Cannes 2023 : une ouverture calme et sur rails

Peu de choses mémorables paraissent à retenir de l’ensemble ayant lancé l’édition 2023 du Festival.

En ce soir qui voit s’ouvrir l’édition 2023 de Cannes, c’est Chiara Mastroianni qui endosse le rôle de maîtresse de cérémonie. Elle délivre un discours d’ouverture tout calme, dans lequel elle évoque notamment le caractère précieux du cinéma, qui doit être respecté. Au final, c’est sa mère Catherine Deneuve qui déclarera le Festival ouvert pour cette année. Une continuité logique vis-à-vis de ce que montre l’affiche de Cannes 2023, signée Hartland Villa : une photo de l’actrice – signée Jack Garofalo – prise en 1968, sur la plage de Pampelonne. Catherine Deneuve qui, ce soir-là, aura des mots pour l’Ukraine frappée par la guerre.

Bon Michael Douglas, costumes chatoyants

Si le Président du jury chargé de remettre la Palme d’or en 2023, Ruben Östlund, se montre égal à lui-même dans son petit discours d’introduction – on aime ou on n’aime pas – celui qui reçoit le Prix pour l’ensemble de sa carrière peut être jugé un peu plus inspirant. Il s’agit de Michael Douglas. On aime notamment l’hommage qu’il adresse à Karl Malden, acteur américain à la “gueule” très marquante, qu’il considère comme l’un de ses mentors.

Autre élément, classique mais efficace, que l’on retrouve comme d’habitude au menu de cette première session de célébration : les membres du jury étincellent dans leurs tenues, composant cette fois un tableau harmonieux. L’interprète de Captain Marvel Brie Larson vêtue en doré constitue un bien beau contraste ce soir face à la réalisatrice du Bleu du caftan Maryam Touzani, en noir élégant, à celle qui signa Grave et Titane Julia Ducournau, elle aussi habillée en une teinte sombre, ou à la réalisatrice anglo-zambienne Rungano Nyoni. Les hommes du jury, quant à eux, font montre d’une sobriété bienvenue. Le réalisateur argentin Damian Szifron et l’écrivain et cinéaste Atiq Rahimi arborent des costumes à l’aspect simple. Quant à Paul Dano et Denis Ménochet, ils apparaissent parfaitement égaux à eux-mêmes ce soir.

Jeanne du Barry manquant de tenue

Le film qui ouvre le Festival cette année est donc Jeanne du Barry, entouré par plusieurs polémiques. Il ne convainc pas, au final. Désirant peindre la vie de celle qui devint favorite du roi Louis XV, la réalisatrice et actrice principale Maïwenn embrasse bien trop de thèmes à la fois. Elle montre une femme utilisant la séduction contre un monde d’hommes avant de partir sur une histoire d’amour triste. Peut-on parler de traitement superficiel ? Pas vraiment, le film tente de faire ce travail-ci sérieusement. Le problème est-il alors le manque d’émotion ? Impossible de tabler sur ce point non plus, on reçoit un peu les sentiments décrits. Non : c’est davantage une impression de dispersion qui règne. Le film s’écarte trop souvent, même pour une scène, de ses axes principaux, et du même coup, il se perd, à ces instants-ci.

Ainsi, il est parfois à deux doigts de tomber dans une vision complètement positive, envers et contre tout, de Jeanne du Barry. A ce titre, la naïveté des séquences montrant un garçon noir “offert” à elle en tant que serviteur apparaît comme un gros problème gênant. Ici, on tombe dans la superficialité. La voix-off fatigue un peu aussi : les choses sont dites au lieu d’être montrées. Les acteurs font pourtant ce qu’ils peuvent, qu’il s’agisse de Benjamin Lavernhe, toujours très juste en âme damnée du roi (lui étant joué par Johnny Depp), d’India Hair qui joue de sa personnalité passionnante, de Marianne Basler, qui raconte tant avec juste sa belle présence et ses attitudes, de Micha Lescot, vénéneux à souhait… Mais les sorties de route paraissent hélas trop fréquentes. Elles emmènent le film sur des voies taillées à gros traits. Il en ressort boursouflé.

Le Festival de Cannes se tient du 16 au 27 mai.

