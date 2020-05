Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (48)

A l’approche du 50e jour de confinement, et à une semaine du début du déconfinement, nous continuons à présenter les musiciens dont les idées sont loin de s’épuiser !

Nous soutenons les artistes en diffusant leurs initiatives, mais vous pouvez également soutenir vous-mêmes en refusant le remboursement de vos billets de concerts annulés, en faisant des dons spontanés à des institutions de votre choix, ou encore en signant des pétitions accompagnées ou non des dons :

Liste des pétitions sur Change.org Liste des pétitions sur MesOpinions.com Un site de concerts virtuels Classique sur Canapé (tous les jeudis à 18h) a été créé à l’initiative du jeune altiste Ludovic Levionnois , qui permet de s’abonner à un pack de 4, 8, ou 12 concerts à des prix modiques de 15, 30 et 40 €.

, qui permet de s’abonner à un pack de 4, 8, ou 12 concerts à des prix modiques de 15, 30 et 40 €. Si vous connaissez des initiatives en faveur des musiciens, faites-nous savoir !

L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège vous propose cet arrangement spécialement conçu par Gwenaël Mario Grisi pour l’interprétation confinée de L’Apprenti Sorcier de Dukas.

Le pianiste Marc-André Hamelin postait souvent des vidéos en direct jusqu’il y a une semaine. voici la dernière (pour l’instant) de ces lives, Fantaisie en si mineur op. 28 de Scriabine.

Le violiste Jérôme Chaboseau propose régulièrement des vidéos. Pour son 7e « Home Concert », il joue la Fantaisie en sol majeur de Telemann. (Et remarquez son t-shirt !) Vous pouvez lui offrir une contribution sur ce lien.

Le violoncelliste Pierre Fourade joue en pizz Recuerdos de la Alhambra de Tarrega, habituellement joué sur la guitare.

Les élèves et alumni (musiciens et danseurs) de la Julliard School de New York jouent ensemble Boléro de Ravel. Vous pouvez faire du don à l’école.

Le corniste Dafydd Bovil interprète le thème de Jurassic Park dans un arrangement pour 9 cors en tenant les 9 parties tout seul.

Quatre altistes de l’Orchestre de Paris, en partenariat avec Musique et Santé, vous offrent cette version de « Heigh-Ho ! » du film Blanche-Neige de Disney.

Alexei Birioukov vous fait découvrir la balalaïka, instrument traditionnel russe à cordes pincées.

Photo © Orchestre de Paris