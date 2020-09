Jacques Weber, icône du théâtre français s’installe à l’Atelier

Avec trois pièces de Anton Tchekhov, Jacques Weber nous parle de la vieillesse et du couple. En trois chapitres nous traversons la farce de nos empêchements et renouons par l’adresse de Jacques Weber avec la souche du Tchekhov d’origine: ces textes humoristiques.

Admirateur et fin-connaisseur de l’œuvre de Anton Tchekhov (il lui a consacra un essai en 2002 intitulé Mon Tchekhov) Peter Stein, éminente figure de la mise en scène européenne, s’empare de trois courtes pièces de l’auteur russe. Si Les Méfaits du tabac et Une demande en mariage font partie du répertoire régulièrement joué partout dans le monde, Le Chant du Cygne reste une pièce singulière dont Tchekhov disait : J’ai écrit une pièce en quatre petits quarts. Elle se jouera en 15-20 minutes. Le plus petit drame au monde… en général, c’est beaucoup mieux d’écrire des petites choses que des grandes : peu de prétention et succès assuré. Que demander de plus ? Ce drame, j’ai mis une heure et cinq minutes à l’écrire.

Peter Stein avait offert à Jacques Weber une occasion inoubliable de déployer son talent à nous saisir et à nous émouvoir. En 2016, il créait Krapp dans La Dernière Bande de Beckett au Théâtre de l’œuvre, l’histoire d’un homme cacochyme qui se penche sur son passé. Et voila que nous retrouvons Jacques Weber quatre ans plus tard, grimé en vieux comédien. Il entre chancelant par un petite porte au fond d’une scène vide au soir de sa vie. Au milieu de la nuit, un peu ivre, il observe la salle vidée de ses spectateur depuis longtemps déjà. La servante (lampe posée sur scène et qui reste allumée quand le théâtre est plongé dans le noir, entre deux représentations ou répétitions) s’est éteinte ; armé d’une bougie, le vieil acteur dans un dernier geste d’amour pour son art réinvente sa carrière marquée par l’échec. Jacques Weber est poignant. Il offre à son personnage sa stature, sa voix et ce temps partagé qui a passé pour chacun de nous. Il apporte aussi à la situation l’autodérision et son effet comique. Ce Chant du Cygne bouleverse.