Coffret du « Journal de Confinement », le cadeau de cette fin d’année !

Après nous avoir tenus en haleine avec son Journal de Confinement sur YouTube et les réseaux sociaux, l’artiste Pierre-Emmanuel Barré revient avec un coffret-jeu spécial Covid-19 ! Une idée déjantée, qui tombe à point nommé, puisque commercialisée, sans faire exprès, en plein second confinement. Caustique à souhait, cette box nous fait rire et c’est pile ce dont nous avons besoin en ce moment !

Malgré le report des représentations – prévues au Trianon le 31 octobre et le 1er novembre 2020 – de Pfff… Une conférence de Pierre-Emmanuel Barré, aux 18 avril et 2 mai 2021, le comédien garde le moral et ne manque pas de ressources !

Tout d’abord, son spectacle est disponible en streaming, au chapeau (« À vot’ bon cœur messieurs dames ! »), ici, sur son site Internet.

Mais ce n’est pas tout ! Pour nous occuper pendant les confinements, les projets de soirée avortés à cause d’un couvre-feu et autres joyeusetés qui nous attendent, l’artiste a prévu tout un arsenal dans son coffret du Journal de Confinement, qui comprend :

Une clé USB qui contient les 59 épisodes HD du Journal de Confinement et 3 épisodes bonus, dont le making-off de Miskine ;

Un autocollant de la République du Voituristan ;

Le grand jeu de l’oie de la pandémie (dés non fournis), où l’oie a muté en pangolin, la mascotte du coronavirus (pauv’ bête) ;

Un livret rigolo avec des jeux ;

Un poster dédicacé par Miskine, le labrador de l’artiste ;

Shit Them All, le jeu vidéo à l’univers totalement barré (sans jeu de mots), à télécharger sur Smartphone grâce à un flash code.

Le Journal de Confinement est à l’origine une série de sketchs de 2 minutes environ, égrenés au fil des jours confinés, du 14 mars au 10 mai 2020. Il met en scène Pierre-Emmanuel Barré, sa femme, interprétée par l’humoriste et chanteuse GiedRé, ainsi que sa chienne Miskine. Le ton est totalement irrévérencieux et provocant, voire parfois grossier, mais tellement libérateur…

Cet adepte de l’humour noir dépeint les travers de notre société et les absurdités des politiques qui régissent nos vies sans aucun filtre. On adhère ou pas, mais par les temps qui courent, sa liberté d’expression est rafraîchissante.

Pour vous donner une idée du personnage, nous vous invitons à regarder sa vidéo de présentation du coffret du Journal de Confinement. Malgré le ton caustique, l’humoriste a du cœur, puisque 20% des bénéfices seront reversés à l’association Droit au Logement (pour plus d’informations sur cet organisme, voire son site Internet ici).

Coffret du Journal de Confinement de Pierre-Emmanuel Barré en vente ici sur le site Internet du comédien. Prix : 22 €.

Suivez l’actualité de l’artiste sur son site Internet (ici), sa chaîne YouTube (ici), sa page Facebook (ici), son compte Twitter (ici) et son Instagram (ici).

Visuel officiel du jeu sur le site Internet de Pierre-Emmanuel Barré.