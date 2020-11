L’agenda classique et lyrique du 17 novembre

Confinement oblige, tout se passe en streaming. Tour d’horizon des possibilités…

Par Yaël Hirsch, Victoria Okada, Paul Fourier



Mardi 17 novembre

L’Orchestre National d’Ile de France met en place « ONDIF Live« . On peut désormais écouter et voir des concert sur le portail dédié au sein de son site web. Ce mardi à 10h30, « une œuvre, une histoire », un concert commenté et dédié à Rachmaninov.

Mercredi 18 novembre

À 20h30, l’Orchestre de Paris donnera un concert sans public retransmis sur Philharmonie Live et Radio Classique. Au programme : Quatre Derniers Lieder de R. Strauss avec Elza van den Heever (soprano) et le 4e Symphonie de Brahms, sous la direction de Simone Young.

Jeudi 19 novembre

À 19h, le Centre de Musique de Chambre de Paris donne le concert inaugural de sa saison (les dates initiales ont été modifiées), avec le programme « En sourdine » de Laurent Naouri (baryton-basse) et Frédéric Loiseau (guitare), depuis la Salle Cortot et en direct via RecitHall (payant, à partir de 10€).

A 19h également, le pianiste Lang Lang propose en direct de l’Eglise Saint Thomas de Leipzig les Variations Goldberg de Bach. Les tickets sont à 9;90 euros.

Vendredi 20 novembre

À 18h30, L’Opéra de Monte-Carlo propose gratuitement aux résidents de la Principauté, la première représentation de Carmen (avec Aude Extrémo dans le rôle titre). L’expérience se poursuivra le dimanche 22 à 15h puis, bonne nouvelle et en raison de la forte demande, également le mardi 24 novembre à 18h30 (au Grimaldi Forum). Réservation obligatoire.

À 20h, l’Orchestre national de Metz organise, avec la Cité musicale et l’Arsenal, un concert en live streaming sur YouTube Au programme : Mozart Concerto pour clarinette /Beethoven Symphonie n° 6. L’orchestre sera dirigé par la jeune cheffe Nil Venditti et à la clarinette Pierre Génisson).

À 20h30, l’Opéra Grand Avignon maintient la création du Messie du peuple chauve sur YouTube !

À 21h, l’Opéra de Rouen-Normandie inaugure une série de concerts hebdomadaires inédits sous la devise : « L’opéra en vie, vivez l’opéra! ». Pour le premier d’entre eux, Simona Saturova, Anna Stéphany, Chiara Skerath, Antoinette Dennefeld chanteront les airs les plus connus de la Clémence de Titus de Mozart, avec l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie sous la direction de Ben Glassberg. Diffusion gratuite sur FacebookLive et YouTube.

Samedi 21 novembre

À 19h, Classique sur Canapé invite le Trio Hélios : Camille Fonteneau (violon), Raphaël Jouan (violoncelle) et Alexis Gournel (piano). Billet à l’unité est à 7 €.

Chaque samedi à 20h durant le confinement, l’Orchestre offrira un concert inédit à voir et revoir gratuitement pendant plusieurs mois depuis l’Audito 2.0 accessible via sa chaîne YouTube. Ce 21 novembre, c’est Karen Kamensek qui dirige l’ONL dans un programme « A la française ».

Dimanche 22 novembre

À 15h, deuxième représentation de Carmen à la Salle des Princes de Grimaldi Forum à Monaco. (voir le vendredi 20 novembre)

Lundi 23 novembre

À 19h, à la Salle Cortot, le pianiste Jean-Philippe Collard donne une master-classe dédiée à la musique française à des étudiants de l’École Normale de Musique de Paris. Ces cours sont retransmis par RecitHall (payant, à partir de 10 €).

Vous trouverez ci-joint le dossier de presse et le lien vers l’Expodcats # 1 Musique et musiciens à la chapelle royale.

Du côté des retransmissions d’opéras, on pourra aller faire un tour cette semaine sur :

Le Festival de Pesaro repropose un beau programme de streaming gratuit en ce mois de novembre avec Les pêchés de vieillesse, La messe di Milano et le Miserere, Le Barbier de Séville mis en scène par Pier Luigi Pizzi et Le Voyage à Reims vu cet été sous le beau ciel de la cité balnéaire italienne.

Par ailleurs, le très bel opéra Görge le rêveur donné à Dijon en octobre peut être écouté sur le site web de France Musique.

visuel : affiche / Opéra Grand Avignon