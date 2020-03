agenda classique et lyrique de la semaine du 10 mars

Alors que nous préparions notre agenda, une info tombe, celui de l’interdiction de tout rassemblement de plus de 1000 personnes comme un contremesure de la propagation du Corona virus. Lundi, la plupart des salles concernées attendent toujours l’instruction de leur préfecture. Espérons qu’on aura droit à des loisirs et de l’émotion, voici notre agenda, sous réserve d’annulation ou report.

Par Victoria Okada, Yaël Hirsch

Attention : Annulations de la semaine dans le cadre des mesures de prévention du COVID19

Philharmonie : concerts annulés en grande salle Boulez

– Lundi 9 mars : SWR Symphonieorchester / Teodor Currentzis

– Mardi 10 mars : Orchestre National d’Île-de-France / James Feddeck

– Mercredi 11 et jeudi 12 mars : Orchestre de Paris / Alain Altinoglu

– Samedi 14 et dimanche 15 mars : Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie / Tugan Sokhiev

Opéra de Paris

Lundi 9 mars à l’Opéra Bastille : annulation de la représentation de George Balanchine

Mardi 10 mars à l’Opéra Bastille : annulation de la représentation de Manon

Mercredi 11 mars à l’Opéra Bastille : annulation du concert Gustav Mahler

Mardi 10 mars

20h au Hall aux Grains de Toulouse, l’opéra en concert par avec l’orchestre et le chœur du Théâtre Bolchoï de Moscou, Mazeppa de Tchaïkovsky en ouverture du festival « Les Musicales franco-russes« , n’auront pas lieu, mais le chef et le directeur artistique du festival Tugan Sokhiev dirigera Iolanta du même compositeur. La distribution sera connu ultérieurement. Outre l’annulation des autres opéras en concert les 11 et 12 mars, les récitals et concerts de musique de chambre sont pour l’instant maintenus.

20h30 à la Salle Cortot, le grand claveciniste Pierre Hantaï donne un récital Couperin, Rameau Duphly.

Mercredi 11 mars

20h30 à la Salle Cortot, le painiste Ali Hirèche, trop rare à Paris, donnera un récital de grosse pointure : la dernière sonate de Beethoven, le premier Ballade de Chopin et Kreisleriana de Schumann. A ne pas manquer.

Jeudi 12 mars

20h30 à la Salle Gaveau, le contreténor Andreas Scholl, accompagné au luth par Edin Karamazov, revient à Paris avec un nouveau programme de chansons élisabetaines.

Jeudi 12 mars au samedi 14 mars

21h à la Salle Cortot, Le Centre de Musique de Chambre de Paris présente la dernière série de spectacles de l’année, Métamorphoses de R. Strauss. A 19h30, le « single« , le trio pour violon, violoncelle et piano de Jérôme Duclos. Le centre a lancé une compagne de clowdfounding pour la saison 2020-2021.

Jeudi 12 mars au dimanche 15 mars

L’orchestre Les Siècles (direction : François-Xavier Roth) s’attaque à une intégrale des symphonies de Beethoven à l’Opéra Royal de Versailles, avec le chœur Aedes (chef de chœur : Mathieu Romano) pour la Neuvième. Le lieu vous surprend ? Eh bien, Beethoven est né à la même année que celle de l’inauguration de l’Opéra ! Etonnant, non ? Encore plus étonnante sera l’interprétation sur instruments d’époque par Les Siècles !

Vendredi 13 mars

« Grand soir Cabinet de curiosités » : Ainsi s’intitule le concert de l’Ensemble Intercontemporain ce vendredi à 20h30 à la Cité de la musique, au programme très éclectique avec des œuvres de G. Nouno (création), W.A. Mozart, C. Iannotta (création), M. Monnet, M. Kagel et O. Neuwirth. Sous la direction de Matthias Pintscher.

C’est l’ouverture de B!ME, la Biennale des musiques exploratoires, avec le Quatuor Béla qui invite la violoncelliste Noémi Boutin dans duni D’Adamo et du Franz Schubert. La biennale fête ses 20 avec Yannick Haenel comme parrain, rendez-vous à Lyon avec 17 créations et 50 concerts.

Samedi 14 mars

18h, 19h et 21h, à la Salle Gaveau, le jeune pianiste Nathanaël Gouin interprète intégralement Les Années de Pèlerinage de Lizst ! Coïncidence exceptionnelle, ne autre intégrale des mêmes œuvres, cette fois-ci par Suzana Bartal, est prévue le 26 mars dès 19h à la Salle Cortot.

Samedi 14 et dimanche 15 mars

C’est le week-end Moscou à la Philharmonie de Paris. Deux moments qui auraient pu être exceptionnels, avec l’orchestre et le chœur du Théâtre de Bolchoï sous la baguette de Tugan Sokhiev :L’opéra Mazeppa de Tchaïkovsky en version de concert (14 mars à 19h), Ivan Le Terrible de Prokofiev (15 mars à 15h30) sont malheureusement annulés à cause du corona virus ; en revanche, les autres manifestations qui auront lieu hors La Grande Salle Pierre Boulez sont maintenus : récital du piano par Dmitry Masleec (14 mars à 18h) ; Concert « Salon vis-à-vis » avec le piano vis-à-vis du Musée de la Musique par Ludmilla Berlinskaya et Arthur Ancelle (15 mas) ; Le Lac des cygnes en concert en famille par l’orchestre d’élèves du Conservatoire de Boulogne Billancourt et de CRR de Paris (15 mars) ; ainsi que de nombreuses activités. Toutes les infos sont ici.

La Philharmonie annule par ailleurs tous les concerts qui ont lieu à la Grande Salle Pierre-Boulez jusqu’au 22 mars.

Dimanche 15 mars

Dès 10h, vous répétez après un petit déjeuner offert une cantate de Bach que vous chanterez dans un concert à 11h, dans le cadre de Bach & Breakfast du Centre de Musique de Chambre de Paris à la Salle Cortot

Lundi 16 mars

Ce lundi 16 mars commence le Concours Maestria, destinées aux cheffes d’orchestre. Dès 19h, au Studio de la Philharmonie, les six premières candidats se présenteront pour les éliminatoires. Les informations se trouvent ici.

20h au Saint-Pierre des cuisines de Toulouse, le talentueux pianiste (mais aussi chef) russe Maxim Emelyanitchev et le violoncelliste français Victor Julien-Laferrière donneront un programme Debussy, Poulenc et Rachmaninov, mais aussi Edison Denizov (3 pièces pour violoncelle et piano). On croise les doigts pour que le concert soit maintenu !

visuel :affiche de la biennale des musiques exploratoires