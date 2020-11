Sortie dvd : « Voir le jour », de Marion Lainé

Profitez de ces heures à la maison pour rattraper un film plein de lumière sorti le 12 août. Marion Lainé reste fidèle à Sandrine Bonnaire depuis Un cœur simple (2008) et lui confie un rôle d’auxiliaire dans une maternité dans Voir le jour. En vod le 12 novembre et dvd le 17, chez Pyramide.

Jeanne (Sandrine Bonnaire) est auxiliaire dans une maternité d’une petite ville. Elle-même maman d’une jeune-femme de 18 ans débordante d’énergie et décidé à « monter » à Paris, elle adore absolument son métier et travailler avec les sage-femmes et le personnel hospitalier. Une erreur tragique à son travail va faire remonter son passé…

Adapté du roman roman de Julie Bonnie Chambre 2 (éd. Belfond), Voir le jour est un film lumineux. Avec une Sandrine Bonnaire idéale en femme simple, sauvage et secrète, dans un rôle sculpté pour elle, et des actrices secondaires tout aussi précises et vivantes (Aure Atika, Sarah Stern, Brigitte Roüan), cette peinture crue et dense du quotidien d’une soignante tombe à pic à un moment où nous réalisons combien nous devons aux soignants et où les sages-femmes et auxiliaires puériculteurs sont les grands oubliés des réformes des personnels de santé. Chez Marion Lainé, le social est irrigué dans l’humain et sa direction d’actrices et juste superbe. On aime notamment retrouver Sarah Stern qu’on connaissait en élue d’extrême droite dans Baron noir, dans un tout autre rôle et l’on se délecte de vivre ces aventures intenses avec une Sandrine Bonnaire irradiante.

Voir le jour, de Marion Lainé, avec Sandrine Bonnaire, Aure Atika, Sarah Stern, Brigitte Roüan, 1h30, Pyramide films, sortie vod le 12 novembre et dvd le 17 novembre. Bonus du dvd : Commentaires de scènes par la réalisatrice Marion Laine / Scènes coupées. Prix 19,99 euros.

Visuel : affiche du film