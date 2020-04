Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (22)

On entre dans la quatrième semaine du confinement, tenons le coup, en soutenant les musiciens privés de leurs activités !

L’immense pianiste Evgeny Kissin joue “The First Encounter”, la première pièce du Jazz Album for Solo Piano de Yakushenko.

Kringkastingsorkestret (KORK) ou l’Orchestre de la Radio norvégienne, a encore fait son coup ! Voici All by Myself Version Corona, dans laquelle les musiciens sont en confinement relax chez eux ! Le décalage entre la musique leur attitude est hilarant !

« Coucou! » Le trompettiste Romain Leleu en sextet avec ses collègues propose un arrangement de Coucou de Daquin.

Après l’ONF et le « Philhar », Guillaume Itier, percussionniste de l’Orchestre national de Lyon, et ses collègues se mettent eux aussi à applaudir l’ensemble du corps médical avec cet extrait de Music for pieces of wood de Steve Reich !

Héloïse Dély, Contrebassiste à Paris Mozart Orchestra, offre un extrait de l’ « Allemande », Suite dans le style ancien de Hans Fryba

Mario, Luigi et Toad vous souhaitent un bon confinement ! Par José Angel Isla Julien de l’Orchestre de Paris et ses collègues.

Gregory Mulligan, violoniste de Baltimore Symphony Orchestra, explique la différence entre le violon moderne et le violon baroque.

Le tromboniste à l’Orchestre Lamoureux, Christophe Gervais s’est mis sur son trente-et-un, mais hélas ! il est confiné. Alors il joue des chansonnettes chez lui…

Laurent Koehler, artiste des chœurs de l’Opéra national du Rhin, tente d’apprendre à son chat le Duo de chats de Rossini. Réussira ? Réussira pas ?

Quant à Maxim Barbash, il interprète le traditionnel Chant des oiseaux catalan arrangé par le grand Pablo Casals.

photo © José Isla