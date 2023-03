Kee-Yoon : “Je suis littéralement née dans la musique”

Toute la culture vous présente Kee-Yoon, une ancienne avocate et humoriste, qui s’est lancé dans la carrière de chanteuse avec son premier EP Palli Palli déjà disponible.

C’est en plein cœur du Café Etienne pas loin de Châtelet à Paris que nous avons rencontré Kee-Yoon, tout sourire, en cette matinée du mois de février. La chanteuse est à peine redescendue de l’émotion suscitée par le triomphe de son concert magistral à l’Européen qu’elle a joué le 1er février. Chaleureusement ovationnée par le public à la fin du concert, Kee-Yoon vivait ainsi le “plus beau jour” de sa vie pour paraphraser l’une des chansons de son premier EP Palli Palli (qui signifie “vite vite”) en coréen dont la chanteuse est originaire. Même s’il s’agit de son premier projet musical, la jeune femme a déjà un solide parcours derrière elle.

Toute petite, Kee-Yoon, fille unique, se passionne déjà pour la musique. Une passion qu’elle doit en grande partie à sa mère : “Je suis littéralement née dans la musique. Ma mère était chanteuse d’opéra. Je suis née à Berlin et ma mère est venue à Paris pour entrer au conservatoire national. J’ai passé les quatre premières années de ma vie sur un piano pendant les cours de chant de ma mère au Conservatoire. C’est à la rue de Rome. J’ai baigné là-dedans. Lorsque ma mère a passé le concours du Conservatoire, elle était enceinte de moi”, raconte-t-elle.

Le métier d’avocate, une “grande expérience humaine” pour Kee-Yoon

Bien que passionnée pour la musique, Kee-Yoon choisit de mettre sa passion de côté pour s’orienter vers le domaine juridique. “Je me suis éloignée de mon chemin naturel, dit-elle en riant. Quand j’étais petite, ma mère m’a initié à la musique. J’ai fait du piano et du violon. Je n’étais pas assez douée pour devenir violoniste. J’ai donc choisi de mettre la musique de côté pour suivre des études. Ma mère adorait le métier d’avocat et c’est tout naturellement que je me suis orientée dans ça. En plus, j’avais des juristes dans ma famille.” Kee-Yoon exercera le métier d’avocate pendant cinq ans. La jeune femme n’en garde absolument pas un mauvais souvenir. “Je faisais du droit des affaires et aussi du droit pénal. Je défendais des criminels, des meurtriers, des violeurs, des braqueurs… J’ai rencontré des gens que je n’aurais jamais rencontrés ailleurs. Ça a été une grande expérience humaine”, souligne-t-elle.

L’humour, un premier pas vers la carrière de chanteuse

Pour autant, Kee-Yoon n’a pas abandonné son désir de scène. Bien au contraire. “Quand j’étais avocate, je ne me suis pas dit que j’allais devenir artiste. Lors d’un concours d’éloquence des avocats de Paris, je faisais des blagues et ça faisait marrer les gens. À ce moment-là, je me suis dit que je tenais mon ticket pour monter sur scène. J’ai donc décidé de devenir artiste”, témoigne-t-elle. Pourtant, l’idée d’une carrière d’humoriste à la Anne Roumanoff, Florence Foresti, Muriel Robin ou encore Inès Reg ne lui trotte pas forcément dans la tête. “En fait, c’est ce que je voulais faire au départ, admet-elle. J’ai fait plusieurs spectacles mais dès le premier spectacle, je chantais. J’avais fait une chanson qui s’appelait L’Amour Avec Une Brique. Ça a été une sorte de déclic. J’adorais être sur scène et faire rire les gens, mais chanter c’était mon rêve. À partir de là, j’ai décidé de me lancer dans la carrière de chanteuse. Si je n’avais pas tenté l’expérience, je m’en serais voulu de ne pas avoir essayé.”

Par “je m’en serais voulu de ne pas avoir essayé”, Kee-Yoon ne croit pas si bien dire, car son premier EP Palli Palli, qui comporte les titres comme Vivante, Le Plus Beau Jour De Ma Vie, Scorpion, Sanremo et Fleurs Volcaniques, est une réussite. Un projet qui a vu le jour en grande partie grâce à une rencontre clé avec la chanteuse Sylvie Hoarau du groupe Brigitte. Les deux femmes se sont rencontrées en 2020 avant le confinement. “Je l’ai rencontrée totalement par hasard et par chance, raconte Kee-Yoon. Je l’ai croisée lors d’une soirée. J’étais très fan d’elle en plus. Quand je l’ai vue, je me suis dit : ‘Waouh ! C’est la chanteuse de Brigitte !’ Je l’ai recroisée à l’occasion d’un shooting. Puis de fil en aiguille, nous sommes devenues copines.”

C’est d’ailleurs grâce à elle qu’elle a rencontré les musiciens de son EP dont Greg Maume, le batteur de Brigitte, Fred Scamps au clavier et Jérôme Pichon, guitariste et bassiste. Trois super musiciens qui l’ont accompagnée sur la scène de l’Européen en février dernier. Un souvenir plus qu’inoubliable pour la chanteuse : “Les gens étaient hyper chauds. C’était fou ! Même quand j’étais humoriste, je n’avais jamais vu ça. Quand j’ai vu les gens applaudir pendant dix, quinze minutes. J’ai senti qu’il y avait vraiment beaucoup d’amour !”, dit-elle encore émue. Ce soir-là, Kee-Yoon a interprété en exclusivité quelques titres de son nouvel album prévu bientôt. À la fin du concert, le public en redemandait tellement qu’elle a dû chanter le titre Joli Garçon qui est une reprise du titre phare de Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

L’année 2023 s’impose d’ores et déjà comme celle qui aura vu Kee-Yoon sur le devant de la scène. Un nom à retenir !

Photos : © DR.