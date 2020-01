GIORGA L’HYPNOTISEUSE : « Pour moi l’hypnose, c’est réussir à faire du bien au gens ».

Tout le monde connait aujourd’hui l’hypnose, si ce n’est de nom, grâce à la notoriété que cette discipline a acquise à travers des shows télévisés et des figures emblématiques, comme Messmer. Mais saviez-vous qu’il n’existe qu’une seule hypnotiseuse en France ? Giorda, exerce ses talents depuis quelques années maintenant dans un monde uniquement masculin. Le 17 janvier prochain, venez découvrir son spectacle à l’Apollo théâtre pour vivre une expérience unique de lâcher prise, tout en douceur et bienveillance. Toute La Culture l’a interviewée pour vous.

Comment est née le personnage de Giorda l’hypnotiseuse, vous qui êtes comédienne au départ ?

Alors pour Giorda, c’est très simple. C’est mon nom de famille et je suis fière de le représenter. Pour l’hypnose, tout a commencé par ma rencontre avec Léo Brière, plus jeune mentaliste de France. Je ne connaissais pas du tout le mentalisme mais un soir, je suis allée voir son spectacle. Il le réalisait dans le même théâtre que moi, où je jouais dans une pièce. Dans son show, il y avait vingt minutes d’hypnose. De mon côté, j’ai toujours pratiqué l’auto-hypnose, mais je n’avais jamais participé à de l’hypnose de spectacle. Quand on ne connait pas ce genre d’expérience tout parait faux, effrayant, peur de perdre le contrôle …. J’ai été hypnotisé pendant le spectacle et je me suis rendue compte que l’hypnose ce n’était pas du sommeil mais qu’on était pleinement conscient de ce qui se passait. On entend tout, on voit tout. Léo m’a donc expliqué tu es dans un état modifié de conscience et non dans un état d’inconscience. On ne peut pas te demander de faire des choses que tu n’as pas envie de faire. Si tu es pudique et que je te demande de te mettre nu, tu ne le feras pas. J’avais beaucoup de question au sujet de cette discipline et Léo m’a dit « écoute, je peux essayer de te former, on peut voir comment tu te comportes par rapport à ça en sachant qu’en France il n’y a encore aucune femme hypnotiseuse ». J’ai commencé à m’entrainer en faisant des sessions avec mes proches et certains de leurs amis. Ca ne marchait pas du tout au début, jusqu’au jour où j’ai réussi à hypnotiser une première personne. Ce qui est fascinant dans l’hypnose, c’est la réceptivité des gens : certains vont être plus réceptifs à la voix, pour d’autre ça va se jouer dans le regard. Mais c’est avant tout un rapport de confiance. Après avoir hypnotiser une première personne, je me suis dit « mais en fait j’ai un super pouvoir ! C’est incroyable ! ». Et au fur et à mesure que tu le fais, que tu l’exerces, tu identifies des signaux chez les gens, tu analyses leurs comportements…Et c’est ce qui fait tout l’enjeux de l’exercice et ce qui est le plus intéressant. Mon premier show s’est déroulé le 26 novembre 2018 et s’est très bien passé. C’est à ce moment là qu’à vraiment commencer mon aventure d’hypnotiseuse.

Sur l’affiche il est inscrit que vous êtes « la première hypnotiseuse de France ». Est-ce vrai ? Comment cela se fait-il qu’il n’y en ait pas d’autres ?

Quand tu tapes « hypnotiseuse » sur google, il ne te propose que des hypnotiseurs. Déjà rien que ça, c’est incroyable. Il existe des hypnotiseuses de scène qui sont en groupe, il y a des duos homme/femme. Mais seule sur scène, il n’y a que moi. Après je parle bien de l’hypnose de spectacle, parce qu’il y a des femmes hypnothérapeute. Je pense que l’hypnose, même si ça se répand de plus en plus, ce n’est pas si vieux que ça. Le précurseur a vraiment été Messmer. L’hypnose fait encore peur, est mystérieuse, donc je me dis qu’il y a peut-être toujours une idéologie un peu machiste. S’abandonner dans les bras d’une femme peut-être aussi que ça peut déranger. En tant qu’hypnotiseuse, je dois donc vraiment en imposer dès le début du spectacle. Leur dire « Ne vous inquiétez pas, je suis là, je maîtrise ». J’ai vu plusieurs spectacles d’hypnose où les autres ne sont pas du tout comme ça. Le fait déjà d’être un mec sur scène, ça doit dégager plus de choses qu’une femme dans le conscient collectif des gens. Mais il faut aussi avoir une certaine force physique parce que quand les gens s’endorment il ne faut pas les laisser tomber, il faut les accompagner dans leur chute.

Mais à mon avis, il faut aussi avoir du cran. Parce que tu dois réussir à palier à tous les imprévus. Dans l’hypnose il y a des imprévus inimaginables. Pour ma part, je dois tout gérer moi-même. Je suis vraiment seule sur scène, je n’ai pas d’assistants.

En quoi l’hypnose réalisée par une femme peut-elle diverger de celle réalisée par un homme ?

Dans mon cas, ma force est, je pense, qu’en étant femme j’ai le droit de faire des choses qui vont plus être acceptées par le public que lorsqu’elles sont réalisées par un homme. En plus, étant comédienne, je peux jouer un personnage d’hypnotiseuse au début du spectacle pour leur inspirer confiance, pas autoritaire agressive mais charismatique pour leur dire « Maintenant on va faire ça, j’ai envie que vous participiez et ça va très bien se passer ». Et une fois que tout est lancé, là je suis moi, je peux rire avec eux… Grâce à mon métier, j’ai aussi peut-être la répartie qu’un hypnotiseur n’a pas.

Mon but, à travers l’hypnose de spectacle, c’est de montrer que l’hypnose ça existe. Mais aussi qu’on peut aller bien et mieux grâce à l’hypnose. Tout le monde y est réceptif. J’ai souvent des hypnothérapeutes dans ma salle, qui, à la fin du spectacle me laisse leur carte. L’hypnose peut entrainer des abréactions, autrement dit des décharges émotionnelles. Mais on ne sait pas pourquoi. Lorsque tu viens te faire hypnotiser, tu viens avec ton humeur du moment. Donc s’ils viennent avec une tension, la tension se défait et se traduit généralement par des larmes.

En tant que femme, je pense que les gens s’abandonnent plus facilement. En plus, je suis très tactile, je suis dans le magnétisme. Je sais qu’une femme qui touche et un homme qui touche ne seront pas perçus de la même façon. Je peux me permettre donc d’être un peu plus tactile, de prendre soin d’eux, leur dire de jolies choses qui ne seront pas mal perçues, à être parfois, en fonction des sujets, coquines, rigolotes, etc. Donc je pense que je peux me permettre plus de choses qu’un homme.

J’ai une suggestion dans mon spectacle où je dis « Quand vous vous réveillerez, vous verrez tout le monde nu ». En tant que femme je peux vraiment jouer avec ça, quand c’est un homme je m’amuse avec lui alors qu’un hypnotiseur, lui, ne pourrait pas le faire.

En tant que femme je peux aussi me permettre des moments de confidence, après le spectacle, de partage et c’est ce que j’aime moi aussi dans l’hypnose. Je suis aussi spectatrice et ça me remplie de joie. Une femme inspire peut-être aussi plus rapidement confiance, une confiance intime, qu’un homme n’a pas sur scène.

Ne craignez-vous pas d’être connue uniquement pour ce que vous représentez, c’est-à-dire la « première femme hypnotiseuse de France » et non pour votre talent ?

Le premier but est d’exister. Je dois donner aux gens l’envie de me voir. Qu’ils sentent qu’ils vont vivre une expérience unique. Et j’ai l’impression que mes spectateurs retiennent mon spectacle pour mon talent plus que parce que je suis une femme. Pour toucher les gens dans un premier temps, il faut leur donner envie de venir, surtout à Paris où il y a des milliers de spectacles… Quand je joue mon spectacle en province, c’est toujours plein à craquer. A Paris, c’est plus compliqué parce qu’on se noie dans un florilège de propositions théâtrales. Pour mon spectacle il y a aussi une ambiguïté interessante : Je suis la première hypnotiseuse de France. Mais première dans le sens la meilleure ? Ou dans le sens la première à exister ? Aujourd’hui ce qui fait venir les gens c’est la com, ce qui les fait rester, c’est toi.

Et comment est le contact avec vos confrères hypnotiseurs ? N’est-ce pas difficile d’être une femme dans ce milieu masculin ?

Ils sont tous très curieux. J’ai eu plein de messages de la part d’hypnotiseurs. Parmi eux, il y en a deux qui ont acheté mon livre. Tout ce qui concerne la magie, le mentalisme et l’hypnose, on a envie de s’enrichir et d’en savoir encore et encore. Tu dois acheter des livres pour connaitre et t’imprégner de l’expérience de l’autre, ce qui n’est pas le cas au théâtre. Les hypnotiseurs se posent la question de savoir ce qu’une femme a de plus.

Une femme aussi on a envie qu’elle prouve plus de choses. On ne veut pas qu’elle soit aussi talentueuse qu’un homme mais on veut qu’elle soit encore plus talentueuse pour qu’elle mérite sa place. Cette mentalité existe encore même si elle se défait progressivement.

Dans les shows ou les spectacles de magie, les femmes doivent souvent être plus agréables à regarder qu’applaudies pour leur talent, comme on peut le voir avec les assistantes de magicien. Que pensez-vous de ce fait ? A votre échelle d’hypnotiseuse, comptez-vous agir pour que ce regard change ?

Déjà, l’hypnose ce n’est pas de la magie mais on est catégorisé comme telle, c’est aussi ça qui peut lui donner une mauvaise image.

Il n’y a rien à faire je pense. Rien que le fait qu’il y ait une femme sur scène dans l’hypnose, ça peut déjà donner envie aux autres femmes. « Puisque maintenant ça existe, pourquoi pas moi ? » Pour le cirque, je pense que c’est encré, une espèce de tradition. Toutes les traditions se cassent mais ça met du temps dans l’acceptation. Tout ce qui est magie, mentalisme et hypnose fait partie d’une catégorie qui a toujours été représentée par les hommes et du coup les femmes je pense qu’elles n’en ont même pas l’idée. Si je n’avais pas eu ma rencontre avec Léo, je ne me serais même pas posée la question. L’hypnose est toujours quelque chose qui m’a plu, j’ai toujours fait de la scène parce que c’est quelque chose qui me transcende. Après ce qui est merveilleux c’est que pratiquer l’hypnose me fait apporter du bonheur aux gens, je suis sur scène et en plus une femme ça n’existait pas avant. Donc maintenant que je suis dans l’hypnose, ça peut ouvrir une voie pour les autres. Aussi, On voit que les choses évoluent mais finalement pas tant que ça. Une femme avec des beaux danseurs ça n’a pas la même image qu’un homme avec des danseuses. Un homme sur scène qui danse ça peut très rapidement faire homme objet alors que nous non.

Dans mon cas je suis fière d’être une femme et je pense que parce que je suis une femme ma réussite sera différente.

Giorda vous hypnose, le 17 janvier à 21h30 à l’Apollo Théâtre.

Visuel : ©LaetitiaGiorda