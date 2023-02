Les lauréats de l’appel à projets Recherche en théâtre et en arts associés exposent leurs travaux croisés

Les 2 et 3 février, le Studio Théâtre de Vitry accueille la restitution des 15 lauréats de l’appel à projets Recherche en théâtre et en arts associés (DGCA-ministère de la Culture). L’occasion rêvée de croiser des mondes qui normalement ne se connaissent pas.

“Travailler sans objectif de production et de manière horizontale”

Né en 2019, l’appel à projets Recherche en théâtre et en arts associés a été conçu pour soutenir les recherches menées par des acteurs de la création en dehors, et c’est important de le souligner, de tout objectif immédiat de création ou de production de spectacle. Il s’agit d’une dotation de 30.000 euros qui permet ainsi à des artistes et des chercheurs de se rencontrer et d’avoir les moyens de penser ensemble des outils pour le théâtre et les arts associés.

Nous avons eu l’occasion de découvrir les travaux de plusieurs artistes et chercheurs ce jeudi 2 février au matin.

Les quatre propositions étaient : LaboMobile, par Arnaud Chevalier, artiste, technicien, fondateur des LaboMobiles et Hugo Montero, anthropologue et cinéaste, chercheur à l’Université Lyon 2, collaborateur des LaboMobiles – Compagnie L’Instant Mobile. Alphabet de feu, par Nadine Guinefoleau, directrice artistique – Compagnie Carabosse. Les mémoires coloniales, l’histoire en scène, par Alice Carré, chercheuse et autrice-metteure en scène, docteure en Arts du Spectacle – Bureau des filles. Les Temporal et leurs marionnettes, par Renaud Robert, directeur artistique, metteur en scène, comédien, marionnettiste – Compagnie EFFIGIE(s) THÉ TRE

Vous le percevez immédiatement, les projets n’ont rien en commun, en tout cas en apparence. LaboMobile fonctionne comme des universités d’été. C’est “un espace de réunion autour d’une thématique”, par exemple “Ce que permettent les choses”. Des chercheurs et des artistes répondent, comme ils l’entendent, à un appel à projet. Ensuite tout n’est que partage de connaissances. Il s’agit, nous dit Hugo Montero, de “travailler sans objectif de production et de manière horizontale”.

A la fin cela donne des traces (dessins, sons…) déposées au LaboMobile, qui vont ensuite être consultables sur une plateforme.

Ce temps “hyper précieux de rencontre” s’est également retrouvé dans le projet “Alphabet de feu” de la Compagnie Carabosse qui s’est associée au chercheur Vincent Robin, docteur en énergétique. Lui a permis d’expliquer de façon scientifique ce que cette compagnie spécialisée dans le feu fait de façon empirique depuis 25 ans. Cela a permis “l’ouverture d’une communauté scientifique autour de Carabosse”.

La matinée se poursuit avec le travail de la metteuse en scène Alice Carré qui nous raconte la création de son spectacle, qui s’est donné notamment au Théâtre Gérard Philipe en 2022, Brazza ouidah. La pièce est une fiction qui se base sur des faits historiques, en l’occurrence une partie de l’histoire peu défrichée encore de la Seconde division blindée pendant la Seconde Guerre Mondiale. Elle cherche à transformer un matériel d’archive en matériel de théâtre. Pour ce faire, elle a utilisé certains outils propres à l’enquête historique : dépouillements d’archives, récolte de témoignages par exemple. Son objet de recherche est le massacre de Thiaroye. Elle veut “créer une histoire à partir de ces histoires”.

Notre passage à ce colloque de restitutions se clôt par un autre travail d’archives, cette fois-ci sans aucun rapport à la fiction. Le marionnettiste Renaud Robert est le dépositaire en quelque sorte des marionnettes de la famille Temporal qui a marqué l’histoire de la marionnette depuis les années 30. Il dit “quand il y a un patrimoine il faut le montrer “, et il s’y attelle sérieusement à l’occasion de plusieurs exposition et d’un film.

Les journées se poursuivent jusqu’à vendredi soir. L’occasion d’écouter par exemple Laurent Poitrenaux sur “le tournant acoustique” ou Camille Mutel sur la notion de rite laïc. Cela s’annonce passionnant !

L’ensemble des interventions sera publié prochainement sur le site du Studio Théâtre de Vitry

Et si vous avez un projet à défendre, sachez que la DGCA vient de relancer l’édition 2023-2024.

Les lauréats 2022

> LaboMobile, par Arnaud Chevalier, artiste, technicien, fondateur des LaboMobiles et Hugo Montero, anthropologue et cinéaste, chercheur à l’Université Lyon 2, collaborateur des LaboMobiles – Compagnie L’Instant Mobile

> Alphabet de feu, par Nadine Guinefoleau, directrice artistique – Compagnie Carabosse

> Les mémoires coloniales, l’histoire en scène, par Alice Carré, chercheuse et autrice-metteure en scène, docteure en Arts du Spectacle – Bureau des filles

> Les Temporal et leurs marionnettes, par Renaud Robert, directeur artistique, metteur en scène, comédien, marionnettiste – Compagnie EFFIGIE(s) THÉ TRE

> Laboratoire de traverse, par Marine Mane, metteuse en scène, chorégraphe, directrice artistique – Compagnie In Vitro

> Théâtre et handicap mental, par Thierry Séguin, directeur du Centre national pour la création adaptée

> L’enfance majeure, par Julien Fournet, directeur artistique et metteur en scène – L’Amicale de production

ZEUXIS, par Valentine Losseau, chercheuse, magicienne, dramaturge, metteuse en scène – Compagnie 14:20

> Laboratoire perception et illusion d’une présence, par Yvain Juillard, comédien – Les Quinconces-L’Espal, scène nationale du Mans

> Le théâtre comme scène pour l’oreille, par Laurent Poitrenaux comédien et responsable pédagogique – École supérieure d’art dramatique du Théâtre National de Bretagne

> À la croisée du corps et de l’objet, par Claire Heggen, directrice artistique – Compagnie Claire Heggen – Théâtre du Mouvement

> Laboratoire d’exploration de la prosodie dans la parole interpretée, par Arnaud Churin, metteur en scène, comédien, pédagogue – Compagnie La Sirène Tubiste

> L’artiste de cirque en entraînement, par Aurélie Vincq, secrétaire générale et Karine Saroh, chargée de recherche et développement de l’École supérieure des arts du cirque – Toulouse Occitanie (Esacto’Lido)

> La méthode du montage. Croiser les arts du mime et du geste, le cinéma et la bande-dessinée, par Sergi Emiliano I Griell, metteur en scène et Agnès Delachair, comédienne-mime – Compagnie Troisième Génération

> Écrire un rite laïc – étude du geste, par Camille Mutel, chorégraphe, danseuse – Compagnie Li(luo)

Informations pratiques

• Studio-Théâtre de Vitry

18 av. de l’Insurrection, 94400 Vitry-sur-Seine

• T.01.46.81.75.50

• www.studiotheatre.fr

• [email protected]

• Entrée libre sur réservation

• Capacité d’accueil limitée

• Réservation indispensable

