Les spectacles classiques et lyriques à voir en ligne pour la semaine du 10 novembre

Malgré le confinement, quelques spectacles classiques sont diffusés en streaming. Voici la sélection de la semaine de Toute la culture…



Par Paul Fourier, Yaël Hirsch, Victoria Okada.

Mardi 10 novembre

À 12h30, le concert inaugural de la saison musicale à l’Auditorium du Louvre, par l’Ensemble Correspondances dirigé par Sébastien Daucé, sera diffusé en direct sur la page dédiée YouTube.

Mercredi 11 novembre

À 19h et à 21h, la Fondation Singer-Polignac diffuse les deux premiers concerts de son Festival sur Festival.singer-polinganc.tv. Avec les artistes en résidence de la Fondation et en partenariat avec Medici.tv, le concert inaugural, commenté par par Benoît Duteurtre et intitulé Classique et jazz : toute une histoire, sera donné par Irina de Baghy, David Petrlik, Ismaël Margain et Guillaume Bellom.

À 21h, le Trio Messiaen jouera Mendeslssohn et Fauré.

Jeudi 12 novembre

À 19h et à 21h, deuxième jour du Festival Singer-Polignac avec le Quatuor Zaïde et Marie Ythier (violoncelle) qui interprètent des œuvres de Bahaa El Ansary et de Schubert, puis avec le Quatuor Zaïde et Jonas Vitaud (piano) dans le programme Mendelssohn et Franck.

Vendredi 13 novembre



À 19h et à 21h, toujours dans le cadre du Festival Singer-Polignac, on peut entendre Schumann et Louis Vierne par le pianiste Nathanaël Gouin et le Quatuor Agathe, ensuite Haydn et Bartok par le Quatuor Arod.

À 20h30, le concert en hommage aux victimes de l’attentat de 2015 par l’Orchestre de Chambre de Paris à La Philharmonie de Paris sera retransmis sur le site PhilharmonieLive dans le cadre des commémorations de la ville de Paris. Au concert, on entendra en création mondiale Il fait novembre en mon âme, œuvre de Bechara El-Khoury commandée par les parents en mémoire de Stéphane, décédé au Bataclan.

Samedi 14 novembre



À 16h, on pourra suivre L’Histoire du soldat de Stravinsky en direct du site de l’Opéra Grand Avignon (avec Anthony Beignard, Ari Soto, Anne-Sophie Boutant).



À 17h, le Trio Xenakis donnera un concert résolument axé au XXe et au XXIe siècle avec des œuvres de Steve Reich, Elliot Carter et autres compositeurs depuis la Fondation Singer-Polignac.

À 19h, toujours depuis la Fondation Singer Polignac, l’Ensemble Le Balcon joue Dvorak et Romitelli. Attention ! La Sérénade de Dvorak sera dirigée par Glass Marcano, la jeune cheffe vénézuélienne qui s’est fait remarquer à la première édition du Concours Maestra en septembre dernier.

À 19h, Classique sur Canapé présente le Trio Ayónis (Enguerrand de Hys, ténor ; Elodie Roudet, clarinette ; Paul Beynet, piano). Le ticket à l’unité et l’abonnement sont ici.

À 20h, Arte Concert diffusera Hippolyte et Aricie de Rameau, dirigé par Raphaël Pichon à l’Opéra Comique, dans la mise en scène de Jeanne Candel, avec Reinoud van Mechelen, Elsa Benoît, Stéphane Degout, Nahuel di Pierro, Lea Desandre, Eugénie Lefebvre… et l’Ensemble Pygmalion.

À 20h également, on pourra voir le concert « Émotions Beethovéniennes », dirigé par Jan Willem de Vriend, sur le site de l’Orchestre National de Lille.

À 20h encore, l’Opéra de Vichy retransmet le concert « Frères » (avec Julien Dran, Jérôme Boutillier et Mathieu Pordoy au piano) en direct sur sa page Facebook et son site internet (Duos et airs d’opéras de Rossini, Donizetti, Bizet, Verdi…).

À 20h30, en live de la grande salle Boulez de la Philharmonie, l’Ensemble Intercontemporain dirigé par Matthias Pintscher propose sous le titre Musicbox un concert de compositions de Edgard Varèse, Marko Nikodijevic, Yann Robin et Wolfgang Rihm.

Dimanche 15 novembre

À 19h et à 21h, c’est le dernier jour du Festival Singer-Polignac, d’abord avec les talentueux Quatuor Elmire et Jean-Paul Gasparian (piano) dans Dutilleux et Brahms, et pour clôturer ce festival virtuel, le quintette de vents Ouranos jouera Beffa et Chostakovitch.

Et cette semaine sur le site de streaming du Wiener Staatsoper :

Le 10 novembre : Tri Sestri de Péter Eötvös (direction : Péter Eötvös / Jonathan Stockhammer, mise en scène : Yuval Sharon ; avec Aida Garifullina, Margarita Gritskova, Ilseyar Khayrullova, Eric Jurenas, Boaz Daniel, Clemens Unterreiner…)

Le 11 novembre : Les Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach (direction : Frédéric Chaslin, mise en scène : Andrei Serban ; avec Olga Peretyatko, Gaëlle Arquez, Dmitry Korchak, Luca Pisaroni, Michael Laurenz…)

Le 12 novembre : Cavalleria Rusticana (Mascagni) / Pagliacci (Leoncavallo) (direction : Marco Armiliato, mise en scène : Jean-Pierre Ponnelle ; avec Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, Eva-Maria Westbroek, Ambrogio Maestri, Brian Jagde…)

Le 13 novembre : The Tempest de Thomas Adès (direction : Thomas Adès, mise en scène : Robert Lepage ; avec Adrian Eröd, Audrey Luna, Thomas Ebenstein, Stephanie Houtzeel…)

Le 14 novembre : Manon de Jules Massenet (direction : Frédéric Chaslin, mise en scène : Andrei Serban ; avec Nino Machaidze, Juan Diego Flórez, Dan Paul Dumitrescu, Adrian Eröd …)

Le 15 novembre : Ariane à Naxos de Richard Strauss (direction : Christian Thielemann, mise en scène : Sven-Eric Bechtolf ; avec Soile Isokoski, Johan Botha, Peter Matic, Jochen Schmeckenbecher, Sophie Koch, Daniela Fally…)

Le 16 novembre : Anna Bolena de Gaetano Donizetti (direction : Evelino Pido, mise en scène : Eric Génovèse ; avec Anna Netrebko, Elina Garanca, Ildebrando D’Arcangelo, Francesco Meli, Elisabeth Kulman…)

Et jusqu’en novembre 2021, on peut toujours voir, sur Arte Concert, le concert Haendel donné, le 8 novembre dernier, au Théâtre du Châtelet (direction : Christophe Rousset ; avec Sandrine Piau et Eve-Maud Hubeaux).

visuel : affiche Hyppolite et Aricie (c) Opéra Comique