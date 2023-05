Cannes 2023, Compétition : Les Herbes sèches, ou l’oeil toujours imposant de Nuri Bilge Ceylan

Ce nouveau film ambitieux et monumental du réalisateur turc peut entraîner et légèrement irriter à la fois. Mais c’est un non-fan, tout de même habitué au style Ceylan, qui parle ici.

Aimer ou ne pas aimer les partis-pris de Nuri Bilge Ceylan. Assurément ses thèmes sont profonds, ses histoires aussi. Mais quand on dit que son oeil de réalisateur est imposant, la déformation “imposé” peut aussi venir en tête. Imposé jusqu’à écrasement : une impression toujours redoutée, avec lui.

Son nouveau film navigue exactement dans ces eaux. On aime le cadre qu’il parvient à figurer, cette région d’Anatolie paralysée dans la neige où la vie paraît rester précaire et surtout un peu sans horizon, si l’on est porteur de blessures. Un cadre rendu via une photo très belle – bravo à Cevahir Sahin – qui donne parfaitement à vivre les couloirs sombres, les conditions un peu désespérantes dans lesquelles les adolescents vont à l’école.

On a davantage de réticences face aux scènes de dialogue. C’est une question de goût. Au vu de la manière dont elles sont écrites et conduites, on ressent profondément la personnalité du réalisateur qui s’impose au milieu d’elles. On semble le voir un peu à l’oeuvre, et tout diriger dans une direction précise, parfois. Assez souvent même en fait. Une envie de “faire grand” très, très perceptible, et qui peut en venir parfois à figer ce que l’on voit, à le rendre mécanique, programmatique. Comme s’il voulait pousser ses personnages à être les instruments d’un grand drame, au lieu de les laisser un peu libres et de laisser, encore une fois, ce drame advenir. Et terrasser. Ici, Ceylan nous montre qu’il advient. Pas pareil…

On peut tout de même s’attacher au parcours de Samet, professeur qui n’en voit pas le bout. Avec autour de lui d’autres grands blessés, ne sachant plus trop vers quoi se tourner. Mais, et c’est une question de sensibilité, on peut goûter cet itinéraire avec un oeil poli et assez admiratif, mais pas charmé ou ému. Un peu ému tout de même. Un peu.

Les Herbes sèches sortira dans les salles de cinéma françaises le 12 juillet, distribué par Memento Distribution.

Le Festival de Cannes 2023 dure jusqu’au 27 mai.

Retrouvez tous les films du Festival dans notre dossier Cannes 2023

*

Visuel : © Memento Distribution