française), Paul Jeanson, Marie-Colette Newman et Jean-Luc Verna Tarification responsable : de 5 à 30 euros. Jusqu’au 9 octobre.

Visuel : © Christophe Raynaud de Lage