Mille et une notes, un festival mosaïque résilient et solidaire au cœur du Limousin

Oasis dans un paysage musical estival dévasté par la crise sanitaire, le festival Mille et une notes propose une foisonnante semaine de concerts à une dizaine de kilomètres de Limoges, dans un cadre champêtre idéal en ces temps de contraintes épidémiques. Notre reportage pour le week-end d’ouverture en témoigne.

La pandémie du coronavirus a fait des ravages, en particulier dans le secteur culturel, parfois négligé quand il s’agit de soutenir l’économie, alors qu’il en est un acteur bien plus essentiel que ne voudrait le faire accroire certain court-termisme libéral. Alors que nombre de manifestations estivales ont dû se saborder, faute d’une visibilité de la part des instances gouvernementales, et singulièrement d’un Ministère de la Culture aux abonnés absents, flou ou complètement hors-sujet, à un moment crucial pour la logistique estivale, Albin de la Tour et son festival Mille et une notes a d’emblée choisi de refuser la défaite et envisagé, dès la série de concerts diffusés sur la toile pendant le confinement par la chaîne Youtube du festival, une adaptation de sa programmation, au gré de l’évolution des contraintes sanitaires, et des protocoles décrétés par des autorités plus sourcilleuses sans doute que dans la surveillance des abattoirs et de l’holocauste industriel pseudo-hygiéniste de chair à bas coût.

Cela a conduit à une évolution de la forme d’un festival qui, depuis ses débuts il y a une quinzaine d’années, privilégiait des grands rendez-vous, à une fréquence généralement hebdomadaire au fil de l’été, au diapason des spécificités. Les jauges revues à la baisse et les impératifs logistiques ont conduit à concentrer l’ensemble des concerts dans le Parc du Mazeau à Saint-Priest-Taurion, un écrin de verdure à une dizaine de kilomètres de Limoges, à quelques pas des rives de la Vienne… et d’une ligne de chemin de fer secondaire – une voie unique sur laquelle circulent quelques autorails – , qui prend ainsi l’allure d’un campus musical et convivial, avec trois scènes de plein air, food-truck, mobilier et antiquités prêtés par Emmaüs, gel hydroalcoolique et gestes barrières que l’affluence sous contrôle et l’espace ne contrarieront pas. En huit jours, ce ne sont pas moins d’une centaine d’artistes qui se succèdent pendant une cinquantaine de concerts d’un peu moins d’une heure, de 11 à 21 heures – certains programmes étant dupliqués afin de permettre à davantage d’auditeurs de les apprécier.

Dans le foisonnement du week-end d’ouverture, on a ainsi pu entendre, samedi après-midi, deux des meilleurs talents de la nouvelles génération, le pianiste Alexandre Kantorow et le violoncelliste Aurélien Pascal. Les deux solistes, comme les mélomanes, apprivoisent sans doute l’acoustique du préau de la Scène 1 dans les premières mesures de la Sonate n°1 en mineur opus 38 de Brahms : si la complicité entre les deux musiciens est perceptible dès les entrelacs mélodiques de l’Allegro non troppo, le dessin du canevas pianistique s’épanouit plus franchement dans l’Allegretto et le finale, auquel l’archet répond avec une belle et sobre expressivité. L’équilibre de ce climat intimiste, qui évite toute inutile pesanteur, se retrouve dans la Sonate en sol mineur opus 19 de Rachmaninov,où l’on reconnaît d’ailleurs une citation de l’opus 119 du compositeur allemand dans le premier mouvement. La pulsation de l’Allegro scherzando contraste avec un Andante livré comme une ressac intérieur méditatif, avant la vitalité d’un Allegro où la virtuosité se fait précise et alerte, mais sans ostentation aucune. Une Valse sentimentale de Tchaïkovski offre, en bis, une prolongation de la psyché russe.

Gilles Charlassier

Festival Mille et une notes, Saint Priest-Taurion, jusqu’au 8 août 2020

