Comment réussir un bon petit couscous, de Fellag, mis en scène par Michel Didym

Le livre de Mohammed Fellag date de 2006 ; il fut aussi un one man show. Comment réussir un bon petit couscous est un manifeste décalé pour le vivre ensemble. Interprété par Bruno Ricci et mis en scène par Michel Didym il constitue cet été un spectacle qui déclenche l’appétit et la bonne humeur.

Déplacer le théâtre avec légèreté

Alors que les Français sortent d’un contexte de confinement éprouvant, il s’agissait de repenser de nouvelles manières pour chacun de se reposer et de se distraire, pendant cet été où les possibilités de voyager ne sont pas encore sûres. La situation sanitaire ayant conduit à l’annulation de nombreuses manifestations culturelles, y compris la seconde partie de la saison 2019-2020 du Théâtre de la Manufacture – Centre Dramatique National Nancy Lorraine, des initiatives inédites naissent sur le territoire pour combler la soif de culture. Le 11 juillet alors que les salles de théâtre de France abandonnées à leur silence attendaient anxieuses une date de réouverture Michel Didym et le Le Théâtre de la Manufacture s’associent avec La Mousson d’Été afin de proposer la création d’une forme théâtrale légère, imaginée pour cette période estivale, dans un esprit de pédagogie et de convivialité ; un spectacle pouvant se déplacer aussi bien en plein air, sur les places, que dans des salles et dans les établissements scolaires. Le dynamique et infatigable Michel Didym nous invita ainsi -entrée libre- en extérieur pour cette première représentation de théâtre d’après covid dans le boisé et aéré Parc Madame de Graffigny à Villers-lès-Nancy.

Fais moi du couscous…

Sous le prétexte tiré par les cheveux coupés en quatre qu’un sondage qu’il vient de lire dans un journal et selon lequel le couscous serait devenu le plat préféré des français, un personnage loufoque, sorti d’on ne sait où, prétend que le résultat de ce sondage est un aveu, un signe d’affection des français de souche envers les maghrébins. Le texte emporté et drôle est de l’humoriste Fellag. Il prend la forme d’une conférence sur les relations des Français et des Algériens en France à travers le prisme … du couscous ! L’espiègle Bruno Ricci s’empare du texte avec gourmandise ; il y tient le plaidoyer Fellagien pour une fraternité à redécouvrir. Le texte est enjolivé de respirations fictionnelles empruntant quelques une des histoires désopilantes du valeureux Nasreddine, le héros des contes de l’auteur franco-libanais Jihad Darwiche. Enfin Taha Alami accompagne le spectacle musicalement et lui offre une magnifique ambiance et de jolies ponctuations.

Mais un bon.

Bruno Ricci fait le spectacle. Avec coeur il fouille nos différences et saura faire émerger notre point commun : l’humain. Il explique : Nous passons au tamis ethnologique, linguistique, géopolitique et psychanalytique les peuples de la zone couscous! Le spectacle est hilarant, cependant que son optimisme date un peu tant les attentats et les communautarismes ont modifiés la cartographie des tensions. Il n’empêche. Bruno Ricci est un magnifique comédien et sait nous convaincre de ne cesser de marteler une foi en un vivre ensemble à portée de main et de coeur.

Comment réussir un bon petit couscous

De Fellag – Mise en scène Michel Didym

Avec Bruno Ricci, Musique Taha Alami

Tournée :

PONT-À-MOUSSON (54) – Dimanche 16 août

Spectacle à 19h, Cour du Lycée Bardot

Entrée libre, informations auprès de la mairie au 03 83 81 10 68

SARREGUEMINES (57) – Jeudi 20 août

Spectacle Jardin des Faïenciers

Tarifs, horaire du spectacle informations auprès de la mairie au 03 87 98 93 00

ATTON (54) – Samedi 22 août

Spectacle à 19h, Cour de l’école maternelle, rue des Dames à Atton

(repli à la Salle des Fêtes en cas d’intempéries)

Réservations, informations auprès de la mairie au 03 83 82 11 72

ou par mail [email protected]

PONT-À-MOUSSON (54) – Mercredi 26 août

Spectacle à 18h, Abbaye des Prémontrés, dans le cadre de la Mousson d’été

Tarifs, informations auprès de la Mousson d’été au 03 83 81 20 22

ou par mail [email protected]

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) – Vendredi 28 août

Spectacle à 20h, La Comète – Scène nationale de Châlons-en-Champagne

Tarifs, informations, réservations auprès du service billetterie au 03 26 69 50 99

BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON (54) – Samedi 29 août

Spectacle à 19h, Espace Michel Bertelle

Tarifs, informations, réservations auprès de la mairie au 03 83 80 43 00

Visuel : Autorisation d’utilisation par le service de presse