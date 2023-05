“Matière sombre” rend à la physique sa part de rêve et de poésie

La Nef accueille jusqu’au 17 mai, dans le cadre de la BIAM, Matière sombre, de Fleur Lemercier.

Imaginez un monde qui vous permette d’accéder, avec vos yeux d’enfant, tout à la fois aux plus mystérieuses des théories physiques et à la lanterne magique du jeune Marcel qui, les soirs d’insomnie, projetait sur la porte de sa chambre l’ombre de Golo.

C’est ce monde improbable, qui accomplit la prouesse d’unir science et sorcellerie, que le spectacle de Fleur Lemercier vous permet de pénétrer. Un monde circulaire, délimité par un haut ruban blanc, qui enceint un merveilleux antre d’alchimiste.

Accueilli par quelques notes de saxophone, le public prend place autour de cet écran thorique qui semble garder secrets les arcanes de l’univers. L’écran devient tour à tour bleu ou rouge vif ; des ombres à la netteté géométrique s’y dessinent, qui nous invitent à imaginer les immeubles d’une ville. Les couleurs et dessins changent, s’inversent et bougent au son des clarinettes et saxophones : bien malin qui saura dire qui, de l’image et du son, est premier.

Aux formes clairement découpées de tout à l’heure succèdent peu à peu des ombres plus rondes, plus aériennes. La metteuse en scène et scénographe du spectacle a repris des photographies de l’espace pour découper les feuilles de polycarbonate qui lui servent de pochoirs. Trous et matière noir.es, les théories les plus fascinantes de la physique actuelle défilent sous nos yeux. Mais l’obscurité a fait place à des dégradés de vert et de bleu qui nous invitent à laisser notre esprit gambader dans cet espace indéfinissable.

Tout, dans le travail de Fleur Lemercier, vise à rendre palpable cette rencontre du réel et de l’imaginaire. Si une partie du dispositif est commandé par ordinateur, les musiques et l’écran thorique ont leur part d’autonomie, musiciens et manipulateur improvisant au gré des représentations. Les coulisses du spectacle, pourtant exhibées, n’en restent pas moins mystérieuses : visibles, le plexiglas et le polycarbonate nous entraînent loin de la Voie lactée, quand des tubes à essai et autres récipients en verre nous conduisent dans la maison d’une sorcière. L’objet de cette “performance de musique et d’ombre” était de rendre aux théories de la matière sombre leur part de rêve et de poésie ; le défi est largement atteint.

Mercredi 17 mai à 11h (Jeune public)

Public : Tout public à partir de 3 ans

Durée : 30 – 45 min

Générique

Mise en scène et scénographie : Fleur Lemercier

Jeu interprétation : Fleur Lemercier (Jeux d’ombres), Jean Pierre Sarzier (Clarinettes ), Olivier Masson (Saxophones ), Norbert Pignol (Instrumentarium électromécanique ),Eric Marynower ( Machinerie )

Musique : Jean Pierre Sarzier, Olivier Masson, Norbert Pignol

Lumière : Éric Marynower

Costumes : Anne Buguet et les ateliers du Théâtre Municipal de Grenoble

Conseil en conception instruments robots : Gilles Reyna / Tribrics

Électronique pour le spectacle: Arpshuino (Jacques Bouault)

Instruments robots : Fleur Lemercier

Effets Midi Instruments robots: Alex Ratchov

Oreille extérieure: Laurent Bigot

Regard extérieur: Benjamin Croizy

Visuel : Fleur Lemercier