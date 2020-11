Des flyers de rave party des années 90 compilés dans un catalogue

Une centaine de flyers pour des rave party britanniques sont compilés et analysés par une jeune graphiste.

Pour son projet de fin d’étude, la jeune graphiste Julia Von Dorpp réalise tout un travail sur le monde de la fête dans l’Angleterre des années 1990. C’est cette décennie qui voit les premières rave party battre leur plein en Europe. Les soirées underground autour de la musique techno alors naissante, fleurissent un peu partout en Occident. L’esprit rave s’affranchit des normes sociales et du système. Les évènements sont par conséquent en grande partie organisés clandestinement par des collectifs autonomes et des fans.

Le flyer est évidemment l’un des moyens de communication les plus courants à cette époque. Il est intéressant de faire un parallèle avec l’évolution de l’organisation et la communication entre deux époques. C’est ce que propose Julia Von Dorpp dans son ouvrage Ex-tracts. En tant que graphiste, elle se focalise sur l’approche artistique et le design des flyers. Elle s’appuie sur les photographies, symboles, logos ou encore typographies pour voir comment un mouvement culturel et plus globalement une époque, peuvent en influencer d’autres. Elle relève toute l’influence artistique de cette sous-culture fortement underground à l’époque.

Julia Von Dorpp a réuni plus de 10 000 pièces d’archives avant d’en sélectionner une centaine pour son ouvrage. Ex-tracts est à précommander sur le site officiel de la jeune graphiste. Non seulement le catalogue vous plongera ou vous replongera dans une époque toute particulière, mais il vous fera frémir d’impatience quant au retour de la rave pour remplacer le cauchemar du Covid-19.

Visuel : Couverture du livre Ex-tracts