Irons-nous en Belgique et aux Pays-Bas la saison prochaine ?

Alors que le déconfinement se précise de plus en plus, que les conditions de circulation s’assouplissent, mais que la visibilité reste très limitée sur l’avenir, rêvons un peu sur les éventuels voyages que nous ferons (peut-être). Aujourd’hui nos voisins belges et néerlandais.

Cet article est basé sur les saisons déjà dévoilées, mais repose sur des programmations encore bien aléatoires. Petit tour d’horizon, avec quelques spectacles choisis, dans ces grands théâtres.

Au théâtre de la Monnaie de Bruxelles :

Ajustant sa programmation, le Théâtre de la Monnaie a, d’ores et déjà, annoncé le 27 mai, que Is this the end?, une commande originale s’inspirant de l’épidémie en cours et de thèmes comme la solitude, la mort et les adieux verra le jour au cours de la saison prochaine.

La Monnaie devrait normalement ouvrir sa saison 2020-21 avec la création mondiale de The Time of Our Singing, un nouvel opéra du compositeur belge Kris Defoort, basé sur le roman éponyme de Richard Powers. Trois enfants issus de l’union d’un physicien juif allemand et d’une chanteuse afro-américaine, vont devoir affronter les conséquences de la ségrégation à travers leur passion commune pour la musique… (d irection musicale : Kwamé Ryan , mi se en scène : Ted Huffman )

En septembre – octobre, suivra The Sleeping Thousand du compositeur Adam Maor et du librettiste Yonatan Levy sur le conflit israélo-palestinien (d irection musicale : Elena Schwarz, Antonin Rey , m ise en scène: Yonatan Levy )

En octobre – novembre, ce sera Die Tote Stadt de Korngold avec Roberto Sacca et Marlis Petersen (d irection musicale : Lothar Koenigs , m ise en scène : Mariusz Trelinski )

et (d En décembre, on pourra voir Falstaff, le chef-d’œuvre de Verdi avec (en alternance) Roberto Frontali, Werner van Mechelen, Mattia Olivieri, Lionel Lhote, Raul Gimenez, Myrto Papatanasiu, Anne-Catherine Gillet, Elena Galitskaya, Angelique Noldus, Daniela Barcellona … (d irection musicale : Alain Altinoglu , m ise en scène : Laurent Pelly )

… (d En janvier – février, ce sera Le tour d’écrou de Benjamin Britten avec John Graham-Hall, Sally Matthews … (d irection musicale : Ben Glassberg , m ise en scène : Andrea Breth )

… (d En mars- avril, avec Bastarda, le metteur en scène Olivier Fredj et le chef d’orchestre Francesco Lanzillotta proposeront un mixage de la tétralogie officieuse de Donizetti basée sur le destin d’Élisabeth 1re d’Angleterre (Elisabetta al castello di Kenilworth, Anna Bolena, Maria Stuarda et Roberto Devereux). Se succéderont sur scène, pour ce marathon lyrique de six heures, réparties en deux soirées, Davinia Rodriguez, Salome Jicia, Enea Scala, Sergey Romanovsky, Vittorio Prato …

On restera dans la dynastie Tudor en avril-mai, avec Henri VIII de Camille Saint-Saëns, avec Laurent Naouri, Véronique Gens, Nora Gubisch, Paul Gay, Werner van Mechelen, Enguerrand de Hys, Ludivine Gombert … (d irection musicale : Alain Altinoglu , m ise en scène : Olivier Py )

… (d La saison se terminera avec Parsifal, le testament de Richard Wagner avec Julian Hubbard, Marina Prudenskaya et Elena Zhidkova (en alternance) , Andrew Schroeder, Kurt Gysen, Gabor Bretz… (d irection musicale : Alain Altinoglu, m ise en scène : Romeo Castellucci)

À l’Opéra Royal de Wallonie (Liège) :

L’Opéra de Liège fête ses deux cents ans et la saison est à la hauteur de l’évènement !

Elle débutera, en septembre, avec une Mimi star dans La Bohème ; Angela Gheorghiu (en alternance avec Jessica Nuccio ) vivra son histoire d’amour tragique avec Stefan Pop (en alternance avec Marc Laho )… (d irection musicale : Frédéric Chaslin , m ise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera )

(en alternance avec ) vivra son histoire d’amour tragique avec (en alternance avec )… (d En octobre-novembre, on retrouvera la mise en scène de Hamlet de Cyril Testé (créée à l’Opéra comique), cette fois-ci avec Lionel Lhote, Jodie Devos, Béatrice Uria-Monzon, Nicolas Courjal … (d irection musicale : Patrick Davin )

(créée à l’Opéra comique), cette fois-ci avec … (d Le 6 novembre, Jonas Kaufmann sera en récital, accompagné par l’orchestre Royal de Wallonie-Liège (direction : Speranza Scapucci )

sera en récital, accompagné par l’orchestre Royal de Wallonie-Liège (direction : ) En novembre, on retrouvera le vétéran Leo Nucci aux côtés de Patrizia Ciofi et René Barbera dans La Traviata (d irection musicale : Speranza Scapucci , m ise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera )

aux côtés de et dans La Traviata (d En décembre, La Belle Hélène sera mis en scène par Michel Fau avec Julie Robard-Gendre, Reinoud van Mechelen, Michel Fau, Patrick Bolleire, Jean-Claude Saragosse, Romain Dayez … (d irection musicale : Bruno Membrey )



avec … (d ) Le 8 janvier, ce sera au tour de Juan-Diego Florez d’être en récital, accompagné par l’orchestre Royal de Wallonie-Liège (direction : Christopher Franklin )

d’être en récital, accompagné par l’orchestre Royal de Wallonie-Liège (direction : ) En janvier-février, Le Turc en Italie de Rossini sera mis en scène par Fabrice Murgia , avec Nino Machaidze, Guido Loconsolo, Bruno de Simone, Diego Godoy, Pierre Doyen … (direction : Giuseppe Finzi )

, avec … (direction : ) Le 1er février, le belcanto sera à l’honneur avec Jessica Pratt et Lawrence Brownley en récital et en duo (direction : Speranza Scapucci à la tête de l’orchestre Royal de Wallonie-Liège)

et en récital et en duo (direction : à la tête de l’orchestre Royal de Wallonie-Liège) On retrouvera Jessica Pratt immédiatement ensuite dans les trois visages des Contes d’Hoffmann en mars avec Celso Albelo, Erwin Schrott, Julie Robard-Gendre, Vincent Ordonneau, Maxime Melnik… (direction : Speranza Scapucci )

immédiatement ensuite dans les trois visages des Contes d’Hoffmann en mars avec (direction : ) En avril, on pourra voir I Lombardi, un opéra méconnu de Verdi avec Ramon Vargas, Saioa Hernandez… (d irection musicale : Daniel Oren , m ise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera )

(d Le 1er mai, Nadine Sierra sera en récital, accompagné par l’orchestre Royal de Wallonie-Liège (direction : Lorenzo Passerini )

sera en récital, accompagné par l’orchestre Royal de Wallonie-Liège (direction : ) En mai, Cosi fan tutte sera interprété par Cyrille Dubois, Leon Kosavic, Maria Rey-Joly, Josè Maria lo Monaco, Sophie Karthauser, Lionel Lhote (d irection musicale : Christophe Rousset , m ise en scène : Jean Liermier )

(d En juin enfin, Jodie Devos et Lawrence Brownlee seront de retour, aux côtés de Julie Pasturaud et Patrick Delcour pour La fille du régiment (d irection musicale : Jordi Bernacer, m ise en scène : Corinne et Gilles Benizio alias Shirley et Dino)

À l’Opéra d’Amsterdam :

La saison débute en septembre avec Mefistofele de Boito, avec Christian Van Horn, Charles Castronovo, Olga Busuioc… (d irection musicale : Marco Armiliato , m ise en scène : Tatjana Gürbaca )

(d En octobre, on assistera à la création de Innocence, le nouvel opéra de Kaija Saariaho, avec Sandrine Piau … (d irection musicale : Susanna Mälkki , m ise en scène : Simon Stone )

… (d En novembre, ce sera le temps de Mozart avec Les noces de Figaro, avec Davide Luciano, Ruzan Mantashyan et Natalia Tanassi (en alternance), Ying Fang, Riccardo Fassi … (d irection musicale : Riccardo Minasi , m ise en scène : David Bösch )

(en alternance), … (d En décembre, on ne sait si l’Égypte sera monumentale dans la m ise en scène : Dmitri Tcherniakov pour Aïda, avec Elena Stikhina, Anita Rachvelishvili, Yonghoon Lee, Rafal Siwek, Mika Kares, Markus Brück … (d irection musicale : Andrea Battistoni , )

Aïda, avec … (d En janvier, ce sera le tour de la très belle mise en scène par Barrie Kosky de Agrippina, qui sera interprété par Sarah Connolly, Franco Fagioli, Ying Fang, Gianluca Buratto, Nahuel di Pierro… (d irection musicale : Ottavio Dantone )



de Agrippina, qui sera interprété par (d En février, c’est Joana Mallwitz la titulaire du titre de « cheffe d’orchestre de l’année 2019 » (par la magazine Opernwelt) qui dirigera Le Hollandais volant de Wagner. Elza van den Heever y fera ses débuts dan sle rôle de Senta aux côtés de Brian Mulligan, Ain Anger, Benjamin Bruns ( m ise en scène : François Girard )

la titulaire du titre de « cheffe d’orchestre de l’année 2019 » (par la magazine Opernwelt) qui dirigera Le Hollandais volant de Wagner. y fera ses débuts dan sle rôle de Senta aux côtés de ( En mars, Wayne McGregor fera le pont entre la tragédie classique et la chorégraphie contemporaine avec un combiné Oedipus rex (Stravinsky) / From Antigone (Samy Moussa) (d irection musicale : Erik Nielsen )

fera le pont entre la tragédie classique et la chorégraphie contemporaine avec un combiné Oedipus rex (Stravinsky) / From Antigone (Samy Moussa) (d En avril, Annette Dasch sera La veuve joyeuse, avec également Henk Poort, Theresa Kronthaler, Thomas Oliemans … (d irection musicale : Marko Letonja , m ise en scène : Christof Loy )



sera La veuve joyeuse, avec également … (d En mai, Marina Rebeka interprètera Anna Bolena aux côtés de Ismael Jordi , Roberto Tagliavini , J’Nai Bridges (d irection musicale : Enrique Mazzola , m ise en scène : Jetske Mijnssen )

interprètera Anna Bolena aux côtés de (d En juin, Berlioz sera à nouveau à l’honneur avec La damnation de Faust avec John Osborn, Kyle Ketelsen, Anna Stéphany… (d irection musicale : François-Xavier Roth, m ise en scène : Calixto Bieito)

Visuel : CC BY-NC 2.0 (Opéra d’Amsterdam)