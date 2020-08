L’agenda culturel de la semaine du 10 août

Cette semaine, on profite du soleil avec des sorties culturelles méticuleusement sélectionnées par la rédaction !

Festival Classique au Vert 2020 au Parc Floral de Paris

Le Festival Classique au Vert revient à partir du 15 août jusqu’au 19 septembre 2020 au coeur du Parc Floral de Paris. Classique au Vert invite les acteurs de musique classique ainsi que les profanes à venir profiter de bons airs musicaux et du beau temps auprès d’artistes renommés et en passe de le devenir.

Plantu sur les berges de Seine

Le dessinateur Plantu a choisi de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui étaient en première ligne face au coronavirus pendant la partie la plus dure de la pandémie. Venez admirer cet accrochage de dessins célébrant les héros du quotidien, lors d’un passage plein de flânerie sur les berges de Seine, à l’occasion de Paris-Plages. L’exposition est à retrouver jusqu’au 30 août.

Cycle « Évasion » au cinéma de l’Entrepôt

Tout l’été, laissez vous porter par la programmation sur le thème de l’évasion au cinéma de l’Entrepôt, avec de nouvelles pépites du cinéma contemporain français et international. De Dragons de Chris Sanders et Dean DeBlois (2010) à E.T. de Steven Spielberg (1999) en passant par Moonrise Kingdom de Wes Anderson (2011), il y en a pour tous les goûts !

BAN vol.2, l’expo photo gratuite aux Magasins généraux

Cette semaine, on vous recommande vivement d’aller faire un tour aux Magasins généraux de Pantin. Là-bas, depuis le 13 juin et jusqu’au 16 aout, se tient une exposition photo gratuite. Intitulée BAN vol.2, elle rassemble 11 photographes de Seine-Saint-Denis pour une réflexion autour de la question du ban. Qu’est-ce qu’être au ban, être mis à part d’une société, aujourd’hui ? Vous trouverez des réponses à cela, du moins des ébauches toujours fugaces mais engagées, dans ces photos qui dégagent malgré tout un écho de post-confinement. L’exposition cherche à renforcer les liens entre les Magasins généraux et la ville de Pantin, la Seine-Saint-Denis et le Grand Paris en promouvant des talents de photographes émergents autour d’un projet artistique engagé.

La Montagne : burn-out d’un chef d’entreprise

Faut-il être fou pour être entrepreneur ? La frontière est ténue entre la créativité et la folie, l’enthousiasme et l’hyperactivité, le rêve et la réalité, le surmenage et la réussite… Entre théâtre physique, danse et clown moderne, La Montagne est l’expression des angoisses d’un jeune cadre en plein burn-out. Création née de la rencontre entre un chorégraphe, Thomas Chopin, et un clown, Guillaume Mitonneau, le spectacle de la compagnie La neige est un mystère est à voir gratuitement sur le Parvis des 260 enfants dans le 4e arrondissement de Paris, du 9 au 12 août 2020 les lundi, mardi, mercredi, dimanche de 18h à 19h.

Attentifs, ensemble au Théâtre 13 – Seine

Cette pièce se veut être un plaidoyer pour l’empathie et les invisibles. Attentifs Ensemble est un spectacle théâtral où le spectateur est amené à déambuler, dans balade tragico-loufoque, à la fois théâtrale et visuelle. La compagnie Ici même privilégie des dispositifs scéniques immersions étroitement inspirés de notre quotidien urbain.

