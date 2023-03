L’Opéra de Paris annonce une saison luxueuse pour 2023-2024

Le mois de mars est traditionnellement celui où les amateurs commencent à scruter les saisons des grands opéras européens. Celle qu’Alexander Neef, Gustavo Dudamel, José Martinez et Martin Adjari viennent de dévoiler permet d’affirmer que la capitale française sera, l’an prochain, l’une des « places to be ».

Des répertoires variés du 17e au 21e siècle ; des œuvres très connues et des raretés…

Pour le contemporain, l’on attend évidemment la création de L’Ange exterminateur de Thomas Adès (d’après Buñuel) dans une direction de Gustavo Dudamel et une mise en scène de Calixto Bieito. Autre production très attendue, le Lohengrin de Wagner sera mis en scène par Kirill Serebrennikov.

Au rang des nouvelles productions, on trouvera également un Don Giovanni monté par Claus Guth avec Alexander Soddy à la baguette.

Beatrice di Tenda de Bellini fera son entrée au répertoire dans une mise en scène de Peter Sellars avec Tamara Wilson dans le rôle-titre.

Trois siècles après sa création, Médée de Charpentier (W. Christie, D. McVicar) revient enfin sur la scène de l’Opéra de Paris.

Quant à La vestale de Gaspare Spontini (B. de Billy, L. Steier), elle est de nouveau à l’affiche dans une maison où elle n’a pas été donnée depuis 1857.

Street scene de Kurt Weill fera aussi l’objet d’une nouvelle production qui sera présentée à la MC93 de Bobigny.

L’Opéra de Paris présentera également deux œuvres peu habituelles de Massenet, Cendrillon et Don Quichotte, dans les mises en scène respectives de Mariame Clément et David McVicar. Et pour Maurice Ravel, nous aurons droit à un diptyque ballet / opéra avec Ma mère L’oye et L’enfant et les sortilèges.

L’affaire Makropoulos de Janacek sera reprise dans la mise en scène quasi mythique de Krzysztof Warlikowski avec Susanna Mälkki à la baguette et Karita Mattila dans le rôle d’Emilia Marty.

Salomé de Strauss sera de retour dans celle de Lydia Steier avec Lise Davidsen.

Offenbach revient avec Les (récurrents) Contes d’Hoffmann de Robert Carsen et une très belle distribution.

Bien évidemment, l’italien est, une fois de plus, à l’honneur, avec les reprises de Don Pasquale, Simon Boccanegra, La Traviata, Turandot et Adriana Lecouvreur et des distributions d’excellence.

Haendel sera également présent avec Giulio Cesare dans la mise en scène de Laurent Pelly.

Des très belles têtes d’affiche !

On se souvient que, la saison passée, certains s’étaient plein de ne pas voir figurer suffisamment de stars. Ils pourront difficilement réitérer leur sentence cette année tant les affiches sont éclatantes, y compris pour les deuxièmes distributions :

On trouvera Piotr Beczala, Nina Stemme et Johanni van Oostrum dans Lohengrin.

Les deux Anna (Netrebko et Pirozzi), déjà têtes d’affiche conjointes de La forza del destino cette année, seront en alternance dans Adriana Lecouvreur. Elles seront accompagnées par Yusif Eyvazov (ou Giorgio Berrugi), Ekaterina Semenchuk ou Clémentine Margaine, Ambrogio Maestri…

Sondra Radvanovsky retrouvera Ermonela Jaho, sa Liu du disque avec Antonio Pappano, dans Turandot alors que le second cast affichera rien de moins que Tamara Wilson et Gregory Kunde.

La même Tamara Wilson sera Beatrice di Tenda dans l’opéra éponyme aux côtés de Quinn Kelsey, J’Nai Bridges et des frères, Pene et Amitai, Pati.

Lise Davidsen assurera la suite d’Elza van den Heever dans le rôle perturbant de Salomé vue par Lydia Steier.

Ludovic Tézier incarnera, de nouveau, Simon Boccanegra dans une distribution somptueuse où l’on trouvera également Nicole Car, Charles Castronovo et Étienne Dupuis.

La reprise de La Traviata permettra de retrouver une Nadine Sierra que l’on a pu apprécier dans une forme olympique, il y a peu, à la Philharmonie de Paris. Elle sera en compagnie de René Barbera et de Ludovic Tézier.

La distribution de La vestale est également éblouissante (Elza van der Heever, Michael Spyres, Jean Teitgen, Eve-Maud Hubeaux, Julien Behr).

Dans Don Pasquale, ce sera un beau quatuor de chanteurs (Laurent Naouri, Florian Sempey, René Barbera et Julie Fuchs). Laurent Naouri sera aussi dans Cendrillon en compagnie de Jeanine de Bique et de Daniela Barcellona et dans Médée dont le rôle-titre sera assuré par Lea Desandre. La reprise des Contes d’Hoffmann est de très haut niveau y compris pour les petits rôles (Benjamin Bernheim, Pretty Yende, Antoinette Dennefeld, Rachel Willis Sorensen, Christian van Horn, Leonardo Cortellazzi, Christophe Mortagne, Sylvie Brunet-Grupposo…).

L’on retrouvera Marianne Crebassa, Lisette Oropesa, Emily D’Angelo et Luca Pisaroni dans Giulio Cesare. Marianne Crebassa sera également Dulcinée dans Don Quichotte aux côtés d’Ildar Abradzakov et d’Étienne Dupuis.

Dans Cosi fan tutte, Vannina Santoni sera Fiordiligi quand Angela Brower sera Dorabella.

Enfin, le Gala en hommage à Maria Callas, donné le 2 décembre, jour de son Centenaire, nous permettra de retrouver Sondra Radvanovsky dans un programme pas encore divulgué.

La saison sera aussi affaire de grands metteurs en scène ce qui, comme chaque année, fera des heureux dans le public… et d’autres qui le seront moins.

Le metteur russe Kirill Serebrennikov fait son arrivée à l’Opéra de Paris dans un Lohengrin qui devrait faire date quand l’Américain, Peter Sellars, fait un retour inattendu et remarqué dans Beatrice di Tenda.

Damiano Michieletto revient pour Don Quichotte et pour sa reprise de Don Pasquale. Calixto Bieito sera présent pour L’Ange exterminateur et la reprise de Simon Boccanengra et David Mac Vicar pour Médée et Adriana Lecouvreur. Lydia Steier met en scène La vestale et l’on pourra compter sur sa reprise de Salomé pour effrayer les prudes. Claus Guth, lui, revient avec Don Giovanni.

Des saisons précédentes, on pourra également revoir les productions de Krzysztof Warlikowski (L’affaire Makropoulos), Robert Wilson (Turandot), Robert Carsen (Les contes d’Hoffmann), Simon Stone (La Traviata), Laurent Pelly (Giulio Cesare).

… et des grands chefs.

Outre le directeur musical, Gustavo Dudamel, l’on retrouvera Speranza Scapucci, Susanna Mälkki, Keri-Lynn Wilson, Marco Armiliato, Michele Spotti, Jader Bignamini, Giacomo Sagripanti, Thomas Hengelbrock, William Christie, Pablo Heras-Casado.

Pour le ballet :

Les amateurs de ballet auront droit à deux créations (de Marion Motin et Xie Xin) et cinq entrées au répertoire (trois de Jiri Kylian, une de Ohad Naharin, une de Pina Bausch).

3 grandes chorégraphies de Rudolf Noureev (Casse-Noisette, Don Quichotte et Le Lac des cygnes) voisineront avec la Giselle historique de Coralli et Perrot (revue par Bart et Polyakov), Jerome Robbins, Crystal Pite, Frederick Ashton, Maurice Béjart et les spectacles de l’école de danse de l’Opéra de Paris.

Par ailleurs, la troupe opéra de l’Opéra de Paris prend forme. Elle est, à ce jour, constituée d’Emy Gazeilles, Llanah Lobel-Torres, Marine Chagnon, Nicholas Jones, Maciej Kwasnikowski, Florent Mbia et Alejandro Baliñas Vieites.

L’Opéra de Paris se dote également d’une nouvelle plateforme de streaming appelé Pop dont l’abonnement coutera 9,90 euros / mois.

Deux formules d’abonnements (Libre et Découverte) seront accessibles à partir du 17 avril ainsi qu’un nouveau pass’ saison (au prix de 60 euros). Comme chaque année, des tarifs spécifiques sont réservés aux jeunes de moins de 28 ans (abonnement, pass’, Avant-premières).

Enfin, pour les informations à venir, Alexander Neef a affirmé que Le Ring mis en scène par Calixto Bieito verra bien le jour lors des prochaines saisons.

Les informations complètes se trouvent sur le site de l’Opéra National de Paris.

Visuels : © Opéra National de Paris