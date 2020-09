L’agenda classique et lyrique de la semaine du 22 septembre

Mercredi 23 et Jeudi 24 septembre

A 20h30, à la Philharmonie de Paris, c’est le retour de Esa-Pekka Salonen, remplaçant de luxe pour Tugan Sokhiev empêché, à la baguette de l’Orchestre de Paris pour un programme russe associant Roméo et Juliette de Prokofiev et le 3eme concerto de Rachmaninov. Le jeune pianiste russo-lituanien Lukas Geniušas sera au clavier.

Jeudi 24 septembre

A 20h, à l’Auditorium de la Maison de la Radio, Cristian Macelaru, prochain directeur musical de l’Orchestre National de France, dirige la symphonie n° 3 de Saint-Saëns. Et le pianiste Benjamin Grosvernor est au piano pour le concerto n°2 de Rachmaninoff.

A 20h, sous la baguette de Alexandre Bloch, l’Orchestre National de Lille ouvre sa saison 2020-2021 avec le violoncelliste Edgar Moreau, dans un programme Copland, Haydn, Bartok.

Vendredi 25 septembre

À 20h, Au Grand Auditorium de Radio-France, place à l’Adagio céleste de Rautavaara et à la 4e de Mahler avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck (soliste : Jodie Devos).

Samedi 26 septembre

À 20h, le pianiste Boris Berezovsky est en récital au Théâtre des Champs-Élysées. Scriabine, Ravel, Messiaen, Gershwin au programme.

Encore à 20h, au Capitole de Toulouse, c’est la première de Cosi fan Tutte avec Anne-Catherine Gillet, Julie Boulianne, Mathias Vidal, Alexandre Duhamel, Sandrine Buendia… (direction musicale : Speranza Scappucci, mise en scène : Ivan Alexandre)

Dimanche 27 septembre

À 17h, en parallèle du portrait que lui consacre le Festival d’automne, Joris Lacoste propose crée sa Suite n° 4 au Festival Musica au Théâtre National de Strasbourg.

À Rouen, à 16h puis les 30 septembre et 3 octobre, on retrouve Wagner et Tannhäuser dans une mise en scène de David Bobée avec Stefan Vinke, Catherine Hunold (dans les deux rôles d’Elisabeth et Vénus), Samuel Hasselhorn, Jongmin Park… (direction : Rudolf Piehlmayer)

Lundi 28 septembre

À 20h, c’est la première du Bourgeois-Gentilhomme où Jérôme Deschamps et Marc Minkowski font rutiler le génial duo Molière-Lully à l’Opéra Comique.

À 20h, au Théâtre des Champs-Élysées, Sabine Devieilhe rejoint Alexandre Tharaud pour un programme Debussy, Poulenc, Fauré.



Au cas où vous auriez la pêche et les moyens pour traverser les frontières :

On peut profiter, à partir du 25 septembre, de Venise, bien plus calme que d’habitude, et d’une Traviata en version semi-scénique au Teatro La Fenice.

À partir du 27 septembre, à l’Opéra de Vienne, on retrouve le Don Carlos (version française) de Verdi dans la mise en scène décapante de Peter Konwitschny et avec un plateau étincelant (Jonas Kaufmann, Malin Byström, Michele Pertusi, Eve-Maud Hubeaux, Igor Golovatenko, Roberto Scandiuzzi : direction : Bertrand de Billy)