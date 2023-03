Eagle-Eye Cherry : « Nous essayons d’écrire des chansons auxquelles les gens peuvent s’identifier, où les paroles leur parlent. » – Entretien

Après Martin Solveig, Suzane, Møme et Klingande, Eagle-Eye Cherry a offert un formidable show hier au cœur des montagnes pour le Rock The Pistes Festival. Le célèbre chanteur et artiste de scène a présenté son nouvel album Back on Track, sorti en janvier dernier, et a ravi ses fans en jouant ses plus grands succès tels que « Falling In Love Again » ou « Save Tonight ». Entretien avec Eagle-Eye Cherry.

Bonjour Eagle-Eye Cherry, qu’est-ce que ça fait de jouer dans les montagnes ?

Fantastique ! Je veux dire, c’était assez surréaliste, je dois dire, de regarder des gens skier, puis de voir toute la foule là-bas et ensuite de jouer ma musique, vous savez, parce que j’ai passé beaucoup de temps dans la montagne mais je n’ai jamais passé de temps à jouer des concerts dans la montagne.

Comment était votre public aujourd’hui ?

Bonnes ondes. Je ne pouvais pas me plaindre. Parfait. Absolument parfait.

Votre nouvel album Back on Track est sorti en janvier 2023, quelle anecdote aimeriez-vous partager avec vos fans concernant cet album ?

Back on Track, le titre parle de lui-même. Pour moi, il s’agit de remonter sur scène et de revenir à ce que j’aime. Après deux ans et demi, trois ans de Pandémonium, de folie covid, j’ai un peu l’impression que, maintenant, on commence à se remettre sur les rails.

Quand avez-vous su que vous alliez consacrer votre vie à la musique ?

C’est une très bonne question, car très tôt, mon père était musicien de jazz, donc je jouais de la batterie d’aussi loin que je me souvienne. Alors, j’allais faire de la musique. Mais ensuite, il y a eu un voyage où j’ai en quelque sorte essayé d’autres choses. Je suis allé à l’école d’art dramatique en tant qu’acteur à New York et j’ai commencé à travailler en tant qu’acteur. Il a ainsi fallu un peu de temps avant que je trouve ma voie dans la musique. Mais je jouais toujours de la batterie, je jouais dans différents groupes. Monter sur scène en tant que leader, cela a pris du temps. Le moment où j’ai écrit une chanson, c’est venu du cœur. J’ai soudain réalisé… wow, c’est fantastique !

Que pensez-vous que votre musique devrait apporter à votre public ?

Sourire. Faire en sorte que les gens se sentent bien. Nous essayons d’écrire des chansons auxquelles les gens peuvent s’identifier, où les paroles leur parlent. Je pense que « Save Tonight » est un exemple parfait d’une chanson à laquelle tout le monde peut s’identifier. Ils savent exactement de quoi il s’agit et ils le prennent à cœur et je pense que c’est le rêve de tout auteur-compositeur.

Vous aimez la scène et la scène vous aime. J’ai entendu dire que vous aviez une grosse tournée française à venir, voudriez-vous nous en dire plus ?

Woo, vous avez bien entendu. Je pense que ce sera officiel très bientôt. Je ne veux pas trop en dire, mais suivez mes réseaux sociaux. Nous avons un grand projet et je suis vraiment excité parce que la France est l’un de mes pays préférés pour voyager et faire des tournées, donc j’ai vraiment hâte d’y être.

Visuel : (c) Matthieu Vitré

Eagle-Eye Cherry

Rock The Pistes

Portes du Soleil

17 Mars 2023