« Angers pousse le son », la série musicale qui bouscule la ville d’Angers

La nouvelle série musicale audiovisuelle « Angers pousse le son » met en scène des concerts dans quelques lieux patrimoniaux du centre-ville d’Angers. Un projet original qui sera bientôt diffusé sur France 3 Pays de la Loire et sur les réseaux sociaux, à suivre les mercredi 25 novembre et 9 décembre vers minuit.

Importante pour les artistes, profondément touchés par l’épidémie, cette initiative est aussi cruciale pour les lieux patrimoniaux d’Angers. Les lieux dans lesquels les musiciens seront filmés font souvent parti des lieux qu’on ne peut pas visiter et qui sont donc inconnus, même pour les habitants d’Angers. Il s’agit du cloître et abbaye du Ronceray, qui date du 12ème siècle, de la chapelle de l’ancien hôpital Saint-Jean, ou encore de la galerie David de l’abbatiale Toussaint, qui date du 11ème siècle.

Il n’y aura pas d’amplification mais seulement des voix et des instruments acoustiques, de telle sorte que le lieu-même servira d’amplification au son. Cette fusion entre le lieu et l’artiste offre une nouvelle interprétation acoustique aux œuvres, des œuvres de musique classique, lyrique, baroque, contemporaine mais aussi de musique du monde, de jazz et de pop. Toute une palette sonore qui rencontre des lieux traditionnels et cachés pour en révéler toute la richesse.

A l’affiche de cette série : Yaël Naim et l’ensemble ZENE, Rosemary Standley et Dom La Nena, Titi Robin et Richard Saadna, Grise Cornac, Ysé Sauvage, Astrig Siranossian, Simon Ghraichy, Thibaut Garcia, Félicien Brut, Elissa Cassini.

Visuel : ©Abbaye Toussaint à Angers, par Mbzt — Travail personnel, CC BY 3.0, wikipedia