Dépôt de Bilan , une savoureuse écriture du théâtre

Découvrir un talent est toujours chose vibrante. Nous avions eu cette vibration en 2018 en Avignon lors du spectacle Conseil de Classe écrit et interprété par Geoffroy Rouge-Carrassat. L’auteur-metteur en scène- comédien confirme son talent avec Dépôt de Bilan avec son écriture scénique singulière.

Androgyne, bonnet vissé au crâne, Geoffrey Rouge-Carassat se tient face à nous sur le plateau qu’il investit. Dès la première phrase, la salle est accrochée. Le comédien incarne un cadre besogneux. L’homme revient de ses vacances à la mer avec sa femme et ses enfants, et reprend le travail, un travail qu’il aime, une passion qui se transforme en une obsession telle qu’il en a oublié sa famille sur la plage. Dépôt de Bilan est un spectacle sur l’addiction au travail. À l’approche du burn-out, désormais incapable de remettre un pied au bureau, l’homme regarde à l’intérieur de lui-même : il se découvre victime consentante d’un bourreau qui n’est que lui même.

Geoffrey Rouge-Carassat se confie : En août 2019, cela faisait plus d’un an que je tentais vainement de terminer l’écriture d’une pièce à partir de la longue interview d’une secrétaire. Malgré l’intérêt que je portais à ce témoignage, il me manquait un fil rouge. Quand, soudain, j’ai fait un burn-out… La création de ce spectacle a été éclairante, salvatrice, voire thérapeutique.

Le sujet est connu sauf que la pièce possède cette vertu de nous rappeler à cet ordinaire répandu et terrible. La force du geste tient à la puissance de jeu du comédien ; elle se soutient aussi de la scénographie qui s’invente émergeant de l’intérieur. Geoffrey Rouge-Carassat sait convaincre et réitère son adresse à une écriture dramatique qui nous installe au sein de la psyché ordonnée mais à l’équilibre instable du héros.

Artiste à ne pas rater, et à suivre.

Dépôt de bilan, de Geoffrey Rouge-Carassat, Théâtre La Flèche, 77 rue de Charonne 75011 Paris, Durée 50 minutes

Crédit Photo : DR