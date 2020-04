Festival Format Court. Report & films en ligne

Le 2ème festival Format Court, dont Toute la Culture est partenaire, ne pourra pas, comme d’autres événements, se tenir aux dates prévues, à savoir du 22 au 26 avril 2020, au vu de la situation actuelle. Cependant, l’équipe du festival a décidé de diffuser, pendant ce laps de temps, des films en ligne issus de la sélection du festival de l’an passé.

Par Manon Guillon

Pour rappel, Format Court est un magazine en ligne spécialisé dans le court-métrage, qui publie quotidiennement des news, critiques, interviews, reportages, … sur la forme courte.

Katia Bayer, créatrice et Rédactrice en chef du magazine a lancé l’année dernière, le premier Festival Format Court. Réunissant festivaliers, professionnels, cinéphiles et co-parrains (les acteurs Damien Bonnard et Philippe Rebbot), au Studio des Ursulines (Paris, 5ème), l’événement a célébré les 10 ans du site pendant 5 jours, début avril 2019.

Cette année, les restrictions sanitaires causées par le Covid-19 ont compromis la tenue de la 2ème édition du festival et de sa toute première compétition. Une date de report est envisagée en novembre 2020.

En attendant sa prochaine édition, Format Court vous propose jusqu’à dimanche de visionner en ligne, sur son site et sa page Facebook, 12 courts-métrages sélectionnés lors de la première édition. Ces films s’insèrent dans 5 programmes distincts, proposés chaque jour à 16h : “Retour vers le court”, “Les César”, “En marge”, “Films d’école – ESRA” et “Focus Belgique”.

Parmi les courts lauréats d’un César, on retrouve Le Repas dominical de Céline Devaux, avec la douce voix cassée de Vincent Macaigne. Ce film d’animation réalisé en 2015 et primé l’année suivante, raconte, à travers un repas familial, les travers de nos familles, une histoire poétique dans laquelle chacun peut y retrouver une partie de soi.

Dans un tout autre style, Le phénomène Paul Emile Raoul est un film de l’ESRA (École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle) réalisé en 2007 par d’anciens étudiants, Fred Perrot et Audrey Najar. Ce court métrage, un peu décalé et humoristique, à la limite de la satire, raconte l’histoire d’un professeur de sciences à la recherche du… suicide parfait. Un film comique en noir et blanc, réalisé à la manière d’un reportage.

Si la forme courte vous intéresse, vous intrigue, on vous invite à visionner ces films en ligne mis en lumière cette semaine ou encore à parcourir la chaîne Vimeo de Format Court (qui compte déjà plus de 350 courts métrages de tous genres – libres d’accès – à son actif).

visuel (c) Format Court