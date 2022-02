Paris Opera Competition : Anna Harvey, 1er prix et Julie Fuchs, marraine de l’événement reviennent sur l’édition 2022

Nous avons pu interviewer Anna Harvey, mezzo-soprano anglaise qui a reçu samedi 22 janvier le 1er prix Pierre Vernes de la 7eme édition de la Paris Opera Competition, qui se déroulait au Palais Garnier. La jeune chanteuse

Julie Fuchs, ancienne lauréate qui était marraine de cette édition nous a également accordé un bref entretien où elle s’est confiée sur ses échanges avec les finalistes et sa relation avec cette génération de jeunes chanteurs.

Bonjour Anna Harvey, félicitations pour ce premier prix ! Tout d’abord, j’aimerais vous demander quelles sont vos impressions après cette merveilleuse expérience à Paris ?

C’était magique, je ne m’attendais pas à gagner, et c’était très spécial. Et gagner dans ce lieu était également incroyable. Pour moi, avec ce concours, ce que je voulais vraiment, c’était juste arriver en finale. Mon rêve était de chanter au Palais Garnier, et d’ailleurs j’ai une photo du rideau du Palais Garnier qui se trouve près de mon lit et qui est là depuis des années, parce que je pense que c’est le plus beau théâtre et le rideau en particulier est le plus beau rideau d’opéra. Cette photo du rideau de Garnier résume en quelque sorte l’opulence et le glamour de l’opéra. Donc, pour moi, la récompense était simplement de pouvoir y chanter.

Donc, pendant la soirée, et en fait pendant toute ma préparation, je n’ai pas pensé à la compétition, j’y ai juste pensé comme à une merveilleuse opportunité de performance et une chance de rencontrer de nouveaux chanteurs, de me faire de nouveaux amis, de travailler avec de nouveaux collègues et de chanter dans ce lieu extraordinaire. J’essayais de ne pas penser à l’aspect compétition et de me contenter de faire de mon mieux pendant la représentation, et d’en profiter au maximum.

Cela peut être éprouvant pour les nerfs de se produire dans un tel cadre, mais j’aime vraiment être sur scène.

Tout le monde dans le public a pu le constater.

Je pense aussi que la pandémie m’a fait prendre conscience de cela encore plus. J’ai passé 18 mois, peut-être plus, sans pouvoir jouer d’opéra. J’avais tout répété, puis il y a eu le confinement et les Opéras ont fermé et tout a été annulé, et je ne suis remontée sur scène qu’en septembre de cette année.

Et donc pour moi, depuis lors, chaque fois que j’ai pu me produire devant un public, c’était comme un cadeau. Je voulais vraiment profiter de la journée de samedi. C’est ce que j’ai fait, et j’ai senti que le public avait un bon rapport avec nous sur scène. Les applaudissements étaient merveilleux. Le genre d’énergie que nous avons reçu du public, c’était incroyable. Gagner le prix était juste une sorte de bonus à la fin. C’était quelque chose d’inattendu.

La cerise sur le gâteau !

Oui, en effet une cerise vraiment excitante et inattendue !

Ce qu’il y a d’unique et de spécial dans ce concours, c’est que nous avons pu mettre en scène ce gala et que nous avons eu l’occasion de montrer ce que nous pouvions faire en tant qu’artistes à part entière, c’est-à-dire pas seulement la beauté de nos voix, mais aussi le jeu sur scène. En ce qui me concerne, j’aime vraiment jouer des rôles travestis et on ne joue pas comme ça dans d’autres concours. Vous ne faites que chanter un gala et une succession d’airs, éventuellement avec orchestre. C’est merveilleux, mais vous n’avez pas l’occasion de montrer toute l’étendue de votre capacité à interpréter un personnage masculin.

Donc, pour moi, ce concours et ce gala ont été un cadeau, une véritable chance de montrer ce que je suis aussi en tant qu’actrice, et en particulier de montrer mon interprétation de ces rôles travestis, et ce que je peux en faire.

Comme l’a dit Julie Fuchs, l’un des aspects les plus intéressants et uniques de ce concours est que, comme vous travaillez avec d’autres, vous avez également la possibilité de montrer comment vous êtes en tant que collègue, c’est-à-dire comment vous vous assurez de ne pas rendre la tâche plus difficile à quelqu’un qui chante, ou comment vous lui donnez la vedette à ce moment-là, mais vous restez également dans votre personnage tout le temps.

Et lorsque vous chantez ensemble, faites de la musique en groupe et n’essayez pas de surpasser les autres. Car le fait est que l’opéra n’est pas une compétition dans la vie réelle. C’est un travail d’équipe, un ensemble. Vous devez chanter de manière à ce que vos voix se mélangent, et vous vous entraidez. Et puis vous faites de la musique ensemble. C’est une compétition merveilleuse et je sais que je suis partiale parce que je viens de la gagner, mais je pense vraiment que c’est particulier parce que c’est vraiment le reflet du travail d’un chanteur d’opéra, un travail d’équipe.

En fait, l’un des moments que j’ai le plus apprécié a été l’ensemble de Rossini qui clôturait le gala. Parce que nous avons eu l’occasion de chanter tous les finalistes réunis sur scène, de nous lâcher, de danser ensemble, de nous amuser et d’être vraiment un groupe uni à ce moment-là avec tout le monde sur scène.

Un très beau moment avec le duo de Hansel et Gretel de Humperdinck aussi ?

Oui, j’ai vraiment apprécié. Et puis il se trouve que Maria Carla Pino Cury, avec qui je chantais, est une de mes bonnes amies, qui vit aussi à Düsseldorf.

Vous vous connaissiez déjà. Je comprends mieux maintenant le genre de connexion spéciale que vous aviez dans ce duo.

J’avais une bonne énergie aussi avec les autres chanteurs. Mais avec Maria Carla, nous avions déjà joué ensemble dans Hansel et Gretel, même si elle chantait un rôle différent. Elle chantait la Fée de la rosée et moi Hansel, donc nous n’avions jamais chanté ce duo ensemble. Depuis le premier jour où je l’ai rencontrée et où j’ai travaillé avec elle, je pense que c’est une actrice fantastique, donc j’aime vraiment être sur scène avec elle. Nous avons toutes les deux cette énergie et c’était vraiment, vraiment amusant de faire cette scène avec elle. Et comme vous l’avez dit, je connais très bien ce rôle. En fait, j’ai chanté le rôle le 7 janvier, donc je l’ai chanté une semaine avant de venir et je le chante à nouveau jeudi cette semaine, donc c’était vraiment bien. C’était aussi un cadeau qu’on m’a fait, car c’est probablement le rôle que je connais le mieux et j’aime vraiment le chanter. C’est vraiment plus facile quand on sait déjà qu’on peut le chanter, alors on peut vraiment jouer avec la scène et la rendre très amusante.

Pouvez-vous nous dire quel a été votre parcours professionnel ?

Par où commencer ? Je suis venue au chant un peu plus tard que d’autres. Personne dans ma famille n’a jamais été musicien auparavant, donc c’était très nouveau que j’essaie de faire ça. Pendant ma jeunesse, j’étais une vraie musicienne polyvalente. Mon premier instrument était la flûte à bec, ou flauto dolce. J’ai donc joué beaucoup de musique baroque, et les rôles travestis de Haendel et Bach font toujours partie de mes plus grandes passions musicales. Je jouais aussi du violon, donc je jouais dans des orchestres et de la musique de chambre, et je chantais aussi dans des chorales. Et donc, en grandissant, je savais que j’aimais la musique.

Vous avez passé votre jeunesse à Sheffield ?

Oui, à Sheffield. Je ne savais pas où j’irais dans le domaine de la musique, et je suis donc allé étudier la musique sur un plan académique à l’origine, j’ai donc étudié à Cambridge. J’ai suivi le cours de musique là-bas, un cours merveilleux, mais très académique : histoire et théorie. Et pendant que j’étudiais là-bas, je chantais dans une chorale, la chorale de ma chapelle, puis j’ai commencé à faire de l’opéra.

Précédemment, je n’avais jamais joué dans des pièces de théâtre, je n’ai donc pas su que je pouvais vraiment jouer la comédie avant l’âge de 16 ou 17 ans. À l’école, nous avons fait quelques comédies musicales, et j’ai fait un opéra communautaire. Ensuite, je suis allée à l’université et j’ai rejoint la troupe d’opéra et j’ai commencé à essayer la scène. Puis, à la fin de mes études universitaires, j’ai décidé de faire le grand saut. J’avais l’impression que faire des études de chant était un gros risque. Je ne savais pas si j’aurais un emploi à la fin de mes études. Mes parents étaient médecins, et mes frères et sœurs sont médecin, arboriculteur et ingénieur (et consultant en gestion). Ils ont tous des emplois non artistiques, alors faire quelque chose comme ça, c’était choisir une carrière très incertaine. En tant que chanteur, vous ne savez pas si vous allez réussir, si vous allez pouvoir gagner votre vie.

J’ai donc travaillé pendant quelques années après l’université, puis j’ai fait le grand saut et je me suis inscrite à l’école de musique, à la Royal Academy of Music de Londres. Je n’ai pas commencé professionnellement avant mes 24 ans, en comparaison avec William Desbiens dans ce programme n’a que 24 ans maintenant. J’ai donc commencé un peu tard.

Mais ensuite je suis arrivé à l’Académie, j’ai appris beaucoup de choses très rapidement. Avant cela, j’avais pris des cours de chant toutes les trois semaines, mais c’était la première fois que je me concentrais intensivement sur le chant. J’ai appris les langues, la mise en scène, le théâtre et la danse. J’ai passé de très bons moments pendant mes quatre ans d’études là-bas. J’ai quitté l’école de musique à l’âge de 28 ans et j’ai travaillé directement dans différents endroits. La première année, j’ai tenu un tout petit rôle à Amsterdam, à l’Opéra national des Pays-Bas. Et j’ai travaillé dans quelques compagnies au Royaume-Uni. L’un des endroits où j’ai le plus travaillé est le Welsh National Opera.

A Cardiff ?

Oui. Lors de ma dernière année à l’Académie, on m’a dit que le Welsh National Opera m’avait vu dans un opéra à l’Académie, alors je leur ai envoyé un e-mail. J’ai dit « J’ai entendu dire que vous m’avez vue, est-ce que ça vous intéresserait de me proposer un rôle ? ». Ils m’ont donc donné la doublure de Cherubino dans les Nozze di Figaro. C’était mon premier pas dans cette compagnie.

Doublure signifie que vous êtes capable de prendre le rôle si le chanteur principal est malade ?

Oui, on dit aussi couvrir le rôle. J’ai fait la doublure de Cherubino et ils ont aussi fait un opéra moderne dans lequel j’ai doublé un rôle. Mais ce qui est bien, c’est qu’on a droit à une générale complète de l’opéra même si c’est juste au piano. Mais cela signifie que l’équipe artistique a pu voir comment j’étais sur scène.

L’année suivante, deux ans après avoir quitté l’école de musique, ils m’ont proposé un poste d’artiste associé. J’ai donc travaillé avec eux pendant environ un an, dans divers opéras et en tant que doublure, et c’est l’année qui a précédé mon arrivée à Düsseldorf. Avant cela, j’ai travaillé pendant un an en Allemagne de l’Est, à Weimar et Chemnitz, puis j’ai travaillé à l’Opéra national du Pays de Galles, et enfin, l’été suivant, j’ai commencé à travailler ici, à Düsseldorf, et cela fait maintenant trois ans et demi.

La durée de votre séjour dans cette troupe à Dusseldorf est-elle limitée ?

Vous avez une sorte de contrat reconductible, donc ce n’est pas permanent. Tous les deux ans, ils renouvellent votre contrat si vous leur plaisez ou vous font savoir si vous devez partir. Mais je viens d’avoir mes contrats renouvelés à l’automne, je suis donc ici pour les deux prochaines années.

L’une des joies d’être ici, dans cet opéra, c’est le nombre de chanteurs sous contrat, je pense que c’est la plus grande troupe d’Allemagne numériquement. Nous avons environ 50 solistes en plus de l’opéra studio.

Incroyable ! Ils pourraient presque être capables de programmer Guerre et Paix de Prokofiev uniquement avec les solistes de la maison.

C’est parce que nous avons deux maisons d’opéra ici : Dusseldorf et Duisburg. L’avantage d’être dans un théâtre avec une grande troupe, c’est la flexibilité. Beaucoup de nos opéras ont une double ou triple distribution. À l’origine, je devais chanter Zauberflöte à Düsseldorf la veille du gala, mais ils ont été heureux d’échanger l’un des autres chanteurs pour cette représentation, de sorte que j’étais libre pour aller à Paris.

Vous chantez la seconde Dame ?

C’est exact, dans une merveilleuse production de Barrie Kosky avec des projections vidéo.

Ils essaient vraiment d’être flexibles pour vous permettre d’aller travailler ailleurs. Et en fait, même la Donna Anna ici pour Don Giovanni en ce moment à Paris est membre de la troupe à Dusseldorf. Elle s’appelle Adela Zaharia et c’est une soprano merveilleuse qui chante partout dans de nombreuses maisons d’opéra importantes. Elle débute ses rôles ici à Düsseldorf et part ensuite les interpréter ailleurs. Ils sont bons pour essayer de nous soutenir tous dans notre carrière.

C’est génial d’avoir une compagnie où, si quelqu’un est malade dans un rôle principal, il y a trois autres personnes disponibles localement pour le remplacer.

Vous savez, avec le COVID en ce moment, cela a été très utile car les gens sont parfois malades ou doivent être mis en quarantaine, parce qu’ils ont été en contact avec des personnes atteintes du COVID. Il y a suffisamment de personnes pour que d’autres membres de la troupe prennent le relais en cas de besoin. Cela signifie que si certains engagements découlent de cette compétition, je pourrai les accepter sans problème.

Quand on voit tous les directeurs de casting et les directeurs d’opéra dans le jury, c’est plutôt encourageant pour les perspectives. La plupart des plus grandes maisons d’opéra d’Europe sont ici.

C’est agréable de sentir que l’opéra de Düsseldorf soutiendra d’autres opportunités, car j’ai l’impression qu’ici, c’est le meilleur des deux mondes. Il y a quelque chose d’agréable à avoir une maison d’opéra où l’on connaît tout le monde. Vous pouvez vivre dans une ville, travailler en sachant que vous avez aussi un endroit où vous pouvez aller vous entraîner. Et en fait, j’ai eu une merveilleuse séance de préparation avec l’un de nos maitres de chant, Christoph Stöker, à l’Opéra sur le répertoire de ce concours la semaine avant mon arrivée, donc c’est génial d’être dans un tel environnement.

Oui, c’est un bon endroit. Un bon endroit pour être et…

un bon endroit pour grandir.

Parlons maintenant du répertoire. Quelles sont vos préférences : vous êtes évidemment parfaitement à l’aise dans les rôles joyeux, mais qu’en est-il des rôles plus tragiques ?

Comme vous l’avez vu et comme je l’ai dit, j’aime vraiment jouer les rôles travestis mais il se trouve aussi que musicalement, certains des meilleurs rôles de mezzo sont des rôles d’hommes. Ce que j’aimerais le plus chanter, c’est Richard Strauss.

Comme Octavian dans Rosenkavalier et le compositeur dans Ariadne auf Naxos ?

Exactement, ces deux-là sont en quelque sorte mon rêve. Ils sont en haut de ma liste de rôles. J’ai déjà chanté beaucoup de petits rôles de Strauss ; j’ai chanté l’une des servantes d’Elektra à Verbier, en Suisse, et j’ai également chanté le page de Salomé et Dryade dans Ariane à Naxos, mais j’ai vraiment envie de chanter Octavian et le compositeur. Je pense que Strauss convient très bien à ma voix et il se trouve que ces deux rôles sont également des rôles travestis, ce que j’adore faire.

Il y a aussi Suzuki dans Madame Butterfly que j’ai chanté plus tôt cette saison au Welsh National Opera avec le maestro Carlo Rizzi, et ce rôle, je l’adore. Il convient très bien à ma voix, et je trouve dommage que Puccini n’ait pas écrit plus de rôles de mezzo. Il y a La Zia Principessa dans Suor Angelica pour une mezzo plus âgée, mais pour une jeune mezzo, c’est le seul grand rôle.

La Zia Principessa c’est un rôle si terrible en tant que personnage, que de méchanceté…

C’est vrai, en effet.

Et puis aussi la plupart des rôles de mezzo de Mozart et Haendel, je les adore. Il y a bien sûr Sesto dans Clemenza di Tito, bien que j’aie chanté Annio cette année et que je l’aie vraiment apprécié, mais Sesto est un rôle de rêve. Et peut-être aussi Idamante, dans Idomeneo. Et pour revenir en arrière, j’ai déjà chanté l’Ariodante de Haendel. Je devais chanter Ruggiero dans Alcina et c’est l’un des rôles qui a été annulé à cause de la pandémie.

Et puis, pour revenir à l’autre extrémité, j’ai commencé mon premier Wagner depuis que je suis ici, au Deutsche Oper am Rhein. J’ai chanté Flosshilde dans Rheingold et Götterdämmerung. Ces rôles me permettent de jouer et d’interpréter différents personnages. J’ai beaucoup aimé jouer une fille du Rhin, ce genre de sirène sexy et sensuelle. J’aime jouer la comédie et je pense pouvoir jouer des personnages de caractères vraiment opposés, et je trouve cela vraiment intéressant. Puis, cet été, je vais chanter ma première Siegrune, l’une des Walkyries, à Düsseldorf. Je me plonge donc un peu dans ce répertoire de Wagner léger.

Plus de rôles allemands que d‘italiens alors ?

J’aime chanter en italien et j’ai beaucoup de rôles italiens, mais si Puccini en avait écrit davantage… alors ce serait une direction.

Je pense aussi à des rôles français.

Justement, Charlotte dans Werther est un rôle merveilleux.

Il y a aussi Nicklausse dans Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, un autre rôle travesti. Souvent, les chanteurs qui font Octavian et le compositeur sont aussi de beaux Nicklausse.

Je me suis écrit une liste assez récemment. Les rôles que je voulais faire, et Nicklausse et Charlotte étaient en tête de liste dans le répertoire français. Je n’ai pas eu l’occasion de chanter en français dans ce Gala parce que nous n’avions que trois morceaux, mais j’aime aussi chanter en français.

Il y a quelques chanteurs que je respecte vraiment, notamment Dame Janet Baker et Dame Sarah Connolly. C’est le même genre de répertoire que je veux chanter et surtout celui de Dame Sarah Connolly, elle chante Didon et Ariodante, mais aussi Fricka dans Wagner. Elle a cette sorte de chemin de Handel, Mozart, et puis jusqu’à Strauss, Wagner. Je pense qu’il est possible de chanter tout cela très bien et que cela convient à ce type de voix. Évidemment, toutes les deux ont eu des carrières incroyables.

C’est tout ce que je vous souhaite, que vous suiviez leurs traces et deveniez Dame Anna Harvey.

(Rires) Mais quand je regarde le répertoire qu’elles ont chanté et la façon dont elles ont géré leur carrière. Elles sont des sources d’inspiration pour moi, et j’ai eu la chance de rencontrer Dame Janet Baker il y a quelques années, ce qui a été un véritable privilège. En fait, l’un des juges m’a dit après le gala : « Lorsque vous avez ouvert la bouche et que vous étiez sur scène, je me suis dit que vous me rappeliez Janet Baker », et c’était pour moi le plus grand compliment que l’on pouvait me faire.

Je ne suis pas sûre que ce soit totalement vrai, mais même si je fais penser à elle à certains égards, je suis très fière car je la respecte énormément en tant qu’artiste et en tant que personne.

J’ai vu que vous aviez l’habitude de chanter beaucoup d’oratorios et de lieder. Qu’est-ce qui vous plaît dans ce répertoire ?

J’ai commencé à chanter des oratorios. Je suis chrétienne et croyante, donc c’est un peu une question personnelle pour moi de chanter un morceau comme la Passion selon St Jean ou le Messie de Haendel. Pour moi, c’est très beau et très personnel, c’est une sorte de culte que de pouvoir chanter ces pièces. J’ai donc commencé à chanter à l’université dans une chorale de chapelle de Cambridge. Ce répertoire a toujours été merveilleux pour moi. Chanter ce en quoi je crois est une chose spéciale. C’est donc un peu par là que j’ai commencé, en chantant d’abord des oratorios.

Il y a une merveilleuse tradition de chant au Royaume-Uni : il y a beaucoup de chorales d’amateurs et de sociétés chorales qui organisent des concerts choraux du Messie de Haendel, ou d’autres oratorios, avec des solistes professionnels. Lorsque j’étais à la Royal Academy, j’ai participé à un programme merveilleux appelé Josephine Baker Trust, dans le cadre duquel, au lieu de nous accorder des bourses, on nous sponsorisait pour que nous nous produisions dans des concerts d’oratorios pour ces sociétés chorales. En gros, la société chorale payait la moitié de notre cachet et le trust payait la moitié de notre cachet. Et pour moi, c’était merveilleux parce que ce n’était pas seulement de l’argent utile, c’était une chance d’aller essayer ce répertoire pour la première fois. D’apprendre de nouveaux morceaux, d’avoir l’occasion de le jouer souvent.

Et de partager ce répertoire avec des choristes passionnés ?

Oui, en effet. Ce sont vraiment toutes mes premières représentations professionnelles avant de faire de l’opéra. Tous étaient des oratorios, et à ce jour, certains de mes spectacles les plus spéciaux sont des oratorios. L’un de mes rêves en tant que chanteur était de chanter le Messie de Haendel au Royal Albert Hall.

Je l’ai maintenant chanté cinq fois et la première fois que j’ai chanté, il y avait un événement « come-and-sing » et le chœur était fort d’environ 4 000 personnes. En tant que mezzo solo, vous finissez de chanter « O thou that tellest good tidings to Zion » et 4 000 personnes se mettent à chanter juste après vous, c’était tout simplement incroyable. C’était un rêve devenu réalité, donc l’oratorio est toujours important.

En décembre, j’ai fait une tournée des cantates de Noël de Bach avec le Gabrielli Consort & Players dirigé par Paul Mac Creesh. Nous nous sommes produits au Wigmore Hall de Londres, puis au Palau de la Musica de Barcelone, ainsi qu’à Oviedo et Bilbao.

Pour moi, il est important, si je le peux, de conserver cet équilibre en continuant à chanter des oratorios et des lieder. D’ailleurs, je vais sortir cet été un CD de lieder en anglais. Les lieder sont donc également importants pour moi encore, comme avec Dame Janet Baker et Dame Sarah Connolly. Elles ont toutes les deux réussi à avoir ces carrières merveilleuses où elles ont chanté des rôles d’opéra incroyables dans des lieux incroyables, mais elles ont aussi réussi à garder en parallèle un répertoire d’oratorio et d’orchestre, en chantant toutes sortes de chansons orchestrales et de lieder. Donc si je peux continuer, j’espère vraiment pouvoir continuer à chanter tout ce répertoire également.

Anna Harvey – Das Paradies und die Peri (Schumann) : « Im Waldesgrün am stillen See » – Orquestra XXI

J’ai vu que vous aviez été également chef de chœur, et plus particulièrement chef de chœur gospel. Parlez-nous de cela.

Je ne l’ai pas fait depuis quelques années parce que l’opéra et mon travail de soliste prennent le dessus. Mais j’avais l’habitude de le faire. J’ai fait des week-ends « come-and-sing » où tout le monde pouvait venir, normalement organisés par une église. Et tout le monde pouvait venir. Ils n’avaient pas besoin de lire la musique, ils n’avaient même pas besoin de lire les paroles parce que tout était appris par cœur, et ensuite nous faisions un service ou un concert à la fin du week-end. J’ai eu beaucoup de joie à faire ça.

Et j’ai aussi dirigé quelques fois ces sociétés chorales. Je n’ai jamais eu de chorale dont j’ai été la chef de chœur mais parfois je remplaçais quelqu’un pour diriger quelques répétitions. J’enseignais aussi. Tout cela, c’était vraiment avant que je déménage en Allemagne. J’ai enseigné le chant et j’étais l’un des professeurs de chant au Christ College de Cambridge, pour leur chorale.

Je suppose que beaucoup de gens commencent par avoir besoin d’un portefeuille de carrière en tant que chanteur, donc en enseignant, en dirigeant un peu ou en participant à des week-ends de chorale gospel. Et maintenant, j’en suis au stade où je gagne entièrement ma vie en tant que chanteuse d’opéra solo et chanteuse de concert, ce qui est merveilleux. Mais j’ai vraiment apprécié toutes ces choses, alors peut-être qu’un jour je recommencerai. Je connais beaucoup de personnes qui enseignent en parallèle et deviennent des coachs et des mentors pour les jeunes chanteurs.

Peut-être que dans quelques années, j’aimerais reprendre cette activité. Je pense qu’il est essentiel de participer à l’éducation et à la transmission de nos compétences. J’ai été très inspirée par ma rencontre avec Julie Fuchs, qui s’est beaucoup investie dans le mentorat et le soutien pour le concours. Je pense qu’il est important de donner et d’encourager la prochaine génération. Je commence à peine moi-même, alors je n’en suis peut-être pas encore là, mais je pense qu’il est également important de transmettre nos compétences et de les partager avec les autres.

Site internet de Anna Harvey

Son compte Instagram : https://www.instagram.com/annaharveymezzo/

En complément, quelques échanges avec Julie Fuchs à propos de la compétition :

Julie Fuchs vous êtiez l’une des marraines de l’édition 2022, après avoir été vous-même lauréate en 2010 : quel souvenir gardez-vous de votre participation au concours ?

En effet pour moi c’était la première édition du concours, qui n’était pas encore exactement dans ses caractéristiques actuelles, qui sont formidables, avec mise en scène, et avec la possibilité de chanter des ensembles. C’était aussi l’un de mes premiers concours, j’étais encore étudiante au CNSM à cette époque et je me rappelle qu’il y avait des membres du jury assez importants également. Donc c’était une belle occasion et le prix que j’avais gagné m’avait amené à faire une tournée de récitals. Pour moi c’était donc vraiment un bon souvenir et une expérience qui avait été très positive dans ma carrière.

Ça a permis donc de vous faire mieux connaître à cette époque ?

C’est toujours difficile à savoir ce qui est dû à quoi dans un parcours d’artiste. C’est rare de dire : « tel événement a changé ma vie ». En revanche un concours ça peut participer au développement de carrière, ne serait-ce aussi que parce que ça nous permet de nous améliorer en tant qu’artiste. Cela peut être aussi un virage dans notre parcours, en nous permettant de réaliser quelque chose sur notre répertoire, en gagnant sur notre maîtrise du trac, en rencontrant des collègues. Ou alors parfois sans avoir gagné aucun prix parce qu’on a rencontré un directeur de casting, à qui on a tapé dans l’œil et l’oreille, et qui va vous proposer des rôle précieux. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer.

Vous avez pu approcher les finalistes lors de la finale et des répétitions il m’a semblé qu’il avait l’air de régner une très belle ambiance de soutien réciproque qui transparaissait dans les images des répétitions qu’on a vu ?

Je peux confirmer ça en effet et je pense que c’est assez important à souligner. Ce n’est pas si unique ! J’ai l’impression que l’on fantasme un petit peu sur cette espèce de compétitivité malsaine qu’il pourrait y avoir entre des chanteurs. Je pense que cette époque est plus ou moins révolue. Certes il y a de la compétitivité, dans le sens où il n’y a pas de rôles pour tout le monde, mais je pense que tous les chanteurs étaient là hier pour passer un bon moment. J’ai eu des retours assez touchants avec certains chanteurs. Je leur ai dit que j’avais eu l’impression qu’ils n’avaient pas l’air d’avoir le trac, qu’ils étaient plutôt détendus. Ils m’expliquaient qu’en fait jusqu’au dernier moment ils ne savaient pas si le concours allait pouvoir avoir lieu avec la situation sanitaire. Comme tout était annulé depuis 2 ans ils ont eu très peu d’occasions de se produire. Donc finalement rien que le fait d’être sur scène, avec un orchestre et en plus au palais Garnier devant une salle pleine, ils avaient l’impression que c’était déjà la plus belle des récompenses.

Et également, et c’est la particularité du concours parce qu’ils interprètent des ensembles, ils ont eu l’occasion de répéter presque une semaine à l’opéra Bastille et d’apprendre à se connaître, ce qui n’est pas le pas dans la plupart des concours. Plusieurs d’entre eux sont également déjà en troupe, cela joue aussi sans doute ?

Certes il y en a qui sont déjà en troupe, d’autres ont débuté déjà leur carrière, ils ont donc l’habitude de travailler avec d’autres chanteurs. Et c’est ce qui est intéressant dans ce concours qui comprend des ensembles, car c’est le cœur de notre métier. Quand on interprète un opéra on a un air, deux airs, parfois trois dans une œuvre qui dure plus de trois heures. Mais le reste du temps de l’opéra on chante et on est sur scène avec les autres. C’est très bien que cette notion du métier soit présente dans des concours pour jeunes chanteurs, car c’est ce qui nous attend dans nos vies professionnelles. D’ailleurs Anna Harvey qui a gagné le premier prix se démarquait des autres finalistes, notamment par rapport à sa générosité sur le plateau avec les autres, et cette joie d’être sur scène et en interaction avec ses collègues.

En effet c’est ce que je lui ai dit moi-même : c’était celle qui était la plus à l’aise scéniquement et elle jouait même quand elle ne chantait pas et faisait simplement de la figuration. Cela a certainement plu aux membres du jury.

Vous êtes engagée avec votre initiative #OperaIsOpen à battre en brèche les préjugés autour de l’opéra et son prétendu élitisme. Est-ce que c’est aussi important pour vous, maintenant que votre carrière est installée de soutenir les jeunes chanteurs ?

En fait on n’a pas le choix parce que cela fait partie de notre responsabilité en tant que chanteurs, notamment avec cette pandémie, mais aussi de manière générale de transmettre ce que l’on a reçu. Moi au-delà des professeurs de chant, je regrette de n’avoir pas eu des mentors ou des collègues un peu plus âgés qui me transmettent des plus de choses concrètement. A l’issue de la finale j’ai parlé notamment avec Serena Saenz Olivero, qui m’a demandé tout de suite par exemple comment c’était d’être chanteuse en ayant un enfant. C’est une question qui inquiète beaucoup, qui fragilise aussi certaines chanteuses et je trouve ça important que les artistes qui sont mamans puissent en témoigner. Ou sur d’autres questions pratiques, sur comment gérer la vie de couple quand on est tout le temps parti, comment bien choisir son répertoire, tout cela ce sont des questions pratiques tellement importantes que l’on n’aborde pas forcément pendant ses études. Alors moi à présent je fais comme j’aurais aimé que l’on fasse avec moi quand je me posais ces questions.

Par ailleurs, cela me réjouit moi aussi de voir cette nouvelle génération de chanteurs qui arrive, qui nous montre aussi que l’opéra est vivant et qu’il y a encore plein de gens que cela fait rêver !

Au-delà de ces conseils pratiques, est ce que vous imaginez déjà dans le futur vous-même enseigner pour transmettre ?

Concrètement j’ai justement donné mes premières Masterclasses cet été en Ariège au festival Castel Artès de mes amis et collègues Edwin Crossley-Mercer et Vincent Chaillet, qui viennent juste de fonder ce festival absolument charmant. Edwin m’a demandé de venir à ses côtés donner une Masterclass de chant, et je n’ai pas pu refuser. J’ai vraiment adoré cette expérience, et surtout je me suis rendu compte que c’est possible, même on se dit parfois que l’on ne va pas y arriver, soit parce que l’on est impressionné par les pédagogues que l’on a connus soi-même, ou alors parce qu’on pense qu’on n’est pas encore arrivé à ce moment-là de son parcours où l’on peut transmettre. Mais à partir du moment où l’on commence à le faire, comme le disent beaucoup de collègues de ma génération, à chaque fois on est surpris. Cette première expérience d’enseignement nous faire nous rendre compte que, en 10 ou 12 ans de carrière, on commence à avoir un petit peu de bouteille et c’est un sentiment très agréable !

Vous savez, quand on est femme et qu’on est chanteuse on n’a pas trop envie de vieillir, on ne veut pas toujours quel âge on a. Mais en voyant les finalistes du concours, je me disais qu’est-ce que je suis heureuse de ne plus être une jeune chanteuse ! C’est tellement difficile pour eux ! Et même si on a toujours à apprendre, et qu’on se nourrit aussi de la proximité des jeunes chanteurs également, j’apprécie beaucoup le moment de carrière où j’arrive. À présent je sais comment gérer certaines questions et j’ai appris aussi que ce n’est pas grave si d’autres choses ne sont pas bien faites (rires). Je relativise.

Pour conclure, quel message avez-vous envie de faire passer aux jeunes chanteurs en début de carrière qui en ce moment, pour certains d’entre eux s’interrogent sur leur avenir, avec cette période difficile notamment liée au COVID ?

J’ai envie de leur dire qu’il faut être absolument sérieux et irréprochable bien sûr : ne pas se décourager et continuer à travailler son instrument, même si hélas on n’a pas l’occasion de se produire. Mais aussi essayer de s’ouvrir au monde, à plein de choses nouvelles, à s’enrichir et à travailler sur soi, à être ouvert aux conseils. Mais ce qui est le plus important c’est garder la notion de plaisir, et ne pas oublier pourquoi est-ce qu’ils veulent chanter. Ne jamais perdre de vue que c’est un métier que l’on fait parce qu’on aime ça et parce que l’on aime les gens avec qui on le fait !

Site internet de Julie Fuchs

Son compte Instagram : https://www.instagram.com/juliefuchssoprano/

Propos recueillis par Denis Peyrat