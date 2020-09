Le Metropolitan Opera de New York annule finalement toute sa saison 2020-2021

La nouvelle est tombée cet après-midi. Le Metropolitan Opera de New-York ne reprendra, au mieux, son activité qu’en septembre 2021. Nouveau coup dur pour l’art lyrique !

L’institution avait déjà annoncé, il y a plusieurs semaines, l’annulation des premiers spectacles de la saison jusqu’en janvier. Cette fois, le couperet est tombé, c’est toute la saison qui passe à la trappe.

Selon le communiqué du jour du General Manager Peter Gelb, « En raison des centaines d’artistes qui sont tenus de répéter et de se produire en étroite collaboration et en raison de notre large public, il a été déterminé qu’il ne serait pas sûr pour le Met de reprendre jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement utilisé, que l’immunité collective est établie, et que le port de masques et la distanciation sociale ne soient plus une exigence médicale. Les responsables de la santé ont déclaré que cela prendrait probablement au moins cinq à six mois après la mise à disposition initiale d’un vaccin ».

Maigre consolation, le Metropolitan annonce, d’ores et déjà, le contenu de la saison 2021-2022 (lire ici).

Cette nouvelle qui s’ajoute au silence radio du Royal Opera House de Londres sur son avenir, démontre une plus forte fragilité des institutions lyriques sous modèle anglo-saxon.

Visuel : © CC BY-NC 2.0