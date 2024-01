Eagle Eye Cherry enflamme la Cigale !

Alors que le label Verychord publiera son 8eme album courant 2024, mardi 23 janvier Eagle Eye Cherry investissait la scène de la Cigale pour son unique concert parisien. Un concert qui a enflammé la salle du boulevard Rochechouart. Inutile de dire que l’émotion des fans était à son comble.

« Save tonight … » ca vous rappelle quelque chose ? Depuis ce tube énorme en 1997 le fils du célèbre trompettiste de jazz Don Cherry et frère de Neneh continue sa route en marge des succès radio. Dans la salle l’ambiance, est aussi chaleureuse que bonne enfant. A 21h, La Cigale est plongée dans le noir quand les musiciens arrivent un à un sur le plateau, applaudis par le public. Magique dès le premier titre « Back on Track » extrait de l’album du même nom sorti l’an dernier, Eagle Eye Cherry nous transporte grâce à son incroyable voix et sa présence féline. Puis la machine s’élance tel un bolide sur un autoroute rock balisé de 19 titres menés tambour battant. Dès les premiers accords, le public exulte. Sourire d’éternel adolescent, Eagle Eye Cherry rayonne derrière guitare, vêtu d’un costume, chemise et bottines noir, très smart.

Autour de lui quatre musiciens?émérites. Pas besoin de plus. Eagle Eye et son groupe ont quelques années de métier derrière eux et cela se voit immédiatement. Le quintet joue soudé, avec vigueur, et attaque déjà «?Been Here Once Before extrait de « Living in the Present Future » (2000) immédiatement suivi de « Don’t Give Up » extrait lui du mythique « Sub Rosa » (2003) ballade folk avec soutenue par un orgue présent et une guitare électrique pour durcir légèrement le ton. Eagle Eye Cherry passe ainsi en revue des extraits de ses sept albums. Comme pour mieux marquer 25 ans de scène, le chanteur s’adresse au public : « Je suis très content d’être ici à Paris. Chaque fois c’est un vrai bonheur que d’être avec vous ». Mais l’artiste n’est pas là pour faire de longs discours. Place à la musique et aux tubes avec une version particulièrement enjouée et musclée de « I Like It » du dernier album « Back on Track » (2023) avant de replonger aux débuts de sa carrière avec plusieurs titres exécutés à la guitare acoustique. A commencer par « Death Defied by Will » suivi de et « Falling in Love Again » deux titres extraits de son premier « Desireless » (1997) qui permettent surtout d’affirmer ses immenses talents d’auteur compositeur. Le tout nouveau single « Golden » est joué de manière très pudique. Exécutés de manière sobre, sans arrangements superflus, ce titre fait ressortir toute la sensibilité de l’artiste. D’autant qu’arrive la sublime « Together » un clin d’œil appuyé au « Come Together » des Beatles. Longuement ovationné sur « Hit and Run », des titres comme « When Mermaids Cry », « Thinking About You », Long Way Around » permettent aux quatre musiciens du band de montrer toute leur capacité à briller.

Mais Eagle Eye ne se laisse pas voler la vedette par ses musiciens et enchaîne aussitôt avec un « Are You Still Having Fun ? » d’anthologie. Ce titre exécuté main de maitre sonne déjà l’heure des rappels. A peine a-t-il présenté une nouvelle fois les musiciens et l’équipe qu’il se lance dans un final glamour à souhait, enchaînant avec délicatesse «? Rising Sun » suivi d’un « Save Tonight » sous haute tension repris en chœur par le public. Il nous confie qu’il ne s’est jamais senti aussi bien dans sa vie ques ces derniers temps et le confirme par un « Living in the Present Future » qui sonne définitivement la fin du set. Soit un show magistral plein de finesse et de musicalité qui aura duré près de deux heures. Le bonheur total.

Jean-Christophe Mary

Titres joués :

Back on Track

Been Here Once Before

Don’t Give Up

I Like It

Death Defied by Will

Golden

Falling in Love Again

Together

(Snippet of The Beatles – Come Together in outro)

Hit and Run

When Mermaids Cry

Thinking About You

Long Way Around

First to Fall

One of Those Days

Are You Still Having Fun?

Rappels :

Rising Sun

Save Tonight

Feels So Right