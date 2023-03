Rock The Pistes 2023 : un festival au top !

La 11è édition du Rock the Pistes Festival au cœur des Portes du Soleil s’est clôturée le 18 mars dernier. De Morzine à Châtel en passant par Avoriaz et Morgins, retour sur une semaine de concerts en altitude, d’artistes au sommet et de festivaliers au rendez-vous !

Du 12 au 18 mars 2023, ils étaient plus de 20 000 festivaliers, venus de toute l’Europe, arborant lunettes de soleil, smile et tenues de ski multicolores, pour profiter des concerts offerts entre deux pistes de ski. Ambiance festive et rythme soutenu donc avec 7 concerts programmés sur le domaine skiable et plus de 30 concerts en après-ski.

Martin Solveig sur le domaine des Gets – Morzine

Pour ouvrir le festival, c’est le très attendu Martin Solveig qui a retourné la station des Gets – Morzine et qui a fait danser plus de 4000 personnes à 1500m d’altitude sur « Hello », « Intoxicated », « Madan » ou encore « All stars » mais pas que… entre deux hits ultra-connus, le DJ a glissé en avant-première ses nouveaux titres prévus pour cette année et le public a été très réceptif. La foule moirée, bras en l’air et à l’énergie contagieuse, s’est défoulée joyeusement aux rythmes endiablés du DJ pendant près d’1h30 de set avant de repartir explorer le domaine à ski, la tête remplie de musique.

Suzane aux Gets – Morzine

Sur la même scène, l’autrice-compositrice avignonnaise Suzane, récompensée d’une Victoire de la révélation scène 2020, a donné un show réussi le lendemain, pour sa première prestation dans un cadre insolite, devant une foule qui l’a suivie, du début à la fin, se déhanchant et frappant dans les mains. « Pendant 24h », « La vie dolce », « Génération désenchantée », « L’insatisfait » : en reprenant les titres les plus connus de ses deux albums Toï Toï (2020) et Caméo (2022), elle a tout simplement régalé son public !

Møme à Châtel

C’est sous la neige à Châtel que Jérémy Souillart alias Møme a accueilli son public le 14 mars dernier. Gros flocons mais jolie éclaircie pour finir en beauté avec « Aloha ». Les festivaliers auront la primeur d’exclus et seront repartis skier heureux dans la poudreuse !

Klingande à Avoriaz

Mais quel show Cédric Steinmyller (Klingande) a offert avec son saxophoniste Arnold Pol ! Klingande aux platines, ça envoie !!! Quelle énergie ! Un duo au top qui a ambiancé la station comme jamais et même quand le player crash… c’est le sax qui prend le relai. Zéro temps mort, un public électrisé du début à la fin et « Seven Nation Army » des White Stripes pour relancer la machine ! Un final en beauté avec « Jubel » et « Punga », que demander de plus ? Très belle prestation qui restera longtemps marquée dans les esprits !

Eagle-Eye Cherry à Châtel

Eagle-Eye Cherry qui était venu dans la station skier avec son frère l’année précédente n’imaginait peut-être pas se produire sur scène au cœur de la montagne… et pourtant, c’est aussi ça le festival Rock The Pistes ! Jouer au beau milieu de la nature dans un cadre exceptionnel, présenter son nouvel album Back on Track et l’agrémenter de tubes mondialement connus tels que « Save Tonight », « Falling in Love Again » ou encore « Are You Still Having Fun ? », le tout devant un public conquis. Une réussite totale !

La P’tite fumée à Morgins

Imaginez un panorama incroyable avec les Dents du Midi en toile de fond. Imaginez un groupe survolté, de vraies bêtes de scène qui ont embarqué un public venu faire la fête. Imaginez le son de digeridoos mêlés à ceux des flûtes traversières, des guitares électriques et de la batterie ultra-expressive de Tristan, sur une scène enfumée. La Petite Fumée, groupe incontournable de la scène live française, a une fois de plus tenu ses promesses et a offert un concert hors norme au public venu nombreux pour les applaudir ! Quel panache !

Bravo aux équipes techniques qui ont su relever tous les défis pour faire de ce festival un événement mémorable, bravo aux artistes qui ont impulsé une dynamique festive et RDV l’année prochaine pour la 12è édition !

Visuel : (c) Matthieu Vitré

Rock The Pistes Festival

11è édition

12 au 18 mars 2023

Portes du Soleil