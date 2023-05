Cannes 2023 : Lost in the night, ou Amat Escalante en manque d’originalité

Un thriller d’auteur dramatique, réalisé par le mexicain Amat Escalante, fait avec ambition mais déjà-vu (quoique sans doute très pertinent dans le Mexique actuel).

Emiliano est un jeune mexicain pauvre mais déterminé. Hanté par le meurtre de sa mère, activiste politique, il met ses forces à retrouver tous ses coupables, au lieu de se morfondre. Il découvre qu’une chanteuse star et son mari, habitant une somptueuse maison ultra moderne au bord d’un lac, sont peut-être de mèche avec la police corrompue dans cette histoire.

Thriller d’auteur, Lost in the night est présenté au Festival de Cannes dans le cadre de Cannes Première. Il est doté d’une mise en scène tirée à quatre épingles, qui ambitionne avant toutes choses d’être corrosive. Son héros, bien interprété par le jeune Juan Daniel Garcia Trevino, observe avec méfiance une galerie de personnages apparaissant caricaturaux, mais jusqu’à un point qui passe, qui ne leur enlève pas toute humanité. Le film sait doser son mélange de mystère et de satire.

Il déçoit cependant sur un point précis : son manque d’originalité. C’est que Lost in the night vient après une foule d’exemples arborant des scénarios sur le même thème et avec certains ressorts semblables. En conséquence, son volet satirique fait un peu plisser les yeux, et il avance en ménageant peu de surprises. D’autant plus que son début ménageait des passages au symbolisme social fort, mais plus libres et moins soulignés, tels ce moment où un pylone est grimpé par le héros, à titre de petit boulot.

On se dit tout de même que dans le contexte politique et sociétal du Mexique actuel, il est peut-être très pertinent et percutant. Et pourquoi pas même courageux. Certaines de ses séquences surgissant un peu de nulle part, apparaissant comme des récréations poseuses, seraient-elles en fait chargées d’une symbolique très forte et osée ? Il est difficile de répondre sans connaître précisément ce contexte. A voir.

Le Festival de Cannes continue jusqu’au 27 mai.

Retrouvez tous les films du Festival dans notre dossier Cannes 2023

*

Visuel : © Pimienta Films