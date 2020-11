Format Court jour 1 ! Les coups de coeur de la rédaction

Cette année, le festival s’engage dans la compétition. Celle-ci est composée de 25 films retenus pour l’occasion par le comité de sélection. La plupart d’entre eux seront visibles pendant 24h et en accès libre sur le site de Format Court (ici). Fictions, animations, films expérimentaux et documentaires, tous ont été retenus pour leur exigence, leur audace et leur liberté. À l’issue du festival, 8 prix seront remis au total, dont celui du public pour lequel on peut d’ores et déjà voter sur le site !

Pour l’heure, voici les coups de coeur de la rédaction de Toute la Culture :

SOLE MIO de Maxime ROY

Au son de la célèbre chanson napolitaine, Sole mio dresse un portrait troublant et intime de la relation fusionelle qui unit Daniel et son père transexuel, Lisa, dont l’opération de changement de sexe est prévu pour bientôt. Malgré l’immense tendresse et la complicité, se devine aussi la maladresse lorsque Daniel apprend que son père n’a toujours pas dit la vérité à sa mère à qui il ne donne plus signe de vie depuis 4 ans.