Paillettes, prise de risque et bonne humeur : “I Love You Two”, une cirque fidèle à sa promesse

Parfait équilibre entre les paillettes du cirque tradi et l’exigence du cirque contemporain, I love you two (de Circus I Love You) est un spectacle de cirque regroupant trois duos d’acrobates accompagnés par un orchestre, soutenu par une forte partie musicale. Un peu spectacle de numéros virtuoses, un peu concert de cirque, c’est une proposition familiale pleine de bonne énergie, programmé la semaine passée à la BIAC.

Circus I Love You, c’est un collectif européen d’artistes circassiens multidisciplinaire et de musiciens – souvent les deux en même temps, c’est agaçant les gens qui ont autant de talent ! – qui s’est créé en 2017, et s’est déjà illustré avec un premier spectacle à la fois relevé techniquement et résolument tourné vers le plaisir et l’amusement. Jeunes, pétillants, surprenants, ils font du cirque comme d’autres font la fête : en donnant tout ce qu’ils ont, avec du fun et du cœur, en fanfare et sans se prendre exagérément la tête.

I Love You Two ne détonne pas dans ce parcours artistique, qui s’est aussi doublé de plus petites formes jouées en petits chapiteaux. On retrouve du cirque tradi la musique entraînante jouée en live, les paillettes sur les costumes, une écriture en séquences et numéros, la piste circulaire sous chap’, la façon de mettre en lumière, le sens de l’accueil avec le stand de popcorns. Sous ces dehors affables, une pointe pointe subversive, quand un artiste porte la même brassière que sa comparse, ou que les filles prennent le rôle de porteuse dans un duo mixte… mais ce n’est clairement pas l’endroit de ce spectacle d’être politique.

La technique est piochée dans ce qui se fait de mieux en cirque contemporain, sur les pistes et dans les écoles. Les agrès sont parfois radicalement modernes – roue Cyr et dérivés par exemple – ou au contraire plus “classiques”, mais l’exigence de maîtrise traverse le tout. Comme les interprètes se font fort de toucher à beaucoup de techniques différentes – main à main, équilibres divers, acrobaties, trapèze, bascule, fil de fer, roue Cyr, échelle, et on en oublie – ils ne peuvent pas être au sommet de l’excellence dans tout, mais il savent mettre le bon agrès et la bonne figure au bon endroit pour en tenir compte avec humilité et créer une structure en crescendo des duos.

Car c’est avant tout cela qui caractérise I Love You Two : le parti-pris du duo, décliné en trois binômes mixtes ou non mixtes, qui se succèdent sans se rejoindre. On est donc presque face à trois spectacles de 15 à 20 minutes qui se succèdent… presque car, outre l’espace et la musique, il partagent une couleur assez insaisissable, faite de complicité et d’attention à l’autre, de douceur en même temps que de prise de risque, qui rappelle d’autres spectacles feel good, du genre du fabuleusement réussi Les Dodos (Le P’tit Cirk). Et les six artistes se rejoignent tout de même pour un final en musique.

En résulte un spectacle sous chapiteau visible par toustes, un cirque familial et populaire mais pour autant exigeant, qui ne fait pas tout reposer sur la virtuosité spectaculaire – et qui, est-il besoin de le préciser, n’a recours à aucun animal. Ce que l’écriture a de convenu, l’équipe le rattrape avec des moments de folle précision technique, et une générosité dans la bonne humeur qui rend impossible de ne pas la trouver attachante. On peut le recommander à n’importe qui, les yeux fermés.

Les prochaines dates en France sont à Bourg-en-Bresse (29 septembre au 1er ocotbre), à Théâtres en Dracénie (6 au 8 octobre) et à la Syen-sur-Mer (12 au 15 octobre).

GENERIQUE

L’équipe Sade Kamppila, Julien Auger, Oskar Rask, Benoît Fauchier, Felix Greif et Philomène Perrenoud, Thibaud Rancoeur, Périklis Dazy, Thomas Fabien, Julia Simon, Pelle Tillö, Elisabeth Ku?nkele ou Emma Laule

Photo © Minja Kaukoniemi