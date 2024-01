Yes : l’histoire du mythique groupe rock progressif racontée par Dominique Dupuis.

Formation à part dans le coeur des fans de rock progressif, Yes est un groupe à part qui a maîtrisé tous les grands courants musicaux de ces 50 dernières années : rock psychédélique, folk pastoral, musique baroque, pop, chansons. Ce livre de référence retrace la fabuleuse carrière de ce groupe hybride hors norme : ses différentes périodes et formations, ses 18 musiciens, ses 25 albums studios, ses albums live, ses spectacles, depuis les premières répétitions en 1968 à Londres dans le sous-sol du café Lucky Horseshoe sur Shaftesbury Avenue à la disparation d’Alan White, leur batteur mythique, en 2022.

Aux côtés de Barclay James Harvest, Emerson, Lake & Palmer ou Jethro Tul, Yes aura contribué à populariser le rock progressif auprès du grand public. Originaire de Londres et doté d’un parcours musical long de plus d’un demi-siècle, le groupe aura compté dans ses différentes formations dix-huit musiciens dont la moitié d’entre eux y a fait plusieurs passages (pas moins de cinq pour Rick Wakeman). Du fait des nombreux changements de musiciens, le groupe a cette particularité, celle de ne jamais avoir enregistré plus de deux albums studio consécutifs avec la même formation. La première mouture du groupe comprend le chanteur Jon Anderson, le guitariste Peter Banks, le bassiste Chris Squire, le claviériste Tony Kaye et le batteur Bill Bruford. Le groupe sortira deux albums, “Yes” (1969) et “Time and a Word” (1970) l’année suivante. 1971 marquera l’arrivée de Steve Howe (guitare) sur le “Yes Album “. Avec Rick Wakeman aux claviers, puis Alan White à la batterie, Yes devient l’un des principaux représentants de la musique progressive, par ses albums Fragile (1971), Close to the Edge (1972), Tales from Topographic Oceans (1973), Relayer (1974, avec Patrick Moraz), Going for the One (1977) et Tormato (1978). Après l’album Drama, enregistré avec les membres du duo The Buggles,Trevor Horn et Geoff Downes, Yes se séparera fin 1980. Au fil des membres qui se seront succédés, le groupe aura bâti autant d’ cathédrales sonores et visuelles que singulières, devenues synonymes de “rock progressif”. Au cours du temps et des albums, Yes aura apposé à son rock & roll musclé différentes signatures faites de rythmiques complexes, de folk pastoral épissé et de musique baroque structurant leurs chansons sous la forme de pièces instrumentales et orchestrales très ordonnées, le tout mis en valeur par les illustrations fantastiques du dessinateur Roger Dean. A la fin des 70’s, Yes va durcir le ton par des sonorités hard rock. Le groupe aura finalement traversé l’ère MTV grâce à l’album “90125” (1983) et à son mega hit planètaire produit par Trevor Horn, “Owner of a Lonely Heart”, le tout premier hit américain numéro un du groupe. Si leur renommée décline à la fin des 80’s, le groupe restera actif tout au long des décennies suivantes, malgré de multiples changements de line-up. Grâce à des tournées marathons aux quatre coins de la planète et à la sortie sporadique de nouveaux albums « Heaven & Earth » (2014) et « Mirror to the Sky » (2023), les musiciens ont maintenu une base de fans fidèles tout en continuant d’explorer de nouvelles sonorités. En présentant l’ensemble de l’œuvre de Yes, les albums studios, les live et les archives, Dominique Dupuis nous plonge au cœur de l’univers du rock progressif des 70’s. On retrouve ainsi Jon Anderson avec Vangelis, Steve Howe avec Asia, Bill Bruford avec King Crimson et Rick Wakeman, et ses œuvres majuscules que sont The Six Wives of Henri VIII et Journey To The Center Of The Earth. L’auteur consacre un chapitre important aux 25 albums studio, un autre aux live et concerts mythiques, et les chapitres suivants à chacun des membres fondateurs autour de leurs projets solos, d eleurs formations parallèles et de leurs archives personnelles. Dominique Dupuis conclue l’ouvrage sur les carrières respectives de Trevor Horn et Geoff Downes. Un très beau livre à grand format écrit par un passionné, détaillé et très précis qui dresse un portrait fidèle de la carrière de ce groupe majeur, peut-être le plus important de la scène rock progressive de tous les temps.

Jean-Christophe Mary

Yes. Dominique Dupuis. Éditions du Layeur. 360 pages.